 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 02.04.2021
08:16  Д.Ашимбаев: Запас людей в Казвласти, чьи команды могут работать, крайне мал
08:05  Украинцы, таджики и казахстанцы чаще остальных получают гражданство России
07:52  Таджикские священнослужители призвали верующих вакцинироваться от коронавируса
07:49  В Таджикистане уволили замглавы Минздрава, который перепутал Южную Корею с Северной
07:46  Мир, труд, качай. ОПЕК+ с мая ослабит ограничения на добычу нефти, - "Къ"
00:18  "Китайская Украина" и "российский Тайвань" - США идут на военную эскалацию, - В.Павленко
00:17  Дарига Назарбаева вляпалась в "евротранзитный" скандал

Четверг, 01.04.2021
22:09  Протесты докатились до Туркменистана. Оппозиция говорит президенту Бердымухамедову: "Уходи!", - В.Панфилова
21:38  Иран начал обогащать уран на центрифугах нового поколения
21:30  Страны ОПЕК+ договорились о постепенном росте добычи с мая
20:47  Почему Гонконг проиграл Сянгану? - А.Кортунов
19:29  Даже Токаев начал едва ли не матом костерить КазМинздрав
19:26  Токаев предложил создать образовательный фонд "Великие тюрки"
19:08  Ювенальная "демократия". У "русской" семьи из Киргизии в Германии полиция силой отобрала троих детей
19:02  Суэцу нужны альтернативы. О проекте строительства канала между Каспием и Индийским океаном, - В.Катасонов
16:06  Заявление главы ГКНБ Кыргызстана Ташиева по поводу Воруха - некомпетентно, - А.Князев
13:22  "Золотой" маршрут на Афганистан оставит Узбекистан в кредитах
13:19  Быть ли Соединенным Штатам Евразии? - К.Рафиков
13:05  Зеленского списали в полит-утиль, - А.Бабицкий
09:33  Талибы в Гильменде "приземлили" очередной вертолет афганских ВВС
09:24  Токсичный человек? Люди могут быть на эволюционном пути к ядовитой слюне, - Daily Mail
08:24  "Прекрасные вещи" (Beautiful Things). Сын Байдена - Хантер выпустил мемуары. С признанием, что он - наркоман и алкоголик
08:02  Тупой, еще тупее... Казахстану фатально не везет с Минздравами
08:00  Загадка Covid-19 в Индии: много заражений, мало смертей, - Робен Тутенж
07:45  Как рассадить детей мигрантов в рос-школе, - Вадим Трухачев
07:38  Зачем Казахстан закупил у Китая 3 миллиона пустых флаконов для вакцин
07:31  Киев. ФутболСборная Казахстана сыграла вничью! со сборной Украины в отборе ЧМ
07:30  Олигарх Багдасаров сам бросился под колеса московского метро
00:47  Для мигрантов вход в Россию – рубль, выход – два, - Е.Трифонова
00:45  Дело черного нарко-утырка Флойда становится "судом над всей Америкой", - Le Temps
00:42  Китай обострил хлопковый конфликт урановыми боеприпасами, - "НГ"
00:35  Срочный друг: Китай и Иран станут стратегическими партнерами на 25 лет
00:20  Причина демографического коллапса - духовное неблагополучие общества, - Э.Пильгуй
00:18  "Pax Americana выдыхается", нужен Концерт великих держав - Foreign Affairs
Среда, 31.03.2021
23:31  АфганСпецслужбы рапортуют о ликвидации особо матерого таджикского курбаши - Абумухаммади Тоджики
19:49  Литовский през Неуседа тоже обозвал соседа Путина - "убийцей"
19:08  Задержан за коррупцию очередной вице-мэр Бишкека - Алымкулов
17:54  Кыргызы-баткенцы против обмена земель с Узбекистаном, - Kyrgyztoday
17:48  В Киргизии начали строить "первый крупный индустриальный парк Silk Way". Кому/зачем?
14:56  КазПрез К.Токаев призвал "начать модернизацию тюркской цивилизации"... Кучеряво чешет
14:42  Дейтон-2. Россия и Запад секретно "переформатируют" Украину в федерацию? - А.Ганжа
13:57  Плановый бардак. КазДепы обвиняют главу Минздрава Цоя в провале вакцинации
13:52  Скончался автор казахстанского герба Шот-Аман Валиханов
13:42  На Фонд управления госимуществом Киргизии сел матерый "ошмякский" жучара Мирлан Бакиров
13:34  Случайный мир с опасной Украиной, - Р.Ищенко 
13:29  "Климатическая диктатура" Джо Байдена, - В.Катасонов
12:31  Китай грозит глобальным кризисом. Слишком много строили
12:28  Открыт прием работ на Конкурс молодых международников СНГ имени А.А.Громыко
12:26  Стартовал форум "Казанская модель ООН" (программа)
12:16  В Узбекистане теперь за оскорбление президента в соцсетях можно сесть в тюрьму или отправиться на исправительные работы
12:09  "Международные организации и проблемы безопасности в Центральной Азии". Zoom-форум, анонс
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Таджикистан   | 
Таджикские священнослужители призвали верующих вакцинироваться от коронавируса
07:52 02.04.2021

Совет улемов Исламского центра Таджикистана призвал жителей страны вакцинироваться от коронавируса. Вакцинация необходима для сохранения здоровья нации, говорится в распространенном Советом улемов обращении к верующим.

В Таджикистане 22 марта началась поэтапная вакцинация населения от коронавируса. 9 марта Таджикистан получил первую партию вакцины от коронавируса AstraZeneca в рамках программы COVAX Всемирной организации здравоохранения. В республику было доставлено 192 тыс. доз вакцины. Минздрав Таджикистана сообщило, что ведутся переговоры о поставке стране вакцин российского и китайского производства. В общей сложности вакцинацию от коронавируса в Таджикистане должны пройти 5,8 миллиона человек.

В обращении Совета улемов Исламского центра Таджикистана говорится, что "все патриоты страны, прежде всего, люди старшего поколения, должны незамедлительно пройти вакцинацию ради своего здоровья и здоровья окружающих". Отказ от вакцинации может иметь негативное последствие, предупреждают священнослужители.

Минздрав Таджикистана ранее сообщило, что в группу населения, которая получит прививку первой, входят медработники, граждане старше 60 лет, люди с неинфекционными хроническими заболеваниями, сотрудники стратегических отраслей экономики. Прививки будут делаться два раза с интервалом от 8 до 12 недель. В настоящее время вакцинацию проходят в основном медицинские работники. Однако после того, как ряд стран Европы решил больше не использовать AstraZeneca для прививок от коронавирусной инфекции. некоторые таджикские медики решили воздержаться от вакцинации.

Министр здравоохранения и социальной защиты Таджикистана Джамолиддин Абдуллозода на днях сообщил, что на территории страны организовано три тысячи пунктов для проведения вакцинации населения от коронавируса,

За месяц до начала иммунизации правительство Таджикистана объявило, что случаев заражения коронавирусом нового типа больше не регистрируется. По данным Минздрава, с начала пандемии коронавирус в Таджикистане был зафиксирован у 13 308 человек, жертвами инфекции стали 90 пациентов. Новые случаи COVID-19 в республике не выявляли с 30 декабря. Однако независимые источники утверждают, что число зараженных коронавирусом и скончавшихся от этой инфекции намного выше, чем указано в официальной статистике.

Всемирный банк выделил Таджикистану $8,6 млн. на закупку вакцин от кронавируса.

Источник - rus.ozodi.org
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1617339120
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Сенат принял Закон по свободному обращению драгметаллов на территории ЕАЭС
- Нурлан Нигматулин принял посла Германии в Казахстане
- Ашимбаев: Запас людей во власти, чьи команды могут работать, крайне мал
- Обзор финансового сектора в феврале 2021 года
- В Правительстве обсудили вопросы электронной торговли и новую стратегию ЕАБР
- Кадровые перестановки
- Готов ли Казахстан к большой воде?
- Казахстан продолжит увеличение добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+
- Об особенностях издания общественно значимой литературы
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  