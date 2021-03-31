Таджикские священнослужители призвали верующих вакцинироваться от коронавируса

07:52 02.04.2021

Совет улемов Исламского центра Таджикистана призвал жителей страны вакцинироваться от коронавируса. Вакцинация необходима для сохранения здоровья нации, говорится в распространенном Советом улемов обращении к верующим.



В Таджикистане 22 марта началась поэтапная вакцинация населения от коронавируса. 9 марта Таджикистан получил первую партию вакцины от коронавируса AstraZeneca в рамках программы COVAX Всемирной организации здравоохранения. В республику было доставлено 192 тыс. доз вакцины. Минздрав Таджикистана сообщило, что ведутся переговоры о поставке стране вакцин российского и китайского производства. В общей сложности вакцинацию от коронавируса в Таджикистане должны пройти 5,8 миллиона человек.



В обращении Совета улемов Исламского центра Таджикистана говорится, что "все патриоты страны, прежде всего, люди старшего поколения, должны незамедлительно пройти вакцинацию ради своего здоровья и здоровья окружающих". Отказ от вакцинации может иметь негативное последствие, предупреждают священнослужители.



Минздрав Таджикистана ранее сообщило, что в группу населения, которая получит прививку первой, входят медработники, граждане старше 60 лет, люди с неинфекционными хроническими заболеваниями, сотрудники стратегических отраслей экономики. Прививки будут делаться два раза с интервалом от 8 до 12 недель. В настоящее время вакцинацию проходят в основном медицинские работники. Однако после того, как ряд стран Европы решил больше не использовать AstraZeneca для прививок от коронавирусной инфекции. некоторые таджикские медики решили воздержаться от вакцинации.



Министр здравоохранения и социальной защиты Таджикистана Джамолиддин Абдуллозода на днях сообщил, что на территории страны организовано три тысячи пунктов для проведения вакцинации населения от коронавируса,



За месяц до начала иммунизации правительство Таджикистана объявило, что случаев заражения коронавирусом нового типа больше не регистрируется. По данным Минздрава, с начала пандемии коронавирус в Таджикистане был зафиксирован у 13 308 человек, жертвами инфекции стали 90 пациентов. Новые случаи COVID-19 в республике не выявляли с 30 декабря. Однако независимые источники утверждают, что число зараженных коронавирусом и скончавшихся от этой инфекции намного выше, чем указано в официальной статистике.



Всемирный банк выделил Таджикистану $8,6 млн. на закупку вакцин от кронавируса.