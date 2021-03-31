 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Пятница, 02.04.2021
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08:02  Тупой, еще тупее... Казахстану фатально не везет с Минздравами
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Среда, 31.03.2021
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    Казахстан   | 
Дарига Назарбаева вляпалась в "евротранзитный" скандал
00:17 02.04.2021

Скандал на Хоргосе: при чем тут Дарига Назарбаева и ее "муж"?

Айнур АЛИМОВА
Санат НУРБЕК

Сотни водителей фур, которые перевозят грузы из Китая, выступили с протестом.

По их словам, грузовики компании Eurotransit без очереди пересекают пункты пропуска на казахстанско-китайской границе, тогда как другим машинам включен "красный свет" - они стоят по несколько дней, чтобы проехать через автомобильный переход.

Предприниматели, торгующие с Китаем, говорят, что компания Eurotransit связана с самой влиятельной в Казахстане семьей.

Источник - Радио Азаттык
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1617311820
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