 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Колбаса из свинины и таджикский пикап: какие ролики снимают пранкеры Таджикистана
13:07 02.04.2021

1 апреля
Автор: Джамшед Хусаинов, Asia-Plus

В международный день смеха "Азия-Плюс" решила поднять вам настроение подборкой таджикских пранков. И хотя с юмором у некоторых пранкеров откровенно проблемы, мы все же нашли ролики, от которых вам станет смешно.

Пранки или как их еще называют социальные эксперименты пришли к нам из "западной" культуры. Но если там менталитет позволяет снимать качественное видео, то у нас с этим проблемы. Люди, видя камеру, зажимаются, некоторые и вовсе прячут лица.

Сами блогеры ничуть не лучше, для начала стоило бы подтянуть актерское мастерство и научиться скрывать камеру.

И все же нашлись некоторые ребята, которые за счет своей харизмы сумели вытянуть ролик, как, например, девушка из следующего видео, прочитавшая стих Пушкина.

Кстати, видеоролик набрал 536 тыс. просмотров.



Большую часть сегмента таджикского пранка занимают провокации. Конечно, сама суть жанра требует зрелищности от пранкеров. Но выглядит это не очень смешно. Местами даже нелепо.

В этом видео парней решили разыграть "облавой" и даже подставили перед деканом. Парням повезло, что он оказался с юмором и не исключил их.

Видеоролик набрал 119 тыс. просмотров.



Следующий пранк, на котором известный таджикский блогер Рустам Ашуров предлагает прохожим дегустацию колбасы, а в конце говорит, что она из свинины, набрал почти миллион просмотров, но в комментариях люди были очень злы.



На ютуб канале TajMix опубликовали пранк над мужчиной, напугав его арестом, а другого прохожего убеждали в том, что его велосипед на самом деле принадлежит не ему. Получилось не очень смешно.

Видеоролик набрал 122 тыс. просмотров.



Но все же среди огромного количества некачественного контента нам удалось найти очень интересные и смешные пранки.

Блогер ShavaTube остановил прохожего и притворился его двоюродным братом. Мужик почти поверил. Затем он решил разыграть людей, сидящих на скамейке и, мягко говоря, их подставлял. Смотрите сами.

Ролик набрал 215 тыс. просмотров.



Рустам Ашуров снял очень смешной пранк, в котором притворялся иностранцем. Кстати, этот эксперимент доказывает, что наш народ самый терпеливый и готов прийти на помощь каждому. Нам было очень смешно. Думаем, и вам тоже.

Ролик набрал 338 тыс. просмотров.



Следующий видеоролик может не столько смешной, сколько поучительный. Пранкер специально ронял купюру, и все прохожие всегда указывали ему на это.

Видеоролик набрал 452 тыс. просмотров.



Блогер Sherkhan решил рискнуть и снять пранк на довольно щекотливую тему – пикап. Получилось у него весьма неплохо. По крайней мере, надеемся, что мужская половина населения поймет, что если относиться к девушке с уважением, то можно вполне спокойно познакомиться и на улице.

У видеоролика 16 тыс. просмотров.



И наконец, на наш взгляд, самый смешной таджикский пранк, который выложили на канале TajMix. Блогер играет в Чат-рулетку, чем очень смешит своих собеседников, одна из них иностранка. Больше ничего не скажем, смотрите сами!

Видеоролик набрал 30 тыс. просмотров.



Подытоживая нашу подборку, стоит заметить, что темы у пранкеров однообразны - облава, понты, провокации. И совсем нет добрых пранков, а они, кстати, весьма популярны.

Источник - ASIA-Plus
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