 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 01.04.2021
22:09  Протесты докатились до Туркменистана. Оппозиция говорит президенту Бердымухамедову: "Уходи!", - В.Панфилова
21:38  Иран начал обогащать уран на центрифугах нового поколения
21:30  Страны ОПЕК+ договорились о постепенном росте добычи с мая
20:47  Почему Гонконг проиграл Сянгану? - А.Кортунов
19:29  Даже Токаев начал едва ли не матом костерить КазМинздрав
19:26  Токаев предложил создать образовательный фонд "Великие тюрки"
19:08  Ювенальная "демократия". У "русской" семьи из Киргизии в Германии полиция силой отобрала троих детей

19:02  Суэцу нужны альтернативы. О проекте строительства канала между Каспием и Индийским океаном, - В.Катасонов
16:06  Заявление главы ГКНБ Кыргызстана Ташиева по поводу Воруха - некомпетентно, - А.Князев
13:22  "Золотой" маршрут на Афганистан оставит Узбекистан в кредитах
13:19  Быть ли Соединенным Штатам Евразии? - К.Рафиков
13:05  Зеленского списали в полит-утиль, - А.Бабицкий
09:33  Талибы в Гильменде "приземлили" очередной вертолет афганских ВВС
09:24  Токсичный человек? Люди могут быть на эволюционном пути к ядовитой слюне, - Daily Mail
08:24  "Прекрасные вещи" (Beautiful Things). Сын Байдена - Хантер выпустил мемуары. С признанием, что он - наркоман и алкоголик
08:02  Тупой, еще тупее... Казахстану фатально не везет с Минздравами
08:00  Загадка Covid-19 в Индии: много заражений, мало смертей, - Робен Тутенж
07:45  Как рассадить детей мигрантов в рос-школе, - Вадим Трухачев
07:38  Зачем Казахстан закупил у Китая 3 миллиона пустых флаконов для вакцин
07:31  Киев. ФутболСборная Казахстана сыграла вничью! со сборной Украины в отборе ЧМ
07:30  Олигарх Багдасаров сам бросился под колеса московского метро
00:47  Для мигрантов вход в Россию – рубль, выход – два, - Е.Трифонова
00:45  Дело черного нарко-утырка Флойда становится "судом над всей Америкой", - Le Temps
00:42  Китай обострил хлопковый конфликт урановыми боеприпасами, - "НГ"
00:35  Срочный друг: Китай и Иран станут стратегическими партнерами на 25 лет
00:20  Причина демографического коллапса - духовное неблагополучие общества, - Э.Пильгуй
00:18  "Pax Americana выдыхается", нужен Концерт великих держав - Foreign Affairs
Среда, 31.03.2021
23:31  АфганСпецслужбы рапортуют о ликвидации особо матерого таджикского курбаши - Абумухаммади Тоджики
19:49  Литовский през Неуседа тоже обозвал соседа Путина - "убийцей"
19:08  Задержан за коррупцию очередной вице-мэр Бишкека - Алымкулов
17:54  Кыргызы-баткенцы против обмена земель с Узбекистаном, - Kyrgyztoday
17:48  В Киргизии начали строить "первый крупный индустриальный парк Silk Way". Кому/зачем?
14:56  КазПрез К.Токаев призвал "начать модернизацию тюркской цивилизации"... Кучеряво чешет
14:42  Дейтон-2. Россия и Запад секретно "переформатируют" Украину в федерацию? - А.Ганжа
13:57  Плановый бардак. КазДепы обвиняют главу Минздрава Цоя в провале вакцинации
13:52  Скончался автор казахстанского герба Шот-Аман Валиханов
13:42  На Фонд управления госимуществом Киргизии сел матерый "ошмякский" жучара Мирлан Бакиров
13:34  Случайный мир с опасной Украиной, - Р.Ищенко 
13:29  "Климатическая диктатура" Джо Байдена, - В.Катасонов
12:31  Китай грозит глобальным кризисом. Слишком много строили
12:28  Открыт прием работ на Конкурс молодых международников СНГ имени А.А.Громыко
12:26  Стартовал форум "Казанская модель ООН" (программа)
12:16  В Узбекистане теперь за оскорбление президента в соцсетях можно сесть в тюрьму или отправиться на исправительные работы
12:09  "Международные организации и проблемы безопасности в Центральной Азии". Zoom-форум, анонс
11:52  В Центральной Азии почему-то "не хотят" заражаться COVID-19, - "Росбалт"
11:47  У обвиненной в уголовщине мадам Калиевой все-таки отберут кресло Главного судьи Кыргызстана
10:04  Собака (овчарка) Джо Байдена покусала садовника. Каков хозяин, такой и...
09:15  14:0. Япония глумится над Монголией в отборе на футбольный ЧМ
09:13  КазВласти продолжают планово переселять молодых казахов с юга на север - "улучшать демографию"
08:51  В главном спорткомплексе Алматы Halyk Arena развернут КОВИдный госпиталь
08:24  Новым замгенпрокурора Киргизии стал Р.Аильчиев, ранее уволенный за связь с мафией
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Иран начал обогащать уран на центрифугах нового поколения
21:38 01.04.2021

Иран начал обогащать уран на подземном заводе в Натанзе с помощью четвертого каскада усовершенствованных центрифуг класса IR-2m, сообщает Reuters со ссылкой на доклад Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

"Агентство 31 марта 2021 года подтвердило на заводе по обогащению топлива, что Иран начал подачу природного UF6 (гексафторид урана.- "Ъ") в четвертый каскад из 174 центрифуг IR-2m",- говорится в докладе МАГАТЭ.

Напомним, в 2015 году Иран подписал Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) с пятью постоянными членами Совбеза ООН (Великобритания, Китай, Россия, США, Франция) и Германией. Соглашение подразумевало ограничение ядерной программы Ирана и временные ограничения на продажу и закупку вооружений взамен на снятие с этой страны всех международных санкций. В 2018 году США вышли из "ядерной сделки" и восстановили свои санкции против Ирана. В феврале 2021 года Иран заявил, что вернется к соблюдению "ядерной сделки", только если США отменят свои санкции.

Вашингтон готов смягчить санкции, если Тегеран приостановит некоторые виды деятельности в ядерной сфере. По данным американских СМИ, администрации США мало простого возвращения к СВПД, она хочет усовершенствовать сделку. Власти Ирана называли такой подход неприемлемым. По данным "Ъ", Россия предложила план того, как можно объединить позиции всех сторон.

Источник - kommersant.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1617302280
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Рабочий график первого президента
- Мажилис одобрил законопроект для обеспечения безопасности продукции стран ЕАЭС
- Министр Цой повторяет ошибки министра Биртанова
- "Ак жол" выступил против безумно дорогих школ в столице и "бриллиантовой" свалки в Семее
- О ситуации на финансовом рынке в феврале 2021 года
- Казахстан намерен укреплять сотрудничество с Германией в сфере транспорта и логистики
- "Ак жол": Если сегодня не поддержать своих, то через год придется закупать то же оборудование уже у иностранных производителей и совсем по другим ценам – Азат Перуашев
- "Великий узбекский прорыв" – миф или реальность? Часть 2
- Состоялось расширенное заседание коллегии МСХ РК
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  