 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Четверг, 01.04.2021
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Медленная вакцинация от COVID-19 задержит восстановление экономики Кыргызстана, - 24.kg
12:08 02.04.2021

2 апреля 2021, Бишкек - 24.kg, Татьяна КУДРЯВЦЕВА

Более медленное, чем ожидалось, проведение вакцинации населения или появление новых штаммов вируса COVID-19 могут задержать восстановление экономики до 2022 года. Об этом говорится в заявлении Международного валютного фонда по итогам консультаций с властями Кыргызстана.

Отмечается, что глобальная экономическая конъюнктура остается неопределенной и служит основанием для выработки планов на случай наступления непредвиденных обстоятельств.

Максимально оперативное обеспечение вакцинами имеет огромное значение для спасения жизней и средств к существованию.

В МВФ также отмечают, что снижение цен на золото или сокращение объемов денежных переводов могут ослабить платежный баланс. В случае материализации этих рисков необходимо будет оставить в силе стимулирующие меры макроэкономической политики на более длительный срок и увеличивать расходы на здравоохранение и социальную сферу.

"Политическая стабильность, предсказуемость курса экономической политики и решительные реформы, направленные на улучшение делового климата, будут способствовать укреплению доверия со стороны деловых кругов", - говорится в заявлении.

Источник - 24.kg
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