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Даже Токаев начал едва ли не матом костерить КазМинздрав
19:29 01.04.2021

Токаев обрушился с критикой на Минздрав Казахстана и пригрозил увольнением Цою© Официальный сайт Президента РК

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что ему приходится договариваться с главами других государств о дополнительных поставках вакцины

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев раскритиковал темпы вакцинации от коронавируса в Казахстане.

Глава государства проводит совещание по мерам противодействия коронавирусной инфекции. В нем принимают участие руководители центральных государственных органов и акимы регионов.

О вакцинации
"По прошествии двух месяцев вакцинировано менее 0,1% населения! Теперь мне приходится договариваться с главами других государств о дополнительных поставках вакцины… Мы вынуждены соглашаться на невыгодные коммерческие и финансовые условия для ускорения поставок", - передают в Twitter-аккаунте Акорды обращение Токаева к министру здравоохранения Алексею Цою.

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Президент заявил, что сейчас министр здравоохранения – ключевая фигура в правительстве, с особыми полномочиями.

"Алексей Владимирович, вы хорошо начали работать, но затем заметно снизили обороты", - сказал Токаев главе Минздрава Казахстана.
Главная проблема, которая стоит перед министерством здравоохранения, - это низкие темпы вакцинации людей, которые выливаются в дополнительные случаи заболеваемости и смертности казахстанцев, а также упущенные доходы бизнеса, недополученные налоги бюджета и общее снижение национального богатства.

"В течение апреля вы должны переломить ситуацию. Иначе последует кадровое решение, которое вас сильно разочарует. Это касается не только министра здравоохранения, но правительства в целом", - заявил президент, обращаясь к министру Цою.
Глава государства поручил уделить особое внимание активной иммунизации работников предприятий, особенно системных и градообразующих, учитывая вспышки заражения коронавирусом в трудовых коллективах.

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О неэффективности рейдов
"Ограничения и последующие рейды не приносят ожидаемых результатов, становятся причиной социального напряжения. Работа мониторинговых групп порой имеет выборочный, непрозрачный характер – одни заведения могут проверяться постоянно, иные не проверяться вообще", - отметил Токаев.

Он поручил организовать при прокуратуре колл-центр, куда могут поступать жалобы на нарушения во время рейдов.

О коллективном иммунитете
По поручению Токаева было проведено выборочное популяционное исследование на антитела в Алматы, Костанае и Усть-Каменогорске. Протестированы 7 000 человек, по предварительным данным, распространенность антител составила 40-61%.

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О помощи бизнесу
Президент Казахстана поручил правительству ввести следующие меры для поддержки бизнеса:

отсрочку на уплату отдельных налогов и платежей для субъектов МСБ в пострадавших отраслях;
приостановление принудительного взыскания налоговой и таможенной задолженности.
Эти меры должны действовать временно до начала действительно массовой вакцинации и снятия большинства ограничений.

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Агентству по регулированию и развитию финансового рынка и Нацбанку поручено проработать возможность отсрочки платежей по кредитам МСБ в пострадавших секторах экономики.

"Имея в виду, что правительство все же сможет изменить ситуацию с пандемией к лучшему, в первую очередь, путем массовой вакцинации уже в апреле, с мая можно приступить к постепенному снятию ограничений на деятельность субъектов МСБ, в том числе в сфере услуг", - заявил Токаев.
Президент поручил ускорить использование цифровых решений, чтобы сохранить мобильность населения в условиях карантинных ограничений, упор должен быть сделан на масштабирование проекта ASHYQ.

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О ПЦР-тестах для авиапассажиров и новых штаммах
Президент отметил, что с февраля отмечается двукратное увеличение числа авиапассажиров без результатов ПЦР-исследований. Если в ноябре 2020 года доля казахстанцев, возвращающихся на родину без ПРЦ-справок, составляла 7,3%, то сейчас она составляет уже 27%, возмутился глава государства. Впрочем, данные эти устаревшие, и теперь без ПЦР в Казахстан опять возвращаются лишь единицы.

Сейчас в стране подтверждено наличие всех трех мутировавших штаммов с более высокой контагиозностью - британский, бразильский и южноафриканский. Общий рост заражений сопровождается увеличением пациентов в тяжелом и крайне тяжелом состоянии, а также ростом летальных случаев.

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О нехватке лекарств и медиков
Одновременно в Казахстане фиксируется недостаток как лекарственных препаратов, так и медицинских изделий, оборудования. В среднем отделения реанимации оснащены только на 64% от требуемых стандартов, подчеркнул Токаев.

Глава государства заявил, что страна снова может столкнуться с перегрузкой системы здравоохранения. Он поручил правительству и акимам регионов принять меры по оснащению отделений реанимации и закрепить персональную ответственность главных врачей и замакимов.

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"В отдельных регионах наблюдается дефицит либо низкое качество закупаемых средств индивидуальной защиты. Мы сменили руководство "СК-Фармация". Именно сейчас настал момент, который покажет управленческие возможности нового руководства. В противном случае - увольнение", - заявил президент.

Он поручил министерству здравоохранения обеспечить строгий контроль за качеством и достаточными объемами средств индивидуальной защиты для медиков.

Источник - ru.sputnik.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1617294540
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