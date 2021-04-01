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Протесты докатились до Туркменистана. Оппозиция говорит президенту Бердымухамедову: "Уходи!", - В.Панфилова
22:09 01.04.2021

Виктория Панфилова
Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"
1 апр. 2021

Гурбангулы Бердымухамедов возглавил три
ветви власти в Туркменистане.
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов избран сенатором Халк маслахаты милии генеша – верхней палаты парламента. В ближайшее время он может стать ее председателем. Приход главы государства в законодательную власть противоречит Конституции и уже вызвал недовольство не только у оппозиционно настроенных граждан.
В Туркменистане в минувшее воскресенье состоялись выборы в верхнюю палату парламента. В Ашхабаде, Туркменабате, Мары и Байрамали сторонники оппозиционного движения "Демократический выбор Туркменистана" (ДВТ) распространяли листовки с требованием отставки президента Гурбангулы Бердымухамедова. Двоих из них – Дидара Аширова и Доврана Гылыджова задержали сотрудники Министерства нацбезопасности, сообщил руководитель ДВТ Мурад Курбанов.

В списках кандидатов имени Гурбангулы Бердымухамедова не было. Поэтому сообщение о том, что президент Бердымухамедов избран в Халк маслахаты было неожиданным. Председатель Меджлиса (нижней палаты парламента) Гульшат Мамедова, поздравляя Бердымухамедова, отметила, что за "главу государства свои голоса отдали 100% избирателей". Таким образом, как сообщило Радио "Азатлык" (туркменская служба Радио "Свободы"), 63-летний Гурбангулы Бердымухамедов, избранный в верхнюю палату, стал единовременно членом законодательной власти, являясь при этом главой исполнительной власти – президентом и председателем правительства.

Местные наблюдатели сразу отметили, что избрание президента в законодательную власть нарушает сразу две статьи Конституции страны, которые препятствуют совмещению должностей в исполнительной власти и статуса депутата парламента. Да, место для президента предусмотрено в верхней палате парламента, но только для бывших президентов, сложивших с себя полномочия (см. "НГ" от 25.02.20). Пока этого не случилось, присутствие Бердымухамедова в числе сенаторов – явное попрание норм Конституции и вызывает только недоуменные вопросы.

"Версий, для чего была произведена эта операция, несколько, и все они могут быть самостоятельными или дополнять одна другую", – сказал "НГ" туркменский эксперт Сердар Айтаков. По его словам, Бердымухамедов, как известно, является приверженцем микроменеджмента, без его внимания и вмешательства не остается ни один процесс в стране, будь то проверка списков абитуриентов вузов или утверждение медалей для собак-чемпионов. Фраза "президент высказал свои замечания" звучит почти по каждому поводу, на каждом заседании Кабинета министров или при ознакомлении с каким-либо строящимся объектом. "Он просто не мог позволить, чтобы новый орган представительной власти остался без присмотра. Мало ли… Излишне говорить, что кандидаты в депутаты проходят не столько жесточайшие проверки на лояльность, сколько на предельную преданность лично президенту, а их отбором и проверками, включая и родословные до третьего колена, а также компроматами на них, занимается специальная структура в аппарате президента под руководством кадровика, имеющего еще опыт партийной работы советских времен", – подчеркнул Айтаков.

Эксперт отметил, что в предыдущем органе представительной власти Халк маслахаты президент, будучи его председателем, контролировал все ветви власти – законодательную, исполнительную, судебную и даже омбудсмена. Все эти ветви: Меджлис, Кабинет министров, председатель Верховного суда, омбудсмен, представители всех политических партий, по выбору – старейшины и представители СМИ, – все они входили в состав Халк маслахаты и подчинялись главе государства.

"С вхождением Бердымухамедова в состав верхней палаты парламента и почти 100-процентного избрания его ее председателем мы получаем тот же Халк маслахаты, но в котором будет осуществляться контроль за действиями парламентариев и появится возможность блокирования, пресечения или купирования любой фронды", – считает Айтаков.

Согласно другой версии, по словам эксперта, поход Бердымухамедова в парламентарии является частью многоходовой операции по транзиту власти, вернее, по рокировке и смещению центра власти и формальному принятию решений в коллегиальный орган. "И конечно, маскировка персональной ответственности, ее размывание ввиду явной необходимости принятия непопулярных шагов в экономике, а также необходимости коллективной поддержки или коллективной инициативы в принятии решений о закручивании гаек, проще говоря, репрессиях. В этом случае президент всегда может сказать, что его "попросили" депутаты, – прием, используемый ранее Ниязовым (Сапармурат Ниязов – первый президент Туркменистана. – "НГ"), да и Бердымухамедовым, например, когда старейшины "попросили отменить социальную поддержку населению" в виде бесплатного газа, воды, муки и соли", – полагает Айтаков.

Третья версия, по мнению эксперта, тоже имеет скорее не политическую, а ментальную основу. По нормам Конституции, верхняя палата парламента состоит из представителей всех регионов страны и Ашхабада как столицы, плюс восемь человек в эту палату назначает президент по своей квоте. А представить, что кто-то другой возглавит главный орган представительной власти, объединяющий все регионы страны, и станет самостоятельной политической фигурой с большими полномочиями, Бердымухамедов и его окружение просто не могут. Это скомпрометировало бы всю концепцию института культа личности, которую он и его окружение в который раз пытаются встроить в государственную систему. Просто так и без скандала сместить ставшего неугодным или неподконтрольным председателя верхней палаты парламента Бердымухамедову даже в случае крайней необходимости не удастся, а это уже рвет все устоявшиеся шаблоны.

"Вся эта операция, поспешность ее проведения, небрежность в исполнении, явное противоречие нормам Конституции выглядят странно. Так, для продвижения по карьерной лестнице сына президента Сердара Бердымухамедова законодательство менялось либо много заранее, либо до назначения его на новую должность, чтобы избежать разных коллизий и сомнений в законности занятия им той или иной должности, избежать двусмысленности и сомнений в легитимности, как в случае прихода к власти самого Бердымухамедова", – сказал Айтаков.

Не секрет, что после принятия суперпрезидентской Конституции в 2016 году и дополнений к ней в 2017-м иностранные консультанты настоятельно советовали туркменским властям создать хотя бы видимость цивилизованной системы власти и упразднить Халк маслахаты, который уничтожал принцип разделения властей. По каким-то соображениям туркменские власти решили сыграть в эту игру и пошли на принятие этих рекомендаций, чем обрадовали своих иностранных консультантов и лоббистов. Однако Бердымухамедов снова поставил их в неудобное положение, еще раз показав, что построенная им система власти не в состоянии функционировать при минимальных свободах, но он сам не в состоянии даже допустить мысли об этом.

Несмотря на полный контроль, туркменские активисты направляют внимание общественности на узурпацию власти.

Источник - ng.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1617304140
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