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В Таджикистане уволили замглавы Минздрава, который перепутал Южную Корею с Северной
07:49 02.04.2021

Самариддин Ализода. Фото с сайта Минздрава Таджикистана

Самариддин Ализода, заместитель министра здравоохранения и социальной защиты населения Таджикистана, который перепутал Южную Корею с Северной, уволен со своего поста.

18 марта Ализода пришел неподготовленным на специальную пресс-конференцию, посвященную применению вакцины AstraZeneca в Таджикистане, и тем самим вызвал негодование пользователей соцсетей. Постановление правительства об освобождении Ализода от должности замглавы Минздрава подписан Эмомали Рахмоном 31 марта.

Как сообщил источник в Минздраве Таджикистане на условиях анонимности, Ализода был уволен именно за то, что не подготовился к пресс-конференции.

18 марта на специальной пресс-конференции с участием представителей Всемирной организации здравоохранения и ЮНИСЕФ было заявлено, что Таджикистан не намерен отказываться от вакцины AstraZeneca по примеру других стран в связи с побочными эффектами. Однако конфуз произошел до этого - Самариддин Ализода, представляя гостей пресс-конференции, сначала не смог вспомнить имя постпреда ВОЗ и представителя ЮНИСЕФ в Таджикистане, после этого, говоря о вакцинах других государств, он перепутал Южную Корею с Северной. На замечание одного из присутствующих, Самариддин Ализода отреагировал так: "Какая разница – Северная или Южная, Корея и есть Корея!".

Пользователи соцсетей высмеяли замминистра и сравнили его с главой Службы связи Бегом Сабуром и бывшим министром образования и науки Нуриддином Саидом, которые в свое время после встреч с журналистами стали "героями" мемов и шуток в социальных сетях.

Источник в Минздраве Таджикистана сообщил, что Ализода был подвергнут критике на заседании коллегии министерства.

Самариддин Ализода не отреагировал на критику в соцсетях. 23 марта, в первый день иммунизация против COVID-19, он одним из первых вакцинировался препаратом AstraZeneca

Самариддин Ализода был назначен заместителем министра здравоохранения и социальной защиты Таджикистана в мае прошлого года в разгар борьбы с коронавирусной инфекцией. Ему 55 лет, Ализода доктор медицинских наук, почетный профессор. До назначения на должности замглавы Минздрава работал начальником Госслужбы санэпидемнадзора Таджикистана, директором Государственного учреждения "Медико-профилактический медицинский институт Таджикистана" Министерства здравоохранения и соцзащиты РТ. Отличник здравоохранения и заслуженный работник Таджикистана.

Источник - rus.ozodi.org
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