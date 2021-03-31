На маленьком плоту... Готов ли Казахстан к большой воде?

09:19 02.04.2021 В Казахстане ожидаются массовые паводки, МЧС заявляет о готовности к борьбе со стихией. Но опыт прошлых лет показывает, что люди и техника могут оказаться бессильны



Алма Бектенова, 1 апреля 23



В Казахстане ожидаются массовые паводки, МЧС заявляет о готовности к борьбе со стихией. Но опыт прошлых лет показывает, что люди и техника могут оказаться бессильны.

Подтопление грозит 276 населенным пунктам, в которых проживает около 300 тыс. человек, сообщил премьер-министр Аскар Мамин.

"По предварительным прогнозам РГП "Казгидромет", предстоящий год для многих рек, в особенности южных и западных регионов страны, ожидается маловодным. В то же время по информации министерства по чрезвычайным ситуациям, в случае резкого повышения температуры и таяния снега сохраняется риск затопления 276 населенных пунктов. А также 482 участков автомобильных дорог и 673 участков железных дорог, 59 автомобильных мостов", - сказал премьер.

По его словам, для защиты от подтоплений госорганами реализуется комплекс противопаводковых мер (свыше 200 мероприятий). "Для предупреждения и ликвидации последствий паводков подготовлено 231,2 тыс. тонн инертных материалов, 3,7 тыс. тонн ГСМ, 943 тыс. мешкотары, заключено 25 договоров о намерениях по организации взрывных работ. На случай осложнения паводковой обстановки местными исполнительными органами определены силы и средства служб гражданской защиты общей численностью 40 тыс. человек, 13 тыс. единиц техники, 725 плавательных и 1,8 тыс. водооткачивающих средств", - уточнил Мамин.



Правительство на борьбу с водой заложило немалые средства. "В чрезвычайных резервах и резервах на неотложные затраты на 2021 год акиматами регионов предусмотрено 38,1 млрд тенге (26,6 млрд тенге в чрезвычайном резерве, 11,5 млрд тенге в резерве на неотложные затраты)", - сказал премьер-министр.

Всего за последние три года, по его данным, на превентивные противопаводковые меры выделено и освоено 42,6 млрд тенге. "При этом на ликвидацию последствий паводков выделено 46,25 млрд тенге из республиканского (18,25 млрд) и местных (28 млрд) бюджетов, из них в 2018 году – 12,6 млрд тенге, в 2019 году – 5,7 млрд тенге, в 2020 году – 27,95 млрд тенге. В том числе 16,05 млрд тенге выделено на ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации техногенного характера, связанной с прорывом Сардобинского водохранилища в Республике Узбекистан", - заявил Мамин.



Регионы уже топит

По информации МЧС, в 13 населенных пунктах пяти регионов Казахстана зафиксированы случаи подтопления улиц и дворов. Паводки отмечены в Алматинской, Атырауской, Жамбылской областях, ВКО и ЗКО. "В зависимости от погодных условий сохраняется высокий уровень угрозы затопления 171 населенного пункта, в которых проживают свыше 43 тысяч человек", - сообщают в МЧС, что также касается Костанайской, Акмолинской, Актюбинской областей и СКО.

В Акмолинской области получили предупреждения девять районов. В прошлом и текущем году местные власти и спасатели провели ряд мероприятий. В 43 населенных пунктах обустроили водоотводные каналы протяженностью 47,1 км; укрепили обвалования протяженностью 5,2 км; возвели 4,8 км насыпных дамб; очистили 24,4 км русел рек; отремонтировали 50 водопропускных сооружений.

Летом завершен капитальный ремонт плотин Чапаевское и Сочинское. К приему паводковых вод готовы водохранилища Астанинское, Селетинское, Подлесненское, Красноборское и Шымбулак, где тоже проведен капитальный ремонт. Всего на территории Акмолинской области отмечено 125 населенных пунктов, находящихся в опасных зонах. В 22 из них снята угроза подтопления, в 72 минимизирована, в 31 угроза сохраняется.

В Восточно-Казахстанской области сохраняется угроза ледяного затора и разлива Иртыша, а также его притоков. В дачном пригороде Усть-Каменогорска десятки домов стоят в воде, проведена эвакуация. По данным Казгидромета, уровень воды повысился в два раза. Чтобы избежать ЧС, в регионе взрывают вдоль дорог тяжелый снег и рыхлят лед на реках. Наиболее сложная паводковая обстановка сохраняется в Усть-Каменогорске, районе Алтай, Катон-Карагайском, Тарбагатайском, Глубоковском, Шемонаихинском, Кокпектинском и Бородулихинском районах. По прогнозам, свыше двадцати тысяч человек в Восточно-Казахстанской области могут столкнуться с большой водой во время активных паводков. Сегодня в зоне риска свыше 90 населенных пунктов.

В Павлодарской области паводок может возникнуть из-за промерзания грунта, составляющего 135 сантиметров. По сведениям начальника департамента по чрезвычайным ситуациям региона Ернура Утегенова, угроза затопления сохраняется

в 28 населенных пунктах. Это Баянаульский район по реке Ащысу и автодороги республиканского значения Калкаман - Баянаул - Умуткер - Ульяновский на 101-м километре, Майский и Актогайский районы, города Павлодар, Аксу.

Как сообщили в ДЧС, для защиты от паводковых угроз построены девять земляных насыпей: село Кенжеколь и поселок Ленинский города Павлодара, поселок Аксу и город Аксу и т.д. Защитные насыпи города Аксу, пригородного поселка Ленинский, села Кенжеколь и города Павлодара укреплены габионами (сетчатыми конструкциями). Проведены расчистка, дноуглубление и укрепление берега русла реки Селеты в границах Актогайского района. Сделан капремонт дороги Калкаман - Баянаул - Умуткер - Ульяновский от 101 до 105 км, с установкой двух мостов. Укреплен берег и расчищено русло реки Иртыш в районе села Каратерек Майского района.

В Северо-Казахстанской области специалисты опасаются повторения рекордного паводка 2017 года. По данным Казгидромета, промерзание почвы в районе Петропавловска составило 58-60 см, (в Айыртауском районе – 74 см, в районе имени Г. Мусрепова - более 150 см). Похожие показатели наблюдались и в 2017 году. Высота снежного покрова в Петропавловске составляет 50 см (в 2017 году - 46 см) при среднегодовом значении 28 см. Запасы в снеге воды составляют 100 мм (в 2017 году - 87 мм) при среднегодовом показателе 72 мм. В области подготовлен план эвакуации, а также проведены противопаводковые мероприятия.

В регионе вспоминают, что паводок 2017 года побил сразу несколько рекордов половодья за последние полвека. Была зафиксирована рекордная отметка уровня перелива через гребень водохранилища, который составил 3 метра 38 сантиметров. Около Петропавловска произошло слияние паводковых вод реки Ишим и озера Пестрое, что наблюдалось лишь в период паводка 1941 года. В результате почти четыре тысячи человек вынуждено покинули свои дома, в 15 населенных пунктах затопило 380 домов и более 5 тысяч дач.

В Туркестанской области к борьбе с возможными в весеннее время этого года чрезвычайными ситуациями готовы 83 единицы техники, 466 единиц личного состава. На антикризисной карте, разработанной совместно с ситуационным центром при акимате области и ДЧС, описано более 200 возможных чрезвычайных ситуаций.



Хватит ли усилий?

По словам министра по чрезвычайным ситуациям Юрия Ильина, благодаря профилактическим мерам к весне этого года удалось снять угрозу затопления в 315 (34,8%) населенных пунктах из 905 паводкоопасных, сейчас в зоне риска, как говорилось выше, остаются 276 (30,5%) населенных пунктов.

Министр подробно перечислил регионы, которым угрожает наводнение. В Западно-Казахстанской области – 54 населенных пункта, где проживает 27 768 человек; в Алматинской области – 42 населенных пункта, где проживает 39 481 человек.

А также в Атырауской области – 39 населенных пунктов, где проживает 84 359 человек; в Костанайской области – 37 населенных пунктов, где проживает 2527 человек; в Акмолинской области – 31 населенный пункт, где проживает 3980 человек; в Кызылординской области – 23 населенных пункта, где проживает 107 517 человек.

В Восточно-Казахстанской области – 19 населенных пунктов, где проживает 2312 человек; в Актюбинской области – 17 населенных пунктов, где проживает 3862 человека; в Северо-Казахстанской области – 13 населенных пунктов, где проживает 2881 человек; в Туркестанской области – один населенный пункт, где проживает 51 человек.

Юрий Ильин перечислил очевидные причины возникновения паводков. Это рельеф местности; расположение населенных пунктов в низинах близ водоемов; ежегодное изменение данных по осеннему переувлажнению и глубокому промерзанию грунта; превышение норм снегозапасов; резкое весеннее повышение температуры воздуха.

"В нашей стране практически ежегодно в Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Северо-Казахстанской областях затапливаются населенные пункты по указанным причинам. Для снижения рисков затопления населенных пунктов Дорожной картой (до 2023 года) и другими областными программами предусматриваются плановые противопаводковые мероприятия, которые по мере выделения финансовых средств реализуются", – подчеркнул министр.

В прошлом году в регионах построили и отремонтировали 148 км защитных дамб, выпрямили 371,6 км русел паводкоопасных рек, обустроили 12,2 тысячи км водоотводных каналов, очистили 12,3 тысячи км каналов и арыков, а также 12 795 водопропускных сооружений под авто и ж/д мостами. "Для недопущения затопления жилья в 2021 году местными исполнительными органами из населенных пунктов уже вывезено более 14,7 млн м3 снега. В настоящее время вывоз снега в регионах продолжается", – добавил Юрий Ильин.

Кроме того, по сведениям МЧС, в марте в целях предотвращения ледовых заторов на реках и озерах ряда областей проведено 78 взрывов. Взрывные работы произведены на реках и озерах Акмолинской области (Селеты, Жабай, Тургень, Нура и Жыланды), Восточно-Казахстанской области (Уба, Иртыш, Бухтарма Курчум, Барлык), Карагандинской области (Сабыркожа), Костанайской области (Сарыозен, Карасу, Дамди, Тюнтюгур, Кирпичка, Заречка,Теректы и Кундузды, Каргалинка, Аят, Тобол) и Северо-Казахстанской области (Селита, Шарык, Жембапрак, Бабыкбурлук, Имантау, Аканбурлук).

Для борьбы с паводками и эвакуации пострадавшего населения у МЧС имеется 1863 единицы технических средств. Подготовлено все необходимое для разворачивания палаточных лагерей. В частности, еще 27 марта для проведения противопаводковых мероприятий в ВКО передислоцированы подразделения воинской части МЧС из Карагандинской области численностью 50 человек, восемь единиц техники, четыре плавсредства и 10 мотопомп. "Прибывшие дислоцируются в селе Самарское Кокпектинского района и районе Алтай", - сообщили в МЧС.

В планах министерства, по данным Юрия Ильина, продолжение реконструкции и очистки русел рек; строительство двух каналов, 22 защитных дамб, двух гидротехнических сооружений; ремонт 37 защитных дамб, 22 каналов, 23 гидротехнических сооружений, 5 автомобильных и одной железной дороги, шести мостов.

Остается надеться, что столь серьезной подготовки хватит для противостояния большой апрельской воде, поскольку в прошлом местные власти и спасатели не раз проигрывали стихии, в результате чего в пострадавших оказывались жители. Напомним, что за последние три года в Казахстане паводковыми и талыми водами было подтоплено 1612 жилых домов. Источник - turanpress.kz

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