|11:10 The Insider: Золотая силуаночка. Сожительница главы РосМинфина участвует в миллиардных бюджетных проектах
10:12 Подмосковный имам посоветовал Маниже поменять песню для Евровидения: вокал хороший, песня - говно
09:56 Решительность Китая может затронуть партнеров России, - Геворг Мирзаян
09:50 Умер дубайский шей Хамдан - старинный корефан Елбасы
09:24 "Похоронить прошлое": Индия и Пакистан идут на мировую, - Л.Арутюнян
09:19 На маленьком плоту... Готов ли Казахстан к большой воде?
08:34 Маньяки живут рядом. Зверское убийство студентки Аяжан всколыхнуло казсоцсети
08:27 В Тайваньском туннеле "Дациншуй" поезд налетел на ремонтную технику - 40 погибших
08:16 Д.Ашимбаев: Запас людей в Казвласти, чьи команды могут работать, крайне мал
08:05 Украинцы, таджики и казахстанцы чаще остальных получают гражданство России
07:52 Таджикские священнослужители призвали верующих вакцинироваться от коронавируса
07:49 В Таджикистане уволили замглавы Минздрава, который перепутал Южную Корею с Северной
07:46 Мир, труд, качай. ОПЕК+ с мая ослабит ограничения на добычу нефти, - "Къ"
00:18 "Китайская Украина" и "российский Тайвань" - США идут на военную эскалацию, - В.Павленко
00:17 Дарига Назарбаева вляпалась в "евротранзитный" скандал
|22:09 Протесты докатились до Туркменистана. Оппозиция говорит президенту Бердымухамедову: "Уходи!", - В.Панфилова
21:38 Иран начал обогащать уран на центрифугах нового поколения
21:30 Страны ОПЕК+ договорились о постепенном росте добычи с мая
20:47 Почему Гонконг проиграл Сянгану? - А.Кортунов
19:29 Даже Токаев начал едва ли не матом костерить КазМинздрав
19:26 Токаев предложил создать образовательный фонд "Великие тюрки"
19:08 Ювенальная "демократия". У "русской" семьи из Киргизии в Германии полиция силой отобрала троих детей
19:02 Суэцу нужны альтернативы. О проекте строительства канала между Каспием и Индийским океаном, - В.Катасонов
16:06 Заявление главы ГКНБ Кыргызстана Ташиева по поводу Воруха - некомпетентно, - А.Князев
13:22 "Золотой" маршрут на Афганистан оставит Узбекистан в кредитах
13:19 Быть ли Соединенным Штатам Евразии? - К.Рафиков
13:05 Зеленского списали в полит-утиль, - А.Бабицкий
09:33 Талибы в Гильменде "приземлили" очередной вертолет афганских ВВС
09:24 Токсичный человек? Люди могут быть на эволюционном пути к ядовитой слюне, - Daily Mail
08:24 "Прекрасные вещи" (Beautiful Things). Сын Байдена - Хантер выпустил мемуары. С признанием, что он - наркоман и алкоголик
08:02 Тупой, еще тупее... Казахстану фатально не везет с Минздравами
08:00 Загадка Covid-19 в Индии: много заражений, мало смертей, - Робен Тутенж
07:45 Как рассадить детей мигрантов в рос-школе, - Вадим Трухачев
07:38 Зачем Казахстан закупил у Китая 3 миллиона пустых флаконов для вакцин
07:31 Киев. ФутболСборная Казахстана сыграла вничью! со сборной Украины в отборе ЧМ
07:30 Олигарх Багдасаров сам бросился под колеса московского метро
00:47 Для мигрантов вход в Россию – рубль, выход – два, - Е.Трифонова
00:45 Дело черного нарко-утырка Флойда становится "судом над всей Америкой", - Le Temps
00:42 Китай обострил хлопковый конфликт урановыми боеприпасами, - "НГ"
00:35 Срочный друг: Китай и Иран станут стратегическими партнерами на 25 лет
00:20 Причина демографического коллапса - духовное неблагополучие общества, - Э.Пильгуй
00:18 "Pax Americana выдыхается", нужен Концерт великих держав - Foreign Affairs
|Умер дубайский шей Хамдан - старинный корефан Елбасы
09:50 02.04.2021
Назарбаев выразил соболезнования в связи с кончиной брата правителя Дубая
Шейх Хамдан посвятил свою жизнь служению во благо народа, подчеркнул в телеграмме соболезнования Нурсултан Назарбаев
Елбасы Нурсултан Назарбаев направил телеграммы соболезнования президенту ОАЭ шейху Халифу бен Заиду Аль Нахаяну и вице-президенту, премьер-министру ОАЭ, правителю Дубая шейху Мухаммеду бен Рашиду Аль Мактуму в связи с кончиной шейха Хамдана бен Рашида Аль Мактума.
Назарбаев отметил, что с глубокой скорбью воспринял весть о кончине шейха.
"Всю свою жизнь шейх Хамдан посвятил служению во благо народа и защите интересов соотечественников. С момента создания Объединенных Арабских Эмиратов он занимал ответственные государственные посты. Он был выдающейся личностью, внесшей существенный вклад в процветание своей родины и оставившей неизгладимый след в ее истории. Уверен, что его светлый образ навсегда останется в памяти людей", - цитирует телеграммы сайт Елбасы.
Первый президент Казахстана выразил соболезнования всему народу Объединенных Арабских Эмиратов.
Шейх Хамдан родился 25 декабря 1945 года и был вторым сыном покойного правителя Дубая Рашида бен Саида Аль Мактума. Должности министра промышленности и министра финансов ОАЭ он занял сразу после создания государства в 1971 году.