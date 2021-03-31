Иран начал обогащать уран на центрифугах нового поколения

21:38 01.04.2021

Иран начал обогащать уран на подземном заводе в Натанзе с помощью четвертого каскада усовершенствованных центрифуг класса IR-2m, сообщает Reuters со ссылкой на доклад Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).



"Агентство 31 марта 2021 года подтвердило на заводе по обогащению топлива, что Иран начал подачу природного UF6 (гексафторид урана.- "Ъ") в четвертый каскад из 174 центрифуг IR-2m",- говорится в докладе МАГАТЭ.



Напомним, в 2015 году Иран подписал Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) с пятью постоянными членами Совбеза ООН (Великобритания, Китай, Россия, США, Франция) и Германией. Соглашение подразумевало ограничение ядерной программы Ирана и временные ограничения на продажу и закупку вооружений взамен на снятие с этой страны всех международных санкций. В 2018 году США вышли из "ядерной сделки" и восстановили свои санкции против Ирана. В феврале 2021 года Иран заявил, что вернется к соблюдению "ядерной сделки", только если США отменят свои санкции.



Вашингтон готов смягчить санкции, если Тегеран приостановит некоторые виды деятельности в ядерной сфере. По данным американских СМИ, администрации США мало простого возвращения к СВПД, она хочет усовершенствовать сделку. Власти Ирана называли такой подход неприемлемым. По данным "Ъ", Россия предложила план того, как можно объединить позиции всех сторон.