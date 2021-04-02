Украинцы, таджики и казахстанцы чаще остальных получают гражданство России

08:05 02.04.2021

2 апреля 2021

Граждане Украины, Таджикистана, Казахстана и Армении чаще других в 2020 году получали российское гражданство. Об этом 2 апреля сообщает RT со ссылкой на МВД России.



"Число желающих приобрести российское гражданство постоянно растет"

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Как заявила заведующая лабораторией экономики народонаселения и демографии экономического факультета МГУ Ольга Чудиновских, эти государства и ранее были в числе лидеров.



"Если посмотреть на миграционные потоки, количество прибывших на постоянное жительство, количество получивших сначала разрешение на временное проживание, потом вид на жительство - в общем, примерно те же самые страны в лидерах", - сказала она.



Чудиновских отметила, что в отношении Украины есть определенная специфика, с 2019 года были приняты поправки к закону о гражданстве в соответствии с указами президента о предоставлении гражданства в гуманитарных целях.



По словам эксперта, Казахстан, Армения, Таджикистан всегда были в пятерке "основных поставщиков новых граждан".



"Но это люди, которые переехали в Россию, пожили какое-то время по разрешению на временное переживание, по виду на жительство, работают здесь, платят налоги и на этом основании получают гражданство", - добавила Чудиновских.



По статистике МВД, за первые два месяца этого года в российское гражданство было принято почти 100 тыс. иностранных граждан и лиц без гражданства. За аналогичный период 2020 года - свыше 107 тыс. человек.



1 февраля сообщалось, что в России побили рекорд 15-летней давности по количеству новых граждан. Свыше 656 тыс. иностранцев получили российские паспорта в 2020 году. Больше всего иностранцев, получивших паспорт РФ, оказалось среди украинцев - 62,4%. Паспорта выдали 63 тыс. таджиков и 43 тыс. казахов. Также гражданами России стали американцы, немцы, британцы, канадцы, семь швейцарцев и один японец.