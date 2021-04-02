В Тайваньском туннеле "Дациншуй" поезд налетел на ремонтную технику - 40 погибших

08:27 02.04.2021

В посольстве заявили, что россиян нет среди погибших в аварии поезда на Тайване



Антон Демидов 02.04.2021



Пресс-атташе посольства РФ в Китае Георгий Егоров заявил, что российских граждан в числе погибших в аварии поезда на Тайване нет, передает РИА "Новости".



Он уточнил, что по информации дипмиссии, жертвы среди граждан России на данный момент отсутствуют.



"Сообщали примерно о 40 погибших, среди этих погибших граждан России нет", - сказал Егоров.



Авария произошла на востоке острова в уезде Хуалянь. Поезд двигался по тоннелю "Дациншуй". Всего в поезде находились около 350 человек.



Согласно представленным данным, второй и третий вагоны сошли с рельсов, а последующие столкнулись со стеной тоннеля, в результате чего произошла деформация, находящиеся в них люди оказались заблокированы.



По предварительной информации, причиной аварии могло стать столкновение поезда со спецтехникой, которая была "плохо припаркована".