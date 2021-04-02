Мир, труд, качай. ОПЕК+ с мая ослабит ограничения на добычу нефти, - "Къ"

07:46 02.04.2021

Газета "Коммерсантъ" №57 от 02.04.2021, стр. 1

Крупнейшие производители нефти неожиданно решили увеличить добычу в ближайшие три месяца на 2 млн баррелей в сутки, или примерно 2% мирового потребления, вопреки угрозе новой волны коронавируса и снижению цен на нефть в последние недели. Саудовская Аравия, до сих пор настаивавшая на сохранении жестких квот, резко изменила свое мнение по итогам телефонных переговоров с представителями США и России. В итоге в мае-июле ОПЕК+ увеличит производство на 1,1 млн баррелей в сутки (б/с), а Эр-Рияд поэтапно свернет свое добровольное сокращение на 1 млн б/с. Россия сможет увеличить добычу меньше, чем другие члены ОПЕК+, поскольку ей были сделаны послабления в марте.



Страны ОПЕК+ решили пойти на увеличение добычи нефти в предстоящие месяцы вопреки ожиданиям рынка и своему прежнему подходу. Участники соглашения согласились нарастить производство по 350 тыс. баррелей в сутки (б/с) в мае и июне и на 441 тыс. б/c - в июле. Такой исход стал неожиданностью для рынка в ситуации, когда цены на сырье сейчас ненамного превышают $60 за баррель, хотя еще в марте достигали уровня $70. Большинство участников рынка полагали, что из-за новых локдаунов в Европе и более медленных, чем предполагалось, темпов вакцинации ОПЕК+ будет действовать более сдержанно. Более того, еще за день до заседания Саудовская Аравия в ходе переговоров давала понять, что готова, как и в марте, продлить еще на месяц как текущие квоты ОПЕК+, так и собственное внеплановое сокращение добычи на 1 млн б/с.



Однако в преддверии встречи ОПЕК+ министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман провел телефонные переговоры с американской коллегой Дженнифер Гранхольм, при этом, по словам саудовского министра, тема нефтяного рынка не была затронута. В тот же день, по сообщению Кремля, состоялся разговор между президентом РФ Владимиром Путиным и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом - руководители двух крупнейших нефтяных держав, согласно сообщению, обсуждали возобновляемую энергетику. По данным Platts, именно Абдель Азиз бен Сальман на заседании ОПЕК+ внес неожиданное предложение о росте добычи в тот момент, когда обсуждался жесткий вариант Алжира с продлением текущих квот еще на два месяца.



Новый подход ОПЕК+ означает, что в ближайшие три месяца на рынок вернется более 2 млн б/с, поскольку помимо роста квот ОПЕК+ Саудовская Аравия постепенно будет сворачивать свое добровольное сокращение.

Так, она дополнительно увеличит производство на:



250 тыс. б/с в мае,

300 тыс. б/с - в июне,

400 тыс. б/с - в июле,

заявил Абдель Азиз бен Сальман. Он отметил, что рост производства будет во многом компенсирован сезонным увеличением потребления нефтепродуктов в Саудовской Аравии, королевство ожидает, что экспорт нефти не будет резко расти. Внутреннее потребление нефти в Саудовской Аравии традиционно растет в летний период из-за увеличения энергопотребления для кондиционирования.



Россия и Казахстан, которые, в отличие от прочих стран ОПЕК+, получили возможность нарастить добычу в апреле на 130 тыс. б/с и 20 тыс. б/с соответственно, в следующие три месяца будут увеличивать добычу медленнее других. Как заявил вице-премьер Александр Новак, по новому соглашению Россия получила возможность дополнительно увеличить добычу на 114 тыс. б/с совокупно за май-июль.



Несмотря на то что принятое ОПЕК+ решение, казалось бы, идет вразрез с прежней риторикой Саудовской Аравии и выглядит рискованным на фоне потенциальной новой волны коронавируса, стоимость нефти по итогам заседания выросла.

Июльский фьючерс на Brent на ICE подорожал почти на 3,2%, до $64,7 за баррель. Впрочем, Абдель Азиз бен Сальман оставил место неопределенности, подчеркнув на пресс-конференции, что страны ОПЕК+ могут изменить подход в случае слабости рынка. Следующая встреча министров состоится 28 апреля, то есть еще до того, как новые квоты вступят в силу.



Юрий Барсуков об отсутствии у стран ОПЕК+ пространства для маневра

Юрий Барсуков об отсутствии у стран ОПЕК+ пространства для маневра

Российский вице-премьер Александр Новак объяснил решение ОПЕК+ тем, что объемы запасов нефти в хранилищах близки к целевым уровням, а превышение уровня коммерческих запасов над средним за пять лет снизилось в четыре раза с июля 2020 года, до 50 млн баррелей. "Такими темпами мы считаем, что в ближайшие два-три месяца остатки должны прийти к нормальному уровню, к нормальному соответствию пятилетнего среднего значения",- заверил господин Новак в эфире "России 24".



Решение ОПЕК+ позволит России в мае-июне дополнительно добыть 1,4 млн тонн нефти, отмечает Дарья Козлова из Vygon Consulting.

По ее мнению, увеличение производства важно для обеспечения внутреннего рынка и загрузки НПЗ перед посевной и сезоном отпусков. Поэтому российские компании заинтересованы в дополнительных объемах, особенно с учетом ожидаемого изменения параметров демпфера, а значит, повышения привлекательности поставок топлива на внутренний рынок. Итоговый уровень добычи нефти в России за 2021 год будет зависеть от дальнейших решений ОПЕК+, отмечает эксперт, и российским компаниям необходимы более долгосрочные сигналы по срокам восстановления производства до докризисного уровня. По ее словам, если предположить, что после июля ОПЕК+ будет планомерно повышать добычу на 500 тыс. б/с в месяц (это обозначенный ОПЕК+ месячный максимум), то в среднем добыча в РФ в 2021 году должна составить 10,5 млн б/с, что ниже докризисного 2019 года на 7%.



Дмитрий Козлов

2 апр. 21