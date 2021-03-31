 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Умер дубайский шей Хамдан - старинный корефан Елбасы
09:50 02.04.2021

Назарбаев выразил соболезнования в связи с кончиной брата правителя Дубая

Шейх Хамдан посвятил свою жизнь служению во благо народа, подчеркнул в телеграмме соболезнования Нурсултан Назарбаев

Елбасы Нурсултан Назарбаев направил телеграммы соболезнования президенту ОАЭ шейху Халифу бен Заиду Аль Нахаяну и вице-президенту, премьер-министру ОАЭ, правителю Дубая шейху Мухаммеду бен Рашиду Аль Мактуму в связи с кончиной шейха Хамдана бен Рашида Аль Мактума.

Назарбаев отметил, что с глубокой скорбью воспринял весть о кончине шейха.

"Всю свою жизнь шейх Хамдан посвятил служению во благо народа и защите интересов соотечественников. С момента создания Объединенных Арабских Эмиратов он занимал ответственные государственные посты. Он был выдающейся личностью, внесшей существенный вклад в процветание своей родины и оставившей неизгладимый след в ее истории. Уверен, что его светлый образ навсегда останется в памяти людей", - цитирует телеграммы сайт Елбасы.

Первый президент Казахстана выразил соболезнования всему народу Объединенных Арабских Эмиратов.

Шейх Хамдан родился 25 декабря 1945 года и был вторым сыном покойного правителя Дубая Рашида бен Саида Аль Мактума. Должности министра промышленности и министра финансов ОАЭ он занял сразу после создания государства в 1971 году.

Источник - ru.sputnik.kz
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