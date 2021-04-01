Россию скоро накроет миграционное цунами. Путин чешет репу, - "СП"

16:06 02.04.2021 Для чего Путин предложил ввести лимит в школах для "понаехавших" из Кавказа и Азии учеников

Александр Ситников

На фото: дети мигрантов на уроке русского языка в одной из школ России



Глава нашего государства впервые поднял тему, которая вот уже много лет сильно беспокоит российских родителей. ВВП призвал "не допустить ситуации, как в Европе и США, где формируются целые школы, укомплектованные только детьми мигрантов". Об этом он сказал на недавно проведенном заседании Совета по межнациональным отношениям.



Путин так пояснил суть проблемы: "В некоторых европейских странах, да и в Штатах, когда уровень детей мигрантов в школе достигает определенного процента, местные жители своих детей из этих школ забирают".



А еще, по словам президента, "количество детей мигрантов в наших школах должно быть таким, чтобы это позволяло их не формально, а фактически глубоко адаптировать к российской языковой среде. Но не только к языковой - к культурной вообще, чтобы они могли погружаться в систему наших российских ценностей".



Обычно политики такого высокого ранга стараются обходить подобные вопросы стороной, особенно в многонациональных странах, к каким относится Россия. Причем даже не по внутренним причинам, хотя и среди сердобольных русских найдутся такие, кто скажет: "Дети-то причем, они же цветы жизни, у них нет национальности". Да и от зарубежных "коллег" запросто можно получить кличку "фашиста" в дополнении к байденовскому "убийце".



Между тем, в тех же Соединенных Штатах, хоть и стараются сглаживать эту тему толерантностью, многочисленные исследования показывают, что среди детей мигрантов растет бедность, в том числе и потому, что они так и не смогли на профессиональном уровне преодолеть языковой порог. Их так много, что "плавильный котел" не справляется. Хуже того, "понаехавшие из Эквадора и Мексики" мешают учиться местным отпрыскам, что уже начинает сказываться на качестве выпускников. А это по цепочке уже сильнейший удар по технологическому будущему Америки. Короче, сами жить лучше не стали, но и местным жизнь испортили.



Так что здесь с Владимиром Владимировичем не поспоришь - в корень зрит президент. Если бы еще и впрямь ввел разумный лимит для детей мигрантов в русских школах - низкий поклон был бы ему от родительского сообщества. Но если уже сам ВВП заговорил об этой щекотливой проблеме, можно не сомневаться, что ситуация давно перезрела. Взять, к примеру, родительские форумы двухлетней давности, где уже тогда сплошь и рядом слышался стон и плач пап и мам. Приведем наиболее типичные комментарии:



Alena: "Когда мы пришли на собрание перед началом второго класса, увидели трех новеньких мам в хиджабах и их муженьков с бороденками. Я решила, что к семи таким же из состава класса - это перебор, и 30 августа перевела ребенка в другую школу, дальше от дома. У учителя ни сил, ни времени нет на русских детей. Смысла нет с этим бороться, только дистанцироваться, насколько это возможно".



Валерий Геннадьевич: "Одна из причин того, что я с семьей свалил из Москвабада, хотя там родился и вырос… Это уже не МОЙ город… А дальше будет только хуже, в их семьях по трое-четверо-пятеро… Страна большая, и без „столицы" обойдемся".



Плюс к этому накладываются недавние обиды, когда русских гнали из бывших союзных республик.



Борис Российский: "Наша лучшая подруга, которая родилась и выросла в Ташкенте, до сих пор с обидой вспоминает, как знакомые девочки-узбечки шипели ей в лицо: "Ызжай свой Расия!"



Подруга Бориса Российского, надо полагать, перебралась в "свой Расия". Но к ней теперь поехали следом и повзрослевшие "девочки-узбечки" с многочисленным потомством, а заодно и вся дальняя родня до десятого колена.



Как точно подметил юзер с ником Odin1974, комментируя идею ВВП ввести лимит на детей мигрантов в наших школах: "Проблема в том, что мигранты покупают однушку (на аул) и селятся очень локально. Так получаются целые части районов, где нет ни славян, ни русского языка, а на свои праздники барашков режут прямо на улице". Орфография и пунктуация изменены по этическим причинам, но суть сохранена в полном объеме.



Кстати, этот момент подметил и глава государства. Путин сказал, что "в России пока не стоит такой острой проблемы в связи с неконтролируемым наплывом мигрантов", но в то же время указал на необходимость внимательно следить за развитием ситуации. Похоже, слово "пока" является ключевым в обсуждении этой темы на заседании Совета по межнациональным отношениям.



Можно продолжить мысль президента. Не исключено, что Россию ждет миграционное цунами, к которому следует подготовиться. Для этого есть очень веские причины.



Например, в Киргизии, по опубликованным в конце февраля данным тамошнего Национального статистического комитета, "за три квартала 2020 года реальные доходы населения снизились на 5%". С учетом практики сильного приукрашивания реальности, можно смело предполагать цифры куда драматичнее.



Сейчас, по информации журналиста Криса Рикли, цена на бензин в Киргизии выше, чем в России, прежде всего из-за коррупционных схем. Он пишет, что "местные нефтетрейдинговые компании, некоторые из которых тесно связаны с деятелями в правительстве и парламенте, традиционно пополняют свои доходы реэкспортом небольших партий российского топлива в Таджикистан". А канал 24. kg сообщил, что только за два месяца 2021 года продуктовая корзина подорожала на 9,6%, а девальвация сома идет намного быстрее, чем обесценивание рубля по отношению к доллару. Так, десяток яиц в Бишкеке стоит значительно дороже, чем в Москве или в Минске, тогда как средние доходы в РФ и РБ более чем в два раза выше, чем в Киргизии.



Точно такая же картина в Таджикистане и Узбекистане. В последние годы тамошние власти не справляются с вызовами современности и не могут конкурировать на мировых рынках. Короче, жизнь простых таджиков и узбеков становится просто невыносимой. Следовательно, все взгляды "омаров и сардоров" (наиболее популярные имена в этих республиках соответственно) направлены на Россию, точнее, на Москву, которая притягивает среднеазиатских мигрантов, словно мед мух…



Наверное, хуже только в Туркмении. В Ашхабаде все подчинено показухе из дворцов и кварталов многоэтажек, которые стоят незаселенные, потому что покупать квартиры в них некому. А чуть отъедешь - нищета на нищете. Так издание Turkmen. news подсчитало, что стандартной семье из 4-х человек нужно, как минимум, 4000 манатов ($ 125), чтобы покрыть свои ежемесячные счета за питание, не говоря уже об услугах ЖКХ и одежде. Эта сумма в несколько раз превышает среднюю зарплату.



Если при Туркменбаши Сапармурате Ниязове там бесплатно выдавали какой-то лимит электричества, газа, бензина и воды, то при Гурбангулы Мяликгулыевиче Бердымухамедове этот "коммунизм" потихоньку свернули. И народ вконец обнищал. Но при этом по телевизору идут очень цветастые передачи о народном счастье и постоянно звучит песня Керимгулы - любимого внука президента "Мой белый город - Ашхабад". Ноты и текст раздали всем семьям для обязательного изучения и пения.



Можно не сомневаться, местный люд давно бы уже перебрался в Россию, но для эмиграции туркменам нужны выездные визы из страны, а государство практически никого не выпускает. Кстати, и на въезд нужно иметь особое разрешение, которое получить практически невозможно.



Но если Туркмения вступит в таможенный союз ЕАЭС, то как минимум еще 3 млн мигрантов переберутся в РФ. Кстати, Сирия тоже хочет присоединиться к ЕАЭС, а это еще 5−7 млн готовых переселенцев на просторы нашей страны. Впрочем, это уже другая тема.



Таким образом на горизонте перед небогатой Россией и, главное, "резиновой" Москвой сформировалось огромное миграционное цунами, после чего орды нищей нерусской ребятни заполонят русские школы и дворы наших городов. Если сейчас еще можно забрать ребенка из "азиатского" или "азербайджанского" класса и перевести в другую школу, пусть и дальше от дома, то завтра такой возможности просто может не быть. Источник - svpressa.ru

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