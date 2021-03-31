 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Маньяки живут рядом. Зверское убийство студентки Аяжан всколыхнуло казсоцсети
08:34 02.04.2021

Убийство Аяжан Едиловой: друзья и учителя рассказали о погибшей девушке

Подруги и педагоги зверски убитой Аяжан Едиловой рассказали о последних днях ее жизни

Педагоги и студенты алматинской Академии дизайна, где училась убитая Аяжан Едилова, поделились с журналистами своими воспоминаниями о девушке, сообщает телеканал "Астана".

По словам куратора группы, Аяжан Едилова за четыре года учебы не пропустила ни одного занятия и не позволяла себе отдыхать. После учебы шила вещи под своим личным брендом и продвигала через социальные сети.

"Она просто время не тратила, а по специальности работала. Были цели. Очень добрая, очень простая, отзывчивая девочка была. Девочки все очень переживают. У меня в группе 29 девочек было. Все с ней хорошо дружили", - рассказывает куратор Томирис Кустова.

Стали известны подробности о предполагаемом убийце 19-летней Аяжан

Директор колледжа "Академия дизайна и технологии "Сымбат" Гульнара Уразимбетова вспоминает, что Аяжан была жизнерадостной и активной студенткой и буквально заряжала всех своей энергией.

"Летом она должна была защитить дипломный проект. Была очень занятой. Она очень рано начала свою деятельность. Отличницей была. Аяжан была одной из активисток. Многие студенты равнялись на нее", - говорит Гульнара Уразимбетова.

Также известно, что Аяжан помимо создания и продажи одежды работала в салоне красоты и изучала турецкий язык, так как мечтала продавать свою одежду на турецком рынке.

"В последний раз она была у меня на занятиях 17 марта. Тогда она говорила, что будет посещать занятия три раза в неделю. Планировала до лета выучить турецкий язык. Очень трудолюбивая, старательная была девочка", - рассказывает учитель турецкого языка Айгерим Усенова.

"Вырезаны ногти, выбиты зубы" - брат убитой девушки в Алматы рассказал подробности

В то, что в тот роковой день девушка поехала на "романтическую встречу" за деньги, подруги убитой не верят.

"Она всем делилась со мной, все рассказывала. Она бы ни за что не пошла на это. Он каким-то обманным путем позвал ее. Думаю, что по работе. Потому что она в последнее время с головой ушла в работу. Мы вместе с ней жили, в одной комнате. Часто сидели, разговаривали, готовили вместе", - рассказывает подруга убитой Баян Балтабай.

Аяжан Едилова до сих пор не предана земле. Родным еще не выдали части ее тела. Дело сейчас расследует служба специальных прокуроров.

Убийство Аяжан Едиловой
19-летняя Аяжан Едилова пропала 19 марта. Поиски девушки продолжались несколько дней. О том, что она была убита, стало известно 22 марта. Тогда же выяснилось, что она была зверски убита - ее расчленили, пытаясь скрыть следы преступления.

Подозреваемый в убийстве девушки был задержан в квартире, где и нашли ее останки. При задержании он пытался покончить с собой, но выжил. Известно, что подозреваемому 28 лет. Он из благополучной семьи педагогов. В школе учился хорошо. В 2012 году он поступил на грант в медакадемию, учась на фармацевта, но на втором курсе был отчислен. Характеризовался как тихий и неконфликтный человек.

Также известно, что предполагаемый убийца и Аяжан Едилова по пути в квартиру, где она была убита, попали на камеры видеонаблюдения, когда заходили в лифт.

Источник - ru.sputnik.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1617341640
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