 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Будет ли война между Японией и Китаем? - А.Кошкин
13:13 02.04.2021

1 апреля 2021
Анатолий Кошкин

Спор Китая и Японии вокруг островов в Восточно-Китайском море чреват военным конфликтом.

Группа депутатов правящей Либерально-демократической партии Японии по вопросам безопасности и обороны на море одобрила проект предложения кабинета министров об усилении береговой охраны и Сил самообороны - вооруженных сил Страны восходящего солнца.

По информации агентства Киодо цусин, это вызвано возрастанием исходящих от Китая угроз в отношении островов Сенкаку, Дяоюйдао по-китайски. Правящая партия предлагает правительству "принять меры по ускорению поставок Силам самообороны новых кораблей, самолетов и другой техники для заполнения возникшего пробела в возможностях обеспечения безопасности между Японией и КНР". В предложениях, которые будут представлены уже на следующей неделе, также содержится просьба рассмотреть законодательные меры, включая рассмотрение законов, позволяющих береговой охране и морским Силам самообороны при необходимости использовать оружие в случаях инцидентов в так называемой "серой зоне", которые нельзя рассматривать как прямое военное нападение.

Такое предложение является ответом на принятый Постоянным комитетом Всекитайского собрания народных представителей закон, позволяющий береговой охране ВМС НОАК открывать огонь в случае необходимости. Сообщается, что, согласно новому закону, патрульным кораблям береговой охраны ВМС НОАК позволяется использовать "все необходимые средства" для остановки иностранных судов или пресечения иных действий, представляющих угрозу для китайских кораблей. Кроме того, сотрудникам береговой охраны разрешается уничтожать сооружения других стран, установленные на рифах в спорных зонах. Этим же законом кораблям береговой охраны ВМС НОАК разрешается ограничивать заход иностранных судов в спорные воды, останавливать и инспектировать суда иностранных государств, зашедших в воды, на которые претендует Китай.

В МИД КНР заявили, что новый закон призван "защитить суверенитет, безопасность и морские права Китая", и он полностью соответствует международной практике. Судя по всему, в первую очередь имеется в виду ситуация в Южно-Китайском море, где архипелаг Спратли и Парасельские острова являются предметом спора сразу нескольких стран. В связи с их стратегическим расположением и значительными запасами нефти, на них, кроме Китая и Вьетнама, претендуют Филиппины, Малайзия и Бруней. На сегодняшний день Китай объявил острова своими и не намерен их никому уступать, несмотря на международное давление.

Однако в Токио, видимо, не исключают, что предоставленное береговой охране КНР право применять оружие распространяется и на омывающую острова Сенкаку-Дяоюйдао экономическую зону, которую китайское руководство японской не признает. Тем более что для демонстрации прав Китая на острова и омывающую их акваторию Пекин регулярно направляет не только в 200-мильную экономическую зону, но и в прибрежные воды, которые Токио рассматривает как территориальные, рыболовецкие суда и корабли береговой охраны. По японским данным, в прошлом году китайские корабли 333 раза заходили в прилегающую к островам зону, что стало рекордом, а в территориальных водах Японии в этом районе китайские корабли оказывались 24 раза. Прошлый год стал рекордным и по длительности их пребывания в территориальных водах. В октябре китайские корабли находились в территориальных водах Японии около Сенкаку более 57 часов. Предыдущий рекорд также принадлежит прошлому году - аналогичный инцидент произошел в июле, тогда китайские корабли находились в территориальных водах 39 часов. Такие заходы продолжаются и в нынешнем году. Япония заявляет дипломатические протесты по этому поводу.

На предыдущих встречах правительственные чиновники сообщили законодателям ЛДП, что корабли береговой охраны Японии теперь могут прицельно стрелять в иностранное судно, которое, по их мнению, намерено высадить людей на острова. Один из двух руководителей группы депутатов по вопросам безопасности и обороны на море Таку Оцука, обосновывая разрешение японским морякам открывать огонь, в частности, говорил:

"Тайвань пересматривает свою организацию морской безопасности. Существуют также серьезные угрозы для Филиппин и Вьетнама, и, конечно же, Япония не может оставить наши возможности безопасности такими, какие они есть, и потребует пересмотра".

Киодо цусин отмечает, что основная ответственность за безопасность района Сенкаку в настоящее время лежит на береговой охране Японии и полиции. Но если ситуация выйдет из-под контроля, кабинет министров может приказать группировкам Сил самообороны начать боевое морское патрулирование. В документе ЛДП предлагается провести учения между Силами самообороны и береговой охраной, чтобы они могли беспрепятственно и слаженно действовать против потенциальных противников. Он также призывает к участию кораблей береговой охраны Японии в совместных учениях японских и американских ВМС. Не приходится говорить, что разрешение кораблям Китая и Японии открывать огонь друг против друга при тех или иных конфликтных ситуациях увеличивает опасность возникновения военных действий, что не может не беспокоить и соседние государства.

Источник - REGNUM
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