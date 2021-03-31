Дарига Назарбаева вляпалась в "евротранзитный" скандал

00:17 02.04.2021

Скандал на Хоргосе: при чем тут Дарига Назарбаева и ее "муж"?



Айнур АЛИМОВА

Санат НУРБЕК



Сотни водителей фур, которые перевозят грузы из Китая, выступили с протестом.



По их словам, грузовики компании Eurotransit без очереди пересекают пункты пропуска на казахстанско-китайской границе, тогда как другим машинам включен "красный свет" - они стоят по несколько дней, чтобы проехать через автомобильный переход.



Предприниматели, торгующие с Китаем, говорят, что компания Eurotransit связана с самой влиятельной в Казахстане семьей.



