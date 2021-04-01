Замдиректора консульского департамента МИД Киргизии умер сразу после вакцинации китайским SinoPfarm

12:10 02.04.2021

2 апреля 2021, Бишкек - 24.kg, Бактыгуль ОСМОНАЛИЕВА



COVID-19. Сотрудник МИД Кыргызстана скончался после вакцинации



Заместитель директора департамента консульской службы Министерства иностранных дел Кыргызстана Бахтияр Шакиров скончался вчера, 1 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе посольства КР в России.



Причина смерти пока неизвестна.



Бывший пресс-секретарь Минздрава Елена Баялинова на своей странице в Facebook разместила сообщение.



"Как стало известно после звонка родственников 39-летнего покойного на мой телефон утром 2 апреля, накануне он прошел вакцинацию от COVID-19 и был в числе первых, кто получил вакцину SinoPfarm компании China Biotekсhnology Go LTD, поступившую в КР 19 марта в количестве 150 тысяч доз. Бахтияр Шакиров собирался отбыть на курсы усовершенствования в Москву, поэтому решил обезопасить себя и пройти прививочную процедуру. Я думаю, что по горячим следам случившегося Минздрав КР должен провести объективное служебное расследование и сообщить о его результатах, а медикам страны надо взять этот факт на вооружение и тщательнее обследовать подлежащих вакцинации граждан, чтобы избежать новые потери от возможных реакций и осложнений", - написала Елена Баялинова.



В Министерстве здравоохранения и социального развития пока не комментируют произошедшее.