Подмосковный имам посоветовал Маниже поменять песню для Евровидения: вокал хороший, песня - говно

10:12 02.04.2021

Подмосковный имам посоветовал Маниже поменять песню для Евровидения

Певице Маниже, которая представит Россию на "Евровидении", возможно, стоило бы поменять композицию из-за негативных отзывов, заявил РИА Новости имам мухтасиб Московской области Дауд Мухутдинов.



Manizha (Манижа Сангин) - российская певица родом из Таджикистана, получившая известность после публикации музыкальных видео в соцсетях. В декабре 2020 года она стала первым послом доброй воли по делам беженцев ООН от России.



Манижа представит Россию на "Евровидении" с песней Russian Woman – как отмечал Первый канал, такой выбор сделали зрители в прямом эфире путем национального голосования. Песня вызвала неоднозначную реакцию.



В частности, победитель четвертого сезона шоу "Голос" иеромонах Фотий заявил РИА Новости, что она искажает образ русской женщины, и этот "прогиб" России перед Европой "засчитан не будет".



По словам имама, участник "Евровидения" представляет страну, поэтому "стоит ориентироваться на восприятие людей".



"Учитывая то, что много нехороших отзывов поступает в отношении той композиции, которую она выбрала для конкурса, с ее стороны, наверное, было бы верно выбрать что-то другое", - сказал Мухутдинов.

В целом, рассказал имам, религиозные деятели не лезут в творческую жизнь исполнителей, поскольку "Всевышний дает человеку право выбора", хотя с точки зрения ислама, не принято, чтобы женщина откровенно одевалась, исполняла что-то на сцене.



"Хотя ей надо отдать должное, она обладает хорошими вокальными данными, артистизмом", - добавил Мухутдинов.

Он также обратил внимание на происхождение певицы.



"Манижа по национальности таджичка. Эта ситуация (негатив вокруг композиции - ред.) может быть использована нашими недругами для внесения раздора. Мол, посмотрите, как в России ущемляют права человека, народов, не дают песни исполнять, какие нравятся. Вопрос тонкий. Нужно и не допустить политических игр со стороны наших недругов, и достойно представить нашу страну на этом конкурсе", - заключил собеседник агентства.



Певица Манижа, которая представит Россию на "Евровидении" в 2021 году, выпустила ироничное псевдорасследование о самой себе. Видео опубликовано на ее YouTube-канале.