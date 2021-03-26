"Похоронить прошлое": Индия и Пакистан идут на мировую, - Л.Арутюнян

09:24 02.04.2021 Эксперты оценили возможность потепления отношений Индии и Пакистана

Левон Арутюнян 26.03.2021,



Премьер-министр Индии на этой неделе направил "письмо доброй воли" своему пакистанскому коллеге. В 2019 году две страны оказались на грани полномасштабной войны из-за теракта в спорном регионе Кашмир. Достигнув крайней точки, заклятые соседи в последние месяцы предприняли несколько шагов к нормализации отношений. Тем не менее, эксперты расходятся в оценках перспектив развития конфликта и возможного примирения давних врагов.



Премьер-министр Пакистана Имран Хан получил дружественное письмо от своего индийского коллеги Нарендры Моди. Об этом во вторник, 23 марта, сообщил министр в правительстве Хана, Асад Умар, на своей странице в Twitter. Чиновник приветствовал письмо Моди, назвав его "посланием доброй воли". Он также добавил, что Хан уже выражал желание достичь мира в регионе.



"С того дня, как Имран Хан стал премьер-министром, он выражает свое стремление к мирной Южной Азии и дружественным отношениями со всеми нашими соседями, основанными на взаимном уважении и мирном сосуществовании", - написал Умар.



Письмо Моди было получено в День республики - национальный праздник Пакистана, посвященный принятию первой конституции страны. В своем послании премьер-министр Индии выразил желание улучшить отношения между двумя соседями.



"Как соседняя страна, Индия желает сердечных отношений с народом Пакистана. Для этого необходима атмосфера доверия, лишенная террора и враждебности", - цитирует текст письма Моди крупнейшая англоязычная пакистанская газета Dawn.



Тем не менее, СМИ Индии полагают, что в послании премьер-министра нет ничего примечательного.



"Сообщение от Моди было обычным письмом, которое отправляется каждый год", - отметила одна из самых читаемых и авторитетных газет страны The Times of India.



Подобные символические шаги сближения предпринимались и раньше, но не проводили к каким-либо результатам, отметил в беседе с Газетой.Ru историк-международник, профессор кафедры востоковедения МГИМО Сергей Лунев.



"Правящая партия Индии БДП всегда стремилась к миру и, если что-то не получалось, то это скорее была вина Пакистана. В декабре 2015 году, например, Моди совершил неожиданный визит в Исламабад, где у него прошли переговоры с тогдашним главой Пакистана Шарифом. Но уже в январе пакистанские боевики ударили по индийской военной базе", - сказал Лунев.



Противоположной точки зрения придерживается историк, профессор, руководитель Центра изучения стран Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения РАН Вячеслав Белокреницкий.



"Это не просто символические шаги, но действительно некоторое улучшение отношений, связанное в первую очередь с изменением позиции индийских властей, так как именно они были инициатором предыдущего ухудшения.



В августе 2019 года Индия приняла решение расформировать штат Джамму и Кашмир и создать на его месте два новых территориальных образования. Данный шаг вызвал сильные опасения в Пакистане, что Индия предпримет попытку захватить пакистанскую часть области", - отметил эксперт.



"Похоронить прошлое"

Противоречия Нью-Дели и Исламабада ухудшились в 2019 году из-за взрыва террориста смертника в Кашмире - спорной области между двумя странами. После теракта ядерные державы обменялись авиаударами и вновь оказались на грани войны. Тем не менее, последние месяцы ознаменовались рядом шагов по нормализации отношений.



В феврале военнослужащие обеих сторон выпустили редкое совместное заявление, на фоне регулярных перестрелок вдоль границы в Кашмире, объявив о прекращении огня в регионе.



Выступивший с примирительной речью командующий пакистанской армией генерал Камар Джавед Баджва заявил, что пришло время "похоронить прошлое и двигаться вперед".



Он добавил, что установление мира поможет "раскрыть неиспользованный потенциал" Южной и Центральной Азии.



После выступления Баджвы премьер-министр Индии Нарендра Моди сделал необычный шаг для отношений двух стран, пожелав своему пакистанскому коллеге "скорейшего выздоровления" от коронавируса.



Еще одним признаком сближения Индии и Пакистана стали начавшиеся на этой неделе переговоры о разделе водных ресурсов реки Инд, спор из-за которых длится более 70 лет.



Двусторонняя комиссия не собиралась уже более двух лет, хотя договор от 1960 года предполагает ежегодные переговоры.



"Это будет важная встреча. Мы будем вести диалог с Индией на основании договора по водным ресурсам Инда. Мы многого ждем от этой встречи", - заявил представитель пакистанской делегации Мехран Али Шах индийскому информагентству ANI.



Также сообщается, что следующим шагом в нормализации отношений станут переговоры министров иностранных дел двух стран в рамках регионального форума "Сердце Азии", намеченного на конец марта в столице Таджикистана Душанбе.



По мнению профессора Белокреницкого, предпринятые шаги могут свидетельствовать о положительной динамике развития ситуации в регионе: "Отношения между Индией и Пакистаном напоминают маятник: он сдвигается то в сторону улучшения, то в сторону ухудшения, а иногда замирает на средней позиции. И вот сейчас они движутся от очень плохих отношений к более нормальным. Это не значит, что будет достигнут полноценный мир, но какие-то подвижки можно ожидать".



Историк Лунев, наоборот, полагает, что ожидать нормализации отношений в ближайшем будущем не приходится, так как конфликт между странами глубоко заложен еще на десятки лет.



"Для всей истории индийско-пакистанского конфликта характерны очень длительные заморозки и очень короткие оттепели", - добавил эксперт, отметив, что противоречия ужесточаются религиозным фактором.



"Конфликт между этими странами характеризуется самой опасной и кровопролитной формой: схожие цивилизации, но разные религии. В Индии кроме небольшого числа радикалов политические силы не хотят горячей войны. В Пакистане, наоборот, вопрос нормализации отношений с соседом является очень болезненным", - подытожил Лунев.



Секретный посредник

Американскому изданию Bloomberg ранее стало известно, что достижению договоренностей о прекращении огня между странами в ходе секретных переговоров способствовало посредничество Объединенных Арабских Эмиратов.



В ноябре прошлого года министр иностранных дел Индии Субрахманьям Джайшанкар провел встречу со своим коллегой из ОАЭ Абдуллой бин Зайедом, а в следующем месяце - с министром иностранных дел Пакистана Шахом Махмудом Куреши.



Примерно за две недели до объявления перемирия бин Зайед провел телефонный разговор с премьер-министром Пакистана, а после заключения соглашения прибыл с однодневным визитом в Индию для встречи с Джайшанкаром. ОАЭ также стали одной из немногих стран, выступивших с официальной поддержкой прекращения огня, пишет Bloomberg.



Достижение перемирия - это только начало более масштабной "дорожной карты" по установлению прочного мира между Индией и Пакистаном, пишет издание со ссылкой на чиновников, близких к переговорам.



Следующим шагом в нормализации отношений должно стать восстановление присутствия дипломатических посланников в Нью-Дели и Исламабаде. Затем стороны приступят к обсуждению возобновления торговли и долгосрочного урегулирования конфликта в Кашмире, заявили источники агентства.



Однако заявления источника Bloomberg может оказать значительным преувеличением, так как Индия не прибегает к посредникам в переговорах, отметил Лунев.



"Индия отказывается от каких-либо посредников при решении двухсторонних вопросов. Первый и последний раз они на такое посредничество согласились в 1966 году в звездный час советской дипломатии, когда в Ташкенте прошли трехсторонние переговоры. Называть ОАЭ посредниками нельзя. Миссия добрых услуг - возможно, а классического посредничества в юридическом смысле слова Индия не потерпит", - полагает эксперт. Источник - gazeta.ru

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