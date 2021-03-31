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The Insider: Золотая силуаночка. Сожительница главы РосМинфина участвует в миллиардных бюджетных проектах
11:10 02.04.2021

The Insider: Сожительница главы Минфина участвует в проектах, на которые из бюджета выделены миллиарды рублей

33-летняя сожительница министра финансов Антона Силуанова Ольга Хромченко получила доли в проектах, связанных с масштабным государственным финансированием, пишет The Insider. Среди прочего, она участвует в строительстве платных дорог, возведении грузового порта и производстве целлюлозы. Члены семьи Хромченко числились в компании, провернувшей многомиллионные аферы по хищению госсредств.

Ольга Хромченко родилась в деревне Шамокша Ленинградской области и училась в ПТУ. По крайне мере до прошлого года она была трудоустроена в АО "Росспиртпром", 100% акций которого находится в федеральной собственности. Но уже в 2019 году Хромченко получила доли в компаниях с миллиардными проектами и бюджетными деньгами, выделяемыми федеральными структурами и подмосковными властями.

Когда именно Ольга Хромченко близко сошлась с Антоном Силуановым, точно неизвестно. Но в 2020 году их связь уже точно прослеживается. В контактах некоторых своих знакомых Хромченко записана как Силуанова, а в двух случаях и как его супруга (официально Силуанов холост с 2015 года). Еще встречаются метки "вилла Геленджик", "Майами", "лоббистка" и "Сейшелы", отмечает издание.

В 2019 году Ольга Хромченко получила 20% в ООО "Русдор-Финанс" (в феврале этого года ее доля увеличилась до 33%). У этой компании есть несколько дочерних организаций, занимающихся проектами по строительству платных дорог в Подмосковье.

"Лыткаринская платная дорога" в III квартале 2021 года приступит к строительству дороги "Солнцево - Бутово - Видное - Каширское шоссе - Молоково - Лыткарино - Томилино - Красково - Железнодорожный". Стоимость проезда по ней составит 10 рублей за 1 км. Фирма Хромченко выступает в качестве концессионера, власти Московской области должны выделить ей деньги на этапе строительства, получив из федерального бюджета 34,6 млрд рублей. Когда (и если) дорога будет построена и введена в эксплуатацию, власти Подмосковья должны будут заплатить концессионеру еще 20 млрд рублей, остальные доходы он будет получать в виде платы за проезд.

Концессионное соглашение было заключено в феврале прошлого года между "Лыткаринской платной дорогой" и правительством Московской области без проведения конкурса (на основании предложения компании и отсутствия альтернативных заявок). Согласно договору, власти Подмосковья взяли на себя обязательство перечислять фирме Хромченко суммы "Капитального гранта" за счет средств федерального бюджета. Первый транш в 1,7 млрд рублей должен поступить в 2021 году.

"Ведомости" отмечали сверхвыгодные условия соглашения для частной компании, которая сможет рассчитывать на компенсации в случае недостаточного интенсивного движения по трассе и расторжения соглашения на этапе строительства.

Еще одна "дочка" "Русдор-Финанс" - "Одинцовская платная дорога", - возводит путепровод у села Саввинская Слобода. Проект вызвал протесты местных жителей, фактически лишающихся бесплатной альтернативы, и пока заморожен.

Также с подругой главы Минфина аффилированы ООО "Ступинская платная дорога", "Шатурская платная дорога", "Акуловская платная дорога", "Сергиево-Посадская платная дорога" и "Платный объезд Щелково".

Ранее Антон Силуанов заявлял, что, по его мнению, в России слишком мало платных дорог. Он лоббировал создание специального госфонда для финансирования подобных проектов.

В 2022 году планируется начать строительство многофункционального грузового порта с нефтяным, газовым и угольным терминалами на восточном побережье Сахалина. Проект будет реализовывать ООО "Многофункциональный грузовой район", в котором через "Русдор-Финанс" имеет долю и Ольга Хромченко.

Проект строительства порта получал одобрение и в федеральном Минфине. Концессионное соглашение предусматривает выделение около 4 млрд рублей из федерального бюджета на создание инфраструктуры.

"Русдор-Финанс" также владеет 50% в ООО "К Фарма", производителе лекарственных препаратов, вместе с акционером компании "Коноплекс" Романом Белоусовым. "Коноплекс" считается крупнейшим в стране производителем промышленной конопли. В косметологии конопля используется в средствах по уходу за кожей и волосами, а в фармацевтике - для изготовления препаратов на основе каннабидиола.

С "Коноплексом" Хромченко учредила ООО "МИК". Эта фирма стала участником соглашения по созданию предприятия по производству целлюлозы из лубяных культур в Пензенской области. Соглашение заключено без конкурса по распоряжению премьер-министра Михаила Мишустина. Этот проект стал первой в России федеральной концессией в сфере промышленности и единственным федеральным проектом государственно-частного партнерства в 2020 году. Объем бюджетных субсидий может превысить 3 млрд руб.

С 2019 года Ольга Хромченко владеет долей в 5% в ООО "Юником". Это агрегатор микрозаймов "Юником24".

Эта тема также близка Антону Силуанову, который в ответ на новости о сокращении реальных доходов населения заявлял, что жить в кредит - "это нормально"", напоминает The Insider.

Сама Ольга Хромченко в разговоре с журналистом издания не стала отрицать свою личную связь с министром Силуановым, но уверяет, что он ей в бизнесе не помогает. На вопрос, откуда она взяла средства на вхождение в крупные проекты, Хромченко ответила, что с этим ей помог ее партнер: "Мы давно дружим. У нас дети в один детский садик ходили (у Хромченко есть дочь от предыдущих отношений). Сначала начали общаться с его супругой, так и общаемся".

По предположению The Insider, использованные Хромченко деньги могут иметь криминальное происхождение. Отец Ольги, Юрий Хромченко, по крайней мере до 2017 года работал в петербургском ООО "Стик". Эта фирма связана с Владимиром Артеевым - организатором крупной схемы по хищению бюджетных средств. По одной из версий, именно Артеев является отцом ребенка Ольги Хромченко.

Артеев - основатель группы компаний "Единые решения". В 2017 году его задержали по подозрению в мошенническом хищении бюджетных средств, выделенных на строительство социальных объектов. Подконтрольные Артееву компании, в том числе и "Стик", в котором получал деньги отец Хромченко, заключили договоры в Петербурге, Омске и Тамбове на строительство и реконструкцию 11 социальных объектов. Не был сдан ни один. Всего же, писала "Фонтанка", в результате сговора Артеева с чиновниками "растворились" 27 млрд рублей. Помимо хищения непосредственно бюджетных денег, обеспеченные госконтрактами фирмы легко получали в банках кредиты и не возвращали их.

Как выяснил The Insider, Владимир Артеев еще в 90-е годы числился в милицейских базах в качестве члена ОПГ. Привлекался и по уголовной статье за похищение человека. Согласно архивам уголовного дела, в 1997 году он вместе с подельником захватил и удерживал гражданина А.В. Новосельцева, требуя за него выкуп в размере 2 тысяч долларов. Но заложнику через день удалось сбежать.

Одним из ключевых партнеров Хромченко является вышеупомянутый Роман Белоусов - они вместе занимаются и проектом строительства порта, и конопляным бизнесом и платными дорогами. Белоусова называют доверенным лицом небезызвестной семьи Скигиных. Так, Хромченко и Белоусов являются акционерами "Подмосковной платной дороги" вместе с ее дочерними компаниями, а основной владелец через ГК "Платная дорога" - Михаил Скигин. Бенефициаром же "Коноплекса", который вместе с Хромченко занялся производством целлюлозы, является Евгений Скигин - еще один сын покойного Дмитрия Скигина.

Дмитрий Скигин был известен как человек криминального авторитета Ильи Трабера по кличке Антиквар, которого испанская полиция объявляла в розыск как члена "тамбовско-малышевской" преступной группировки. Одним из основных активов Трабера-Скигина считался Петербургский нефтяной терминал. По данным следствия, Скигин помогал отмывать деньги ОПГ через Bank of New York, Лихтенштейн и Монако. После отмывания средства частично вкладывались в Объединение банков, инвестирующих в порт (ОБИП) и обратно в Петербургский нефтяной терминал. Сын скончавшегося в Ницце Дмитрия Скигина, Михаил Скигин, сегодня руководит все тем же нефтяным терминалом.

Нельзя исключать, что Ольга Хромченко открыла бизнес еще до знакомства с Силуановым, однако концессионные соглашения подписывались в 2020 году, то есть уже время развития их отношений.

Гендиректор "Трансперенси Интернешнл - Россия"* Илья Шуманов видит в ситуации коррупционное нарушение: "Не имеет значения, до знакомства были учреждены компании или после. Тем более, если до этого у нее не было опыта подобных концессионных соглашений. В данном случае неважно, профильное ли ведомство возглавляет министр: раз документы через него проходят, то он может прямо или косвенно влиять на бизнес близкого себе человека. Даже если подписываются согласования не лично, а подчиненными. К тому же содействие в подобных случаях нередко происходит неформально".

Антон Силуанов уклонился от ответа на вопрос о конфликте интересов.

* - некоммерческая организация, внесенная Минюстом РФ в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента

Источник - newsru.com
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1617351000
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