Токаев предложил создать образовательный фонд "Великие тюрки"

19:26 01.04.2021

Токаев предложил создать фонд "Великие тюрки" и выделить 50 стипендий для братских стран© Официальный сайт Президента РК



Глава Казахстана предложил создать образовательный фонд "Великие тюрки", а также выделить 50 грантов для обучения молодежи братских стран



Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил создать образовательный фонд "Великие тюрки".



"Он будет координировать взаимодействие между университетами по вопросам академической мобильности, стажировок, повышения квалификации", - заявил глава государства на саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств.

Также президент сообщил, что Казахстан готов выделить 50 грантов для обучения молодежи братских стран по программе бакалавриата в Международном казахско-турецком университете имени Ходжи Ахмеда Ясауи.



"Эти гранты получат название "стипендия имени Ясауи", - уточнил Токаев.

Глава страны призвал ускорить работу по созданию Тюркского инвестиционно-интеграционного фонда, который станет первым совместным финансовым институтом тюркоязычных стран.



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"После того, как все государства-члены проработают данную инициативу, предлагаю разместить его штаб-квартиру в Международном финансовом центре "Астана". МФЦА – площадка, которая соединяет лучший опыт финансовых институтов международного уровня и современные инструменты. Здесь широко используются исламский банкинг и исламские облигации (сукук). Центр открывает большие возможности для привлечения объемных инвестиций в тюркские страны", - подчеркнул Токаев.



Кроме того, Токаев предложил построить в Туркестане "общий архитектурный объект, символизирующий дружбу и единство тюркских народов".



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По итогам неформального саммита Совета сотрудничества тюркоязычных государств принята Туркестанская декларация.



"Для всех очевидно, что значение тюркского мира в современной международной политике возросло. Есть все основания полагать, что сотрудничество в рамках Тюркского совета имеет большие перспективы. Мы должны высказывать свою позицию по региональным и глобальным вопросам. И наш голос должен быть сильным и ясным", - отметил Токаев.

На неформальном саммите выступили первый президент Казахстана – Елбасы, Почетный председатель Совета Нурсултан Назарбаев, президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, генеральный секретарь Совета сотрудничества тюркоязычных стран Багдад Амреев.