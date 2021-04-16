В Британском Блэкберне построят величественную мечеть (фото проекта)

13:19 02.04.2021

В Англии одобрили проект величественной мечети братьев-миллиардеров



В Великобритании власти одобрили масштабный проект мечети, задуманный братьями-миллиардерами Исса.



Братья Мухсин и Зубер Исса – крупные бизнесмены, владеющие в числе прочего активами в сфере розничной торговле и сетью автозаправок. Состоятельные мусульмане с индийскими корнями профинансировали проектирование новой мечети с куполом и двумя минаретами в Блэкберне на пустующем участке, где раньше располагались детский сад и начальная школа.Проект предполагает снос старых построек и возведение величественного комплекса мечети.



Администрация Блэкберна выслушала возражения со стороны общественности и предложила братьям внести 21 поправку в проект стоимостью 5 миллионов фунтов стерлингов. Они согласились, и проект получил одобрение.



По словам члена городского совета Фила Райли, мечеть станет "впечатляющим объектом инфраструктуры", передает IslamNews со ссылкой на BBC.



Некоторые члены горсовета выражали обеспокоенность по поводу высоты минаретов, но глава комитета по планированию Гэвин Прескотт счел, что предлагаемые минареты высотой в 29 метров "типичны для исламской архитектуры" и без проблем впишутся в ландшафт города, где уже возвышаются церковные колокольни.