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Ювенальная "демократия". У "русской" семьи из Киргизии в Германии полиция силой отобрала троих детей
19:08 01.04.2021

Ювенальная "демократия"
У семьи из России в Германии полиция силой отобрала троих детей

Игорь Веремеев
01.04.2021

Юлия и Евгений Зайберт, переехавшие в Германию несколько лет назад, в одночасье лишились троих своих детей. Семья обратилась в российское посольство в ФРГ для оформления документов, необходимых для возвращения обратно в Россию, но 8 февраля в их квартиру ворвались полицейские и сотрудники югенд-амта (ведомства ювенальной юстиции), отца жестоко избили, и силой забрали двухлетнюю Аню, шестилетнюю Василису и четырехлетнего Колю. При этом один из полицейских, избивавших Зайберта, цинично крикнул: "К Путину собрались? Это вам за Навального!"

Супруги смогли записать происходившее на видеокамеру, и сейчас многие русскоязычные издания в Европе эту шокирующую запись опубликовали. "Эту запись, – пишет выходящая в Греции интернет-газета "Русские Афины", – невозможно смотреть равнодушно. На кадрах видно, что детей вывели в другую комнату, удерживая там подальше от родителей. Одна из "гостей", женщина в строгой темной форме, решительно перегораживает Зайбертам путь к малышам. Дети истошно кричат, очевидно, что они страшно испуганы. Их мама по-немецки обращается к полицейским: "Что вы делаете? Почему?", однако ее не удостаивают ответами, лишь прогоняя окриками прочь. Ее муж Евгений взывает к силовикам (его голос, как и голос супруги, слышен за кадром): "Убирайтесь, я все записываю. Мы русские! Я сейчас же звоню в русское посольство!" Под плач и визг детей запись обрывается – видимо, именно в этот момент телефон выбили из рук мужчины..."

"Они держали нас без свидетелей, без адвокатов, видео- и фотосъемку не разрешали, сами ходили, снимали, рылись в наших вещах, делали, что хотели. Били нас, кричали про Навального и всячески пытались психологически сломать – открывали окна, замораживали, мужа моего вообще чуть не убили, у него глаз едва не вытек после удара. Мы очень боимся за себя, за детей, нам бы только вернуть малышей, и мы сразу отсюда уедем", – сообщила Юлия Зайберт журналистам. Однако немецкий суд уже принял решение о лишении их родительских прав, ссылаясь на "ненадлежащие условия" содержания детей в семье.

Сами Зайберты считают, что главная причина произвола – их патриотическая позиция. Как выясняется, Юлия работала медсестрой в больнице "Шарите" (той самой, где в августе-сентябре лечился Алексей Навальный), и не скрывала, что не верит западной версии, будто берлинского пациента отравил Кремль.

Формальным же поводом для изъятия детей стало заявление, которое сосед Зайбертов по многоквартирному дому написал в югенд-амт. В том доносе сказано: "оба [родителя] - русские". Возможно, это и вызвало чрезмерное внимание немецких властей к семье Зайбертов, - рассказал kp.ru их общественный защитник Гарри Мурей.

Посольство принимает меры

"Ситуация вокруг проживающей в Берлине российской семьи Зайберт продолжает находиться на особом контроле. Из нее 8 февраля 2021 года представителями берлинской полиции и ведомства по делам несовершеннолетних были принудительно изъяты трое малолетних детей. Причины выясняются. Ожидаем ответы на официальные запросы, незамедлительно направленные дипмиссией в МИД ФРГ, правоохранительные органы и ведомство по делам несовершеннолетних", – заявило посольств РФ в ФРГ.

Ранее вице-спикер Госдумы Петр Толстой направил обращения в МИД, послу России в Германии, уполномоченному по правам ребенка Анне Кузнецовой с просьбой разобраться в ситуации с изъятием детей у российской семьи в Германии, сообщив, что взял дело под личный контроль.

Как заявил Толстой, к нему обратилась семья Юлии и Евгения Зайберт. По его словам, Зайберты готовили документы для возвращения в Россию, однако вечером 8 февраля к ним в дом ворвалась полиция, полицейские не представились, не показали документов. Как отметил Толстой, Евгения избили, перевернули всю квартиру, выгнали детей на улицу и увезли в неизвестном направлении.

Непростая судьба

Судьба пострадавшей в Германии семьи из России была непростой. Предков Юлии Зайберт, русских немцев, депортировали в СССР перед войной в Киргизию. После начала распада Советского Союза и ошской резни 1990 года, когда Юлии было всего 17 лет, ее мать с дедом эмигрировали в Германию, на свою историческую родину и забрали девочку с собой.

Оказавшись в Берлине, Юлия, как она сама говорит, не собиралась отказываться от России. Специально поступила на факультет германской и славянской филологии, чтобы выучиться на учителя русского и немецкого языков и таким образом соединять наши народы и страны, закончила Лейпцигский университет.

Она часто ездила в Россию к родственникам и друзьям, а получив немецкое гражданство, не отказалась от российского. В одной из поездок в Россию встретила будущего мужа, Евгения. Ездила к нему из Германии, но когда появились дети, супруги решили жить все вместе в Берлине, где Юлия уже укоренилась.

Поначалу все шло, казалось, неплохо. Зайберты устроились в трехкомнатной квартире в Восточном Берлине (откуда сейчас и изъяли детей). Ее муж еще в России прошел обучение и приобрел опыт работы токарем на заводе ГАЗ, а в Германии успешно закончил профессиональные курсы сварщиков.

Психолог-педофил

Журналистам Юлия рассказала, что ни она, ни ее муж никогда не злоупотребляли алкоголем, работали, о детях заботились, они были ухоженными, хорошо питались, да и на выложенных в сеть фото малыши в самом деле выглядят улыбающимися и счастливыми.

– Наш сосед снизу, русофоб, написал донос, что мы якобы плохо обращаемся с детьми, – заявила она журналистам. – На самом деле дети просто громко топали во время игр, и ему это не нравилось. Из-за жалоб соседей органы ювенальной юстиции принудительно закрепили за семьей психолога для "семейной помощи".

"В итоге, – рассказала СМИ Юлия, – к нам домой стал регулярно заявляться русскоязычный психолог нетрадиционной ориентации и "воспитывал" малышей. Было видно, как ему нравились мои дети. Он пытался пойти на какой-то телесный контакт с 4-летним сыном. Горящими глазами смотрел на него, все хотел получить разрешение возить его на своем личном автомобиле. В итоге я не выдержала и написала отказ от подобной "семейной помощи", по закону я имею на это право. Это вызвало бурю негодования в югендамте, и они подали срочное ходатайство о передаче дела в семейный суд по лишению нас родительских прав".

В конце концов, немецкие ювенальщики прислали в их квартиру полицию. Власти утверждают, будто Евгений первым напал на полицейских, и те, нанося ему удары, лишь оборонялись. Сейчас ведется проверка. Если данное обвинение в адрес мужа Юлии Зайберт подтвердится – по законам ФРГ ему может грозить реальный тюремный срок. Но в результате дети уже оказались в детдоме.

Пикеты протеста запрещены?

Случившееся с семьей из России в Германии беда нашла живой отклик в нашей стране. Некоторые возмущенные граждане начали устраивать пикеты протеста у консульств ФРГ в российских городах.

Ранее акции против незаконного изъятия государственными органами Германии трех несовершеннолетних детей у российской семьи уже прошли в Новосибирске, Москве и Калининграде. Однако стало происходить странное.

Как сообщили СМИ, в Петербурге полиция задержала Леонида Меньшикова, который вышел с плакатом протеста против изъятия детей в семье Зайбертов, на котором было написано "Меркель – воровка российских детей", к генконсульству Германии. К нему подошли сотрудники полиции, сфотографировали и заявили, что он задержан за оскорбление главы государства Германия.

Наши полицейские вели себя корректно, представились. Пояснили, что "у нас культурная столица и здесь нельзя оскорблять лидеров другого государства, что по российским законам это можно расценивать, как оскорбление".

Такое не может не вызвать удивления. Чуть ли не ежедневно, в разных городах Запада у российских посольств и консульств устраивают пикеты, то в поддержку Навального, то в защиту бандеровских убийц на Украине, президент США открыто оскорбляет президента России, а в Петербурге нельзя выйти с пикетом к консульству Германии, где у семьи из России власти похитили детей. Доколе, мы сами себя будем унижать?!

Источник - столетие
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1617293280
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