10- лет "Арабской весны". Прогресс уехал мимо.., - Акмарал Баталова

13:26 02.04.2021 Десять лет "арабской весны"



Акмарал Баталова

Эксперт по проблемам Ближнего Востока



Авторский блог эксперта по Ближнему Востоку Акмарал Баталовой



Социально-политическая трансформация, стартовавшая в 2011 году на Ближнем Востоке и в Северной Африке, по значимости можно сравнить с процессом деколонизации региона. Так называемая "арабская весна" началась в Тунисе, а затем, подстегиваемая социальными сетями, по принципу домино перекинулась в Ливию, Египет, Йемен, Алжир и Марокко. Демонстрации протестов взрывной волной докатились до Западной Сахары, Судана, Бахрейна, Кувейта, Омана, Саудовской Аравии и даже до неарабского Ирана.



Народное недовольство было вызвано высоким уровнем социального неравенства, коррупцией и трайбализмом властей, безработицей, особенно среди молодежи, отсутствием демократических прав и свобод.



Спустя 10 лет можно подвести итоги этих революций. Они положили конец многолетней политической карьере президентов Египта, Йемена и Ливии, привели к смене правящих режимов в ряде государств, гражданским войнам в Ливии, Сирии и Йемене, расколу между арабскими странами и ряду социально-экономических изменений. "Арабская весна" изменила взаимоотношения между странами региона и повлияла на новый геополитический расклад сил в мире. При этом она открыла ящик Пандоры с технологиями гибридных и информационных войн, все чаще применяемых для смены режимов и дестабилизации ситуации в интересах отдельных групп или стран.



Результаты революции в разных странах



Более или менее положительные результаты революционных волнений можно было наблюдать только в Тунисе. Там президент Зин аль-Абидин бен Али, бессменно правивший страной 23 года, отправил в отставку правительство, назначил досрочные парламентские выборы, а сам уехал в Саудовскую Аравию, где позже скончался. Это внушило жителям остального арабского мира надежду на то, что и другие авторитарные режимы могут быть смещены так же стремительно. Однако в самом Тунисе ситуация лучше не стала, там за 10 лет сменилось девять правительств.



"Сейчас страна находится на грани банкротства. На фоне пандемии резко ухудшилась экономическая ситуация, подскочили цены, ВВП упал на 9 процентов, треть молодых людей – безработные. Ключевому, туристическому, сектору экономики нанесен непоправимый ущерб серией терактов, совершенных ДАИШ (ИГИЛ - организация запрещена в Казахстане) в 2015 году. Из-за кризиса в сфере здравоохранения и бедственного положения экономики многие граждане бегут за рубеж", - сообщает Al Jazeera. При этом 86 процентов граждан заявили, что уровень демократии в стране вырос.



В Королевстве Саудовская Аравия, Бахрейне и Судане народные протесты, вспыхнувшие на общей волне, были жестоко подавлены, "весна" там так и не наступила. Судан, раздираемый территориальными, этноконфессиональными и экономическими конфликтами, в 2011 году распался на две части. Ситуация в стране остается крайне напряженной, вплоть до вооруженных конфликтов и военных переворотов.



В Алжире, Кувейте и Иордании власти под влиянием протестов начали претворять в жизнь некоторые реформы, но ситуация в соседних странах по принципу сообщающихся сосудов, а также пандемия COVID-19 негативно повлияли на уровень жизни и в этих странах.



В Египте в результате "арабской весны" на смену многолетнему правлению президента Хосни Мубарака к власти пришла радикальная организация "Братья-мусульмане", запрещенная во многих странах как террористическая. Если за революцию на каирской площади Эль Тахрир гибла прогрессивная студенческая молодежь, то вскоре после ее победы в парламенте страны уже заседали радикалы. Первый закон, принятый ими, запрещал девочкам посещать школу. Однако вскоре религиозный режим был свергнут в результате военного переворота и не без помощи внешних сил. В 2014 году президентом стал министр обороны Абдель Фаттах ас-Сиси, а страна полностью вернулась к авторитарной форме правления армии времен Мубарака.



В Ливии народное недовольство правящим режимом Каддафи, взятое под контроль западными спецслужбами, и последующая военная кампания НАТО обернулись страшной катастрофой. В стране только на днях, спустя 10 лет непрерывной гражданской войны, на фоне хрупкого перемирия сформировалось правительство Национального согласия. Экономика и инфраструктура страны разрушены, в противостоянии задействованы многие региональные и геополитические игроки. В стране действуют различные ЧВК (частные военные компании), пользующиеся услугами наемников из разных стран, включая боевиков террористических организаций.



В Йемене гражданская война, начавшаяся в 2014 году, до сих пор не прекращается. Между собой воюют шиитские повстанцами-хуситы, возглавляемые свергнутым президентом Али Абдаллой Салехом, и сунниты, которых поддерживает арабская коалиция стран Персидского залива под предводительством Саудовской Аравии. Страна переживает гуманитарное бедствие: там царит голод, эпидемии различных инфекционных заболеваний, много жертв среди гражданского населения.



Ливан в 2011-м был последней страной, которую затронули события "арабской весны". Массовые антиправительственные протесты там вспыхнули позже, чем в других странах, однако они не прекращаются и по сей день.



Страна сначала три года жила без президента, теперь же там никак не могут сформировать правительство. Война в соседней Сирии, техногенные катастрофы, экономический, финансовый и политический кризисы, а теперь и пандемия привели ливанское государство на грань банкротства.



Сирийский вопрос



В Сирии законные требования части гражданского общества, мирно выступавших в начале 2011 года за проведение прогрессивных реформ в стране, были "украдены" радикализированной частью протестующих. Они требовали насильственного свержения власти президента Асада, что в итоге привело к применению оружия с обеих сторон. Эскалация насилия была поддержана региональными и глобальными силами, как информационно, так и финансово. Легитимная повестка мирных демонстраций была перехвачена и привела сначала к гражданской войне, а затем к иностранной интервенции с проникновением в страну полчищ террористов.



В результате поддержки Ирана и России сирийскому правительству удалось вернуть под свой контроль 80 процентов территории, захваченной сначала вооруженными повстанцами сирийской оппозиции, а затем и иностранными наемниками ДАИШ. Но, как сейчас говорят, "президенту Асаду удалось выиграть войну, но мира он пока не достиг".



Север Сирии оккупирован Турцией, северо-восток захвачен в боях с ДАИШ курдскими группировками SDF/YPG (обе группировки запрещены в Казахстане), которые хотят создать свою автономию. Таким образом, сирийская "арабская весна" привела еще и к усилению курдского сепаратизма. Запад страны – это зона российских интересов, там расположены две военные базы: авиационная в Хмеймиме и морская в Тартусе. На юге действуют проиранские боевики и отряды ливанской "Хезболлы".



Все эти силы имеют разновекторные интересы, которые накладываются на нерешенные внутренние разногласия в самом сирийском обществе. Хотя активные боевые действия почти не ведутся с марта прошлого года, нельзя считать войну завершенной, пока не будет достигнуто политическое урегулирование ситуации в стране.



О человеческих жертвах сирийской трагедии точной статистики нет. Согласно данным Центра мониторинга за правами человека в Сирии, количество погибших за десять лет военного конфликта достигло 388 652 человек. Из них свыше 117 тысяч - гражданские лица, в том числе дети. В Сирии нет ни одной семьи, в которой не погиб кто-то из родных и близких.



Еще одним итогом "арабской весны" стал поток беженцев, хлынувший в Европу и страны ближневосточного региона, этот кризис до сих пор не разрешен. Только из Сирии уехали 6 миллионов 600 человек. Перемещенных лиц внутри страны насчитывается 6 миллионов 700 тысяч детей и взрослых.



По официальным данным ЮНИСЕФ, который начал вести статистику только в 2014 году и не всегда имел доступ в зоны военных действий, в ходе сирийского конфликта 12 тысяч детей получили ранения, более 7 тысяч убиты. 5 тысяч 700 детей были вовлечены в боевые действия, некоторые из них были младше семи лет. Правозащитная организация также подчеркивает, что 2 миллиона 450 тысяч детей в Сирии и 750 тысяч маленьких сирийцев в лагерях беженцев в соседних странах не ходят в школу.



Несмотря на трудности, в Сирии активно действует ICRC - Международный комитет Красного Креста, который в прошлом году в сотрудничестве с SARC - Сирийским комитетом Красного Полумесяца - оказал поддержку около 9 тысячам сирийцев. Они помогают вернувшимся беженцам, перемещенным семьям, домохозяйствам, возглавляемым женщинами, и людям с ограниченными возможностями в создании малых предприятий в восьми мухафазах страны.



Во время проведения 15-го раунда Астанинского процесса в Сочи представители Комитета Красного Креста также вновь поднимали вопрос о возобновлении процесса обмена заключенными и похищенными. Сирийская оппозиция утверждает, что около 500 тысяч человек находятся в правительственных тюрьмах. Данных же о пленных, удерживаемых вооруженной оппозицией и террористическими группировками, нет вообще. Очень медленно продвигается и работа сирийского Конституционного комитета, созданного гарантами Астанинского процесса - Россией, Турцией и Ираном под эгидой ООН.



Результатом, который меньше всего ожидали те, кто приветствовал "арабскую весну", стало усиление позиции радикальных исламистов. В Египте они пришли к власти на год, в Тунисе обосновались надолго, хотя и не монополизировали власть полностью, а в Йемене они фактически разрушили страну. В Сирии же временный захват джихадистами большей части страны привел к возникновению феномена международного терроризма, торговле людьми, разграблению и уничтожению исторического наследия страны, контрабанде ее минеральных ресурсов.



На прошедшей в марте международной конференции по Сирии в Европейском центре изучения экстремизма при Кембриджском университете первый вице-министр иностранных дел САР Башар Джа’афари заявил следующее:



"Настойчивое стремление некоторых правительств избежать выполнения резолюции Совета Безопасности, выражающееся в их отказе принять обратно своих граждан из числа боевиков-террористов и их семьи, свидетельствуют об их глубоком лицемерии. Сирия полна решимости ликвидировать все остатки терроризма и положить конец явлению "трансграничных иностранных боевиков-террористов".



Президент Международного комитета Красного Креста Петер Маурер на прошлой неделе завершил свой пятидневный визит в Сирию. Во время этой поездки Маурер посетил Дамаск, Дарайю, Хасаке и лагерь Аль-Холь. Из примерно 62 000 человек, граждан более чем 60 стран, находящихся в огромном лагере Аль Холь, две трети - дети, многие из которых осиротели или разлучены с семьей.



Говоря о женщинах и детях, проживающих в лагерях для семей боевиков, Маурер сказал, что "это действительно то место, где умирает надежда. Это один из крупнейших, если не самый крупный, кризис в области защиты прав детей, с которым мы сталкиваемся сегодня. Это скандал, что международное сообщество позволяет такому месту существовать и что эта ситуация продолжается не из-за невозможности решить гуманитарную проблему, а из-за политических разногласий, которые мешают найти долгосрочное решение для тех, кто застрял здесь", - сказал он.



Президент МККК призвал международное сообщество совместно найти практические решения проблемы, включая будущее десятков тысяч иракцев и сирийцев в других лагерях, расположенных на территории Сирии.



Президент Красного Креста настоятельно призывал все государства взять на себя ответственность за своих граждан, приложить все усилия для их законной репатриации, с соблюдением принципа единства семьи, и полностью поддержать реинтеграцию этих людей в общество.



Напомню, что Казахстан вернул более 600 своих граждан, находившихся в подобных лагерях, большая часть из которых женщины и дети.



ООН также констатирует факт, что 75 процентов населения Сирии, а это 13 миллионов 400 человек из 18 миллионов, оставшихся в стране, зависят от гуманитарной помощи. 90 процентов из них – опять же дети. Около 80 процентов сирийцев живут за чертой бедности. Цены на продовольственную корзину выросли за год более чем на 200 процентов.



По данным ООН, сегодня в САР работают более 5 тысяч 500 сотрудников ее гуманитарных структур, около 40 неправительственных организаций, восемь гуманитарных центров. Правительство Сирии только в период за декабрь 2020-го - январь 2021 года выдало разрешения на реализацию 255 гуманитарных проектов, в том числе на неподконтрольной Дамаску территории.



В 2020 году правительство САР также одобрило 6 конвоев и 13 авиарейсов с гуманитарной помощью в подконтрольную Турции южную часть Идлибской зоны деэскалации.



Однако из-за ограничений, связанных с нелегитимными западными санкциями и "актом Цезаря", принятым конгрессом США, деятельность благотворительных организаций существенно затрудняется. Гуманитарный кризис усугубляется внутренней коррупцией, из-за разрушения систем важнейших коммунальных служб миллионы людей не имеют доступа к чистой воде и электричеству, многим сирийцам грозит нищета и голодная смерть.



Новая мировая?



По результатам опроса YouGov.com, проведенного по заказу британской The Guardian, большинство жителей стран, затронутых "арабской весной", считают, что сегодня живут при гораздо большем социальном неравенстве, чем до нее.



Ожидаемое большинство респондентов Сирии (75 процентов), Йемена (73 процента) и Ливии (60 процента) ответили, что сейчас находятся в худшем положении, чем до 2011 года.



Примечательно, что в Египте относительно вопроса о том, сожалеют ли они о событиях "арабской весны" и вырос ли уровень жизни в стране, мнения жителей разделились поровну. Также 50 процентов граждан ответили, что уровень демократии упал еще больше, чем был до 2010 года.



Помимо всего перечисленного выше, тектонические сдвиги, вызванные "арабской весной", ощутимо повлияли на экономику ближневосточного региона. По подсчетам МВФ, потери стран, участвовавших в конфликтах, составили более 55 миллиардов долларов. При этом потерянный экономический рост за период с 2011 года превысил 614 миллиардов долларов.



Результаты, вызванные политико-экономической трансформацией на Ближнем Востоке, по привычке воспринимаются многими с позиции старой холодной войны. Она заключалась в борьбе двух глобальных супердержав, США и СССР, на фоне противостояния двух классовых систем – капиталистической и социалистической. Теперь же именно события в странах, где вспыхнула "арабская весна", демонстрируют, как стремительно меняется мир.



Одним из признаков этих изменений являются войны в Ираке, Сирии и Ливии. В них тем или иным способом задействованы не только страны региона, но и США, Россия, Турция, Иран, Великобритания, страны ЕС и монархии Персидского залива, Китай, Израиль, Индия, Афганистан и Пакистан.



Так что по количеству участников и по своей сути это Третья мировая война. Она происходит, как впрочем, и всегда, за ресурсы, из-за конкуренции между супердержавами и региональными игроками, с целью контроля над добычей углеводородов и путями их транспортировки.



Примечательно, что данная война ведется не на собственной земле участников конфликта, а на территории третьих стран. Бои ведутся не правительственными армиями, а с помощью небольших военных подразделений или с использованием прокси-сил в виде ЧВК. С появлением же беспилотных летательных аппаратов типа "Байрактара" возникает вопрос, как вообще будет выглядеть поле боя в будущем? К тому же похоже, что уже сейчас участники современных военных конфликтов не стремятся к глобальному превосходству, а сосредотачивают усилия на долгосрочном и неоспоримом присутствии в зонах своих жизненных интересов.



Соответственно, в новых условиях каждое государство создает свои союзы. Так, Анкара, по мнению некоторых аналитиков, стремится возродить Османскую империю на Востоке и создать Великий Туран. Президент Эрдоган на конгрессе партии АКП на прошлой неделе сказал, что "Турция будет увеличивать количество друзей". Он также подчеркнул, что "у Анкары нет предпочтений перед Западом или Востоком, а есть желание найти золотую середину". Тем временем Иран медленно, но упорно выводит ось шиитского полумесяца, а Китай продвигает проект "Один пояс - один путь".



При этом страны порой вступают в ситуативные союзы, немыслимые ранее, которые решают краткосрочные геополитические, локально-политические, экономические и военные задачи. Эту тенденцию косвенно подтвердил глава Госдепа США Энтони Блинкен в недавнем интервью касательно напряжения в Восточном Средиземноморье каналу Euronews. Он подчеркнул, что "в той степени, в которой есть проблемы с природными ресурсами, это, действительно, должно быть способом сближения стран. Совместное использование этих ресурсов, совместные инвестиции, их эксплуатация – это может быть чем-то, что объединяет страны".



Непонятно только, касаются ли слова Блинкена исключительно стран - членов НАТО или это сближение может распространиться и на геополитических противников - Китай и Россия и региональных – Иран и Северную Корею?



Аналитики научно-исследовательской корпорации RAND все же предложили новой администрации Белого дома "перезагрузить" отношения с Россией и Китаем. Они посоветовали избегать соперничества с ними в духе холодной войны на Ближнем Востоке и выделили три конкретные области, в которых США могли бы активнее сотрудничать с двумя другими супердержавами. Это поддержка экономического развития стран Ближнего Востока, борьба с терроризмом и контроль над вооружениями, в частности, в рамках ядерной сделки по Ирану.



Как и США, Китай и Россия заинтересованы в стабильности на Ближнем Востоке, убеждены эксперты RAND. Так, в 2019 году на страны Ближнего Востока пришлось 40 процентов китайского импорта нефти и 10 процентов импорта газа. Поэтому Пекину выгодно сохранять стабильность в регионе и не допускать колебаний стоимости на энергоносители. Россия и США – страны - экспортеры энергоносителей и инвесторы в долгосрочные проекты в сфере нефти и газа, а следовательно, они тоже нуждаются в сохранении стабильности цен на энергоносители.



Наконец, и Китай, и Россия связаны со странами Ближнего Востока коммерческими проектами, и дестабилизация ситуации в регионе негативно скажется на их реализации. Все три сверхдержавы хотели бы добиться ускорения роста в этом регионе для развития там бизнес-проектов, а также не заинтересованы в возникновении масштабных конфликтов, резюмировали эксперты RAND.



Они также предложили создать многосторонний институт с участием пяти постоянных членов Совбеза ООН (Россия, Франция, Великобритания, Китай, США), а также Японии и Германии для обсуждения конфликтов на Ближнем Востоке.



"Предложения аналитиков RAND вряд ли найдут публичный отклик у американских политиков, поскольку, по сути, предлагают то, к чему стремится Кремль, - к партнерству. Учитывая истории с хакерскими атаками на США и прочие противоречия, такого не может быть априори", - считает эксперт Российского совета по международным делам Антон Мардасов, сообщает РБК.



Важным фактором решения кризиса в регионе также являются и отношения США и Ирана. Однако относительно них у всех сторон очень осторожные прогнозы.



Многие считают, что конец региональному кризису может положить примирение Сирии с Израилем. Даже в самой Сирии некоторые говорят, что рано или поздно сирийским властям придется сесть за стол переговоров с соседями. Такие разговоры имеют основания, поскольку подобные переговоры уже велись в феврале 2011-го, прямо накануне протестов.



Об этом сообщила саудовская "Ашарк аль-Аусат". Тогда сделка включала в себя обязательство со стороны Дамаска разорвать связи с Ираном и "Хезболлой" и предотвращать любую пограничную угрозу для Израиля.



Со стороны же Тель-Авива рассматривалось обязательство вернуть Сирии какую-то часть оккупированных им Голанских высот.



Учитывая нынешнее состояние и зависимость Дамаска от Ирана, возобновление подобных переговоров маловероятно, но чего только в жизни не бывает?



Как сказал кто-то из экспертов, "политическое решение по выводу региона из глубочайшего кризиса должно быть найдено, а иначе "арабская весна", перешедшая в глубокую "арабскую осень", снова взорвет Ближний Восток, и тогда мало не покажется уже всем". Источник - Tengrinews.kz

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1617359160

Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Сенат принял Закон по свободному обращению драгметаллов на территории ЕАЭС

- Нурлан Нигматулин принял посла Германии в Казахстане

- Ашимбаев: Запас людей во власти, чьи команды могут работать, крайне мал

- Обзор финансового сектора в феврале 2021 года

- В Правительстве обсудили вопросы электронной торговли и новую стратегию ЕАБР

- Кадровые перестановки

- Готов ли Казахстан к большой воде?

- Казахстан продолжит увеличение добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+

- Об особенностях издания общественно значимой литературы

