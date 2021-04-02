Дело Узбблогера Саттори: коррупционные схемы владельцев рынка в Шерабаде

13:05 02.04.2021 ДЕЛО БЛОГЕРА САТТОРИ: КОРРУПЦИОННАЯ СХЕМА ДОХОДОВ ВЛАДЕЛЬЦЕВ РЫНКА В ШЕРАБАДСКОМ РАЙОНЕ И ИХ ПОКРОВИТЕЛЕЙ



Пятница, 02 Апреля 2021



Накануне очередного судебного заседания по делу блогера Саттори, которое состоится 2 апреля в Музрабадском районном гражданском суде Сурхандарьинской области Узбекистана, в распоряжение нашей редакции попали документы, позволяющие взглянуть на ситуацию под другим углом зрения. Начнем по порядку.



ЧИНОВНИКИ В РОЛИ СВИДЕТЕЛЕЙ



На состоявшемся 25 марта слушании в качестве как главных, так и дополнительных свидетелей, кроме незначительного контролера-"паттачи" (собирающего деньги за торговые места на рынке), одного из тех двух сотрудников базара, что отобрали телефон у Отабека Саттори), работающего в ООО "Chinora Gul Baraka" (часть рынка - бизнес-участок Лочина Тураева на общей территории Шерабадского рынка) Шоджахона Джамолова, были приглашены еще 10 человек, большинство из которых являлись должностными лицами. В частности, хоким (глава администрации) Шерабадского района Зиедулла Давлатов, его первый заместитель Умид Панжиев, хоким города Термеза Исраил Худайбердиев, бывший директор Сурхандарьинского областного территориального филиала АО "?удудгазтаъминот" (организация по поставке населению газа) Тура Эшпулатов.



О последнем в сети чрезвычайно много разной информации негативного свойства, которую органы власти, однако, предпочитают не замечать. С недавних пор этот чиновник и вовсе пошел на повышение, теперь он работает в Ташкенте.



Один из "свидетелей", Азиз Машрабов, работавший в подчинении Эшпулатова секретарем-помощником, под напором разгневанных родственников Отабека и журналистов, уже на улице признался в даче ложных показаний против блогера. "Простите, сестра, я солгал, нет у меня никаких записей на флешке (в суде он говорил, что есть, и в ней хранится переписка с Саттори, который якобы вымогал у них деньги "за нераспространение негативной информации" [о махинациях газовиков], меня заставил Тура Поенович", - сказал он младшей сестре Отабека Фарангиз Алимовой, отведя ее в сторону, и даже оставил ей номер своего телефона.



Видеозаписи из зала суда, подготовленные журналистами разных изданий и блогерами, в тот же день были распространены в СМИ и соцсетях. При внимательном их просмотре не остается никаких сомнений - данное уголовное дело мастерски сфабриковано, причем, судя по всему, с участием всего управленческого "коллектива" Сурхандарьинской области. Хотя суд, прокуратура и адвокаты обвиняющей стороны пытаются создать перед общественностью иллюзию "честного разбирательства", это у них плохо получается, и во множестве комментариев в соцсетях граждане требуют дать отвод явно пристрастному судье Тулкину Абдураимову.



ВЫМОГАТЕЛЬСТВА НЕ БЫЛО



Обвинения блогера в вымогательстве не выглядят убедительными, потому что он взял новый телефон у людей, которые сломали его личный аппарат. И это подтвердилось в ходе трех последних судебных заседаний (подробнее об этом после 30-й минуты). Версию с вымогательством телефона сторона обвинения навязывает, так как иначе не было бы оснований для возбуждения уголовного дела в отношении Отабека Саттори. И подкреплена эта версия противоречивыми показаниями в суде, которые вызывают сомнения в их достоверности.



Как бы ни старались "свидетели" этого срежиссированного спектакля в один голос твердить о "вине" Отабека, но, как только в суде взял слово первый заместитель главы администрации Шерабадского района Умид Панжиев, его логичные показания и наводящие вопросы адвоката, прозвучавшие в суде, стали выявлять достоверную картину, и, таким образом, начали рассыпаться показания всех других свидетелей стороны обвинения. Так обычно происходит, когда обвинение строится на заведомо ложных показаниях.



"Свидетели", запутавшиеся в противоречивых показаниях, вывели из равновесия и судью, и прокурора, и уже всем стало заметно, как они оказывают давление как на самого подсудимого, так на и его адвоката. Например, когда судья проигнорировал ходатайство защитника подсудимого допросить непосредственного участника и свидетеля событий - журналиста Фархода Исмаилова, посетившего Шерабадский рынок в конце декабря прошлого года вместе с Саттори, - несмотря на его личное присутствие в зале.



Кратко история с инцидентом на базаре выглядит следующим образом. В конце декабря 2020-го, в преддверии новогодних праздников, Отабек Саттори вместе со своим коллегой-журналистом Фарходом Исмаиловым отправился на Шерабадский рынок, и, в частности, на ООО "Chinora Gul Baraka", именуемое его директором Лочином Тураевым вещевым базаром), чтобы снять здесь видеорепортаж с предновогодней ярмарки с предполагаемыми сниженными ценами о продаже населению товаров по "сниженным ценам", согласно решению местных хокимиятов (в рамках соответствующей программы президента Шавката Мирзиеева по "недопущению роста цен" на стратегические товары народного потребления).



Однако, как считает адвокат Умид Давлетов, защищающий блогера, они сами того не подозревая, оказались "не в том месте и не в то время", начав съемки с мясных магазинов. Вот почему на ребят, пытавшихся фиксировать на видео увиденные нарушения, фактически напали два агрессивных "контролера" рынка, которые вырвали у Саттори из рук мобильный телефон и порвали ему куртку. Это сегодня в суде они пытаются изображать из себя "дипломатичных" и "вежливых": в своих показаниях один из них, 27-летний Шоджахон Джамолов, к примеру, сказал, что никаких силовых приемов в отношении блогера и журналиста якобы совершено не было - они, оказывается, дружелюбно приняли из рук Отабека аппарат и так же "с извинениями" вернули его обратно. В целости-сохранности, мол, ничего в нем не повредив - "просто удалили то, что нельзя было снимать".



Разозлились же "сборщики подати", по словам Джамолова, потому, что Саттори начал "без разрешения" снимать то ли маму, то ли тетю его напарника по имени Лобар, однако никаких подтверждений этому адвокату Давлетову обнаружить не удалось. Молодому человеку, видимо, плохо объяснили, что любой посетитель имеет право вести съемки в общественных местах, рынок - не личная опочивальня его директора Тураева. Фотографировать можно и нужно, недостатки - тем более.



ЧТО НАПУГАЛО "ХОЗЯЕВ" РЫНКА?



В настоящий момент, на основании имеющейся карты-схемы территории рынка и прочих документальных обоснований, а также согласно собранным материалам адвоката Умида Давлетова, мы можем наверняка говорить о том, что 18 магазинчиков, построенных Лочином Тураевым на выделенном ему участке земли на территории Шерабадского рынка (впритык к его основному торговому предприятию), действуют неправомерно. Ежемесячный сбор от сдачи каждого из них в аренду составляет около 3 миллионов сумов (примерно $285), а общая сумма чистой прибыли, с которой не платятся никакие налоги, - соответственно, 54 миллиона ($5.130).



Учитывая, что годом начала деятельности ООО "Chinora Gul Baraka" Тураева, согласно налоговым данным, является январь 2018 года, масштаб убытков, которые понесло государство от неуплаченных налогов вполне очевиден.



Карта-схема Шерабадского рынка, в виде прямоугольника - ООО Chinora Gul Baraka Лочина Тураева



В ходе заседания, проходившего 25 марта, Умид Панжиев, вопреки утверждениям своих компаньонов, подтвердил, что частное предприятие, принадлежащее Лочину Тураеву (ООО "Chinora Gul Baraka"), занимается сбытом исключительно продовольственной продукции, это НЕ ВЕЩЕВОЙ РЫНОК, как многократно заявляли под присягой и сам владелец, и другие "свидетели". На уточняющий вопрос адвоката, знал ли глава Шерабадской райадминистрации Зиедулла Давлатов об этом, тот, явно смутившись, еле выдавил - нет, дескать, не знал (во что верится с трудом). Неожиданный же вопрос защиты: "А известно ли вам, что раньше ООО "Chinora Gul Baraka", принадлежащее Лочину Тураеву, называлось ООО "Qo’rgоn Gul Baraka"?" - и вовсе ввел его в ступор.



Хоким района нервно отнекивался, ссылаясь на то, что он "здесь недавно", и ему об этом "ничего не известно".



Однако Зиедулла Давлатов "вспомнил", что по поводу незаконно построенных и продолжающих функционировать 18 мясных лавок имеется решение суда об их принудительном сносе (правда, это голословное утверждение; есть ли такое решение или нет - пока вопрос остается открытым).



Полученные нами сведения показывают, что на этом базаре не все чисто с бизнес-предприятиями местных воротил и временем их создания. Чтобы легче было разобраться в этом, попробуем остановиться на главных моментах.



Откуда появилось ООО "НБУ Шерабадский дехканский рынок"? Как выяснилось, новый преобразованный рынок был организован на территории старого Шерабадского дехканского рынка и финансировался Нацциональным банком (НБУ) на основании постановления президента Шавката Мирзиеева от 27 марта 2017 года за №2853 "Об утверждении программы по реконструкции дехканских рынков и строительству на их территории современных торговых комплексов на период 2017-2019 годов".



Кто же его владелец? Оказывается, дядя вышеупомянутого Лочина Тураева - Усман Бобокулов. При этом, согласно статьи 13 данного документа (по уставу), 51% капитала должно быть сохранено в качестве госдоли (даже в случае передачи рынка в частные руки), а 49% предусмотрено для частных инвестиций.



Однако, по нашим данным, в нарушение президентского постановления, рядом с построенным на деньги Национального банка супермаркетом, самовольно был возведен целый ряд торговых точек и магазинов из легких металлоконструкций, которые сдаются предпринимателям в аренду, но, по некоторым признакам, ради НЕЗАКОННОГО обогащения, так как ситуация выглядит так же, как и с теми самыми мясными лавками, о которых говорилось выше. К тому же, часть супермаркета выделена - опять-таки в нарушение условий проекта - для точек общепита и продажи товарно-вещевых ценностей. Из-за того, что по соседству с новым супермаркетом незаконно сооружены еще два торговых ряда-террасы для продавцов вещей, торгующие продуктами питания вынуждены вести продавать их прямо с земли, как и реализаторы сельхозпродукции.



"ФАНТОМНЫЕ" ФИРМЫ



На кадрах опубликованных в сети видеозаписей судебного процесса хорошо видно, что вопросы адвоката Умида Давлетова о новых ООО на месте бывшего Шерабадского продуктового дехканского рынка (владельцами которых, как оказалось, является семья Лочина Тураева) застали врасплох так называемых "свидетелей". Фактически никто, кроме Умида Панжиева, не смог указать точное расположение по кадастровой схеме бизнес-объекта Тураева (юрлицо ООО "Chinora Gul Baraka"). Некоторые отказались сознательно, ссылаясь на то, что "это их не касается".



Но масштабный бизнес семьи Тураевых-Бобокуловых, судя по документальным подтверждениям нашего источника информации и нашим собственным сведениям, весьма далек от соблюдения законности. И вот почему.



1. Юридическое лицо ООО "Qo’rgоn Gul Baraka" (учредитель - Алиер Бобокулов, отец директора Лочина Тураева; зарегистрировано налоговыми органами 7 января 2019 года под №662046), созданное при участии Шерабадского районного хокимията (дата регистрации предприятия не всегда может совпадать с датой его создания - ред.) с 51%-ной госдолей на месте бывшего дехканского рынка, вскоре в том же году было незаконно признано банкротом (по чьей инициативе - не уточняется - ред.) и преобразовано в частное ООО "Chinora Gul Baraka" со 100%-ным уставным фондом (со всем имуществом, ранее находившимся на балансе старого разрушенного рынка). Возглавляет предприятие, как следует из предоставленных нам документов, все тот же Лочин Тураев.



Налоговые данные уже не действующего ООО Курган Гул Барака



2. Отвечая в суде на вопрос адвоката, было ли получено на то согласие районного хокимията, держателя 51%-ной госдоли (на каком основании признали банкротом, куда делось его имущество?), глава райадминистрации Зиедулла Давлатов не совсем убедительно произнес: "Нет".



Если верить словам чиновника, по данному поводу хокимият якобы обращался в судебные органы с требованием аннулировать неправомочное решение о САМОВОЛЬНОМ ВЫВЕДЕНИИ ХОКИМИЯТА, ТО ЕСТЬ СТОРОНЫ ГОСУДАРСТВА, ИЗ ГОСДОЛИ и искусственном банкротстве ООО "Qo’rgоn Gul Baraka", предположительно, именно с этой целью (а ведь он, по его же словам, якобы вообще не в курсе "смены вывесок" этого ООО).



3. Теперь о странных нестыковках во времени создания двух ООО: почему "Chinora Gul Baraka", зарегистрированное как юрлицо 15 января 2018 года (по официальным данным ГНК), вдруг оказывается "вторичным", то есть, якобы появившимся позже, а его предшественник "Qo’rgоn Gul Baraka" (поставлен на учет в ГНК годом позже - 7 января 2019 года) - "первичным"? Где логика: как можно ликвидировать то, что было создано в 2019 году, и открыть вместо него новое, зарегистрированное …в 2018-м?!



4. Примечательно, что оба ООО, согласно налоговым сведениям, имеющимся в нашем распоряжении, в настоящее время являются уже не действующими, причем "Chinora Gul Baraka" "ликвидирована принудительно" (данных о дате ее закрытия нет). Более того - обе фирмы значатся в черном списке "предприятий, злоупотребивших правом уменьшения суммы НДС, подлежащей уплате".



ООО Чинора Гул Барака ликвидировано принудительно



Так кто же "крышевал" Лочина Тураева, если он везде и всюду позиционировал себя владельцем законного бизнеса, называя вышеозначенные "призрачные" ООО, в частности "Chinora Gul Baraka", своим полноправным детищем? А ведь миллиарды сумов, которые он получал и продолжает получать через их деятельность, не выплачивая за них никаких налогов, - самые что ни на есть реальные.



5. 28 марта нам удалось обнаружить еще одну фирму, принадлежащую к "торговой империи" все той же влиятельной семьи.



Итак, знакомьтесь: ООО "Chinora Gul Baraka Savdo Kompleksi", со статусом "действующее и имеющее налоговые обязательства", директором которого, по уточненным через налоговые органы сведениям, является Джамшид Алиерович Тураев, родной брат Лочина Тураева. Дата регистрации за №803062 - 20 января 2020 года.



ООО Чинора Гул Барака Савдо Комплекси 28 марта еще значился действующим



6. А теперь самое интересное. Не прошло и пары дней, как у нас в руках оказался новый документ, согласно которому, ООО "Chinora Gul Baraka Savdo Kompleksi" к настоящему моменту, так же, как и остальные, значится в списке "прекративших деятельность". Без указания даты ликвидации и прочих занимательных подробностей закрытия. Получается, что всех этих рыночных объектов в документальной отчетности не существует.



Деятельность фирм прекращена, в т.ч. новосозданной (верхняя строчка)



Как такое возможно, и какие предположения можно сделать по данному поводу (сокрытие налогов, судя по всему, - здесь самое меньшее зло)? И что бы на это сказали Налоговый комитет, Генеральная прокуратура и другие надзорные инстанции? Разве не их обязанность - обратить внимание на эту неприкрыто коррумпированную схему деятельности региональных коммерсантов?



Резюмируя сказанное, становится понятно, почему сотрудники рынка, а также его директор всеми силами попытались воспрепятствовать видеосъемке, которую начал было Отабек Саттори: они опасались любой утечки информации о "несуществующих" торговых заведениях. Тем не менее, вряд ли стоит говорить о том, что дело против Саттори было сфабриковано по заказу только директора рынка, судя по всему, это "заслуга" всего сплоченного коллектива чиновников Сурхандарьинской области, во главе с назначенцем президента Турой Боболовым.



ПОЗИЦИЯ АДВОКАТА



2 апреля в Музрабадском районе состоится следующее заседание по "делу Саттори", на котором адвокат Умид Давлетов намерен озвучить всю имеющуюся у него информацию. В кратком интервью нашему изданию, Умид Сагдуллаевич поделился некоторыми замечаниями по поводу этого процесса:



"Несмотря на то, что этот непростой процесс требует огромной выкладки и напряжения сил, работа идет успешно, надежда на справедливое решение суда подстегивает. У меня сейчас скопилось достаточно материала, подтверждающего невиновность Отабека Саттори и показывающего, что утверждения лиц, заинтересованных в лишении его свободы, являются ложными. Все факты и доказательства, опровергающие доводы следствия и стороны обвинения - а их у меня порядка 90% - будут предоставлены суду в полном объеме. По моим небезосновательным прогнозам, если закон и правосудие действительно работают, то суд обязан принимать исключительно оправдательное решение, поскольку нет ни одного факта, подтверждающего вину моего подзащитного! Что касается эпизода с якобы вымогательством телефонного аппарата (взамен испорченного работниками рынка при попытке съемки) - та же ситуация: это не он звонил и требовал, чтобы ему компенсировали поломку телефона, а, напротив, инициатива исходила от группы лиц из хокимията и рынка".



"Надеюсь, что суд примет справедливое решение по этому уголовному делу, и наличие (или отсутствие) в Узбекистане свободы слова будет продемонстрировано именно по результатам этого судебного разбирательства" - это цитата из недавнего интервью узбекоязычному изданию Еffect.uz депутата Законодательной палаты Олий Мажлиса Расула Кушербаева. Месяц назад он высказывал мнение, что возбуждение уголовного дела над популярным блогером есть не что иное, как попытка "закрыть ему рот", обвинив в вымогательстве.



Наша редакция продолжает следить за этим резонансным судебным процессом.



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Соб. инф. Источник - asiaterra.info

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