Был ли Таджикистан провинцией Китая? - К.Абдуллаев

17:42 02.04.2021 Был ли Таджикистан провинцией Китая? Часть 1



Камолуддин Абдуллаев, историк



Из публикаций китайских СМИ:



В 21 веке Китай - очень сильная страна в мире.[…] Глубоко восхищаясь и восторгаясь древними соседними странами, многие страны хотят стать вассальным государством нашей страны, или напрямую слиться с Китаем. Такое часто происходило во времена могущества древнего Китая, например во время династии Хань. Это было обычным явлением при династиях Тан и Мин; даже сейчас есть много этнических групп, которые хотят присоединиться к Китаю.



Всем известно, что наша страна была очень сильной в древние времена, и территория нашей страны была относительно большой ... такие как Таджикистан, Монголия, Бутан и т. д. позже отделились от нашей страны.



После обретения независимости Таджикистан все еще остается экономически отсталым. Это одна из самых бедных стран Азии. Также можно сказать, что это самая бедная страна из всех наших соседей [...] присоединившись к Китаю на правах провинции, Таджикистан станет развиваться успешнее.



Публикации, ставящие под сомнение жизнеспособность Республики Таджикистан и ее суверенитет, в частности над Памиром, выходили и в 2018 г., и в середине прошлого, 2020 г. Автору уже приходилось отвечать на них.



В связи с продолжающимися публикациями такого рода, мы хотим вкратце описать историю взаимоотношений Китая и Средней Азии эпоху античности и раннего средневековья.



Немного о китайском видении истории



Конечно, не следует принимать такие заявления как прямую угрозу. В глазах китайцев, согласно распространенной со второго тысячелетия до н. э. политической концепции тянься (поднебесная), их страна является единственной цивилизацией. Все народы вокруг Поднебесной считаются царством императора, данниками, варварами, которые в конечном итоге или добровольно станут китайцами или станут жить, согласно китайским принципам. Вероятно, авторы упомянутых публикаций считают, что поскольку в прошлом предки таджиков посылали подарки императору, а история вращается циклами, то она может повторится. А это значит, что если сегодня относиться к Таджикистану как к бедному младшему брату и сателлиту, то завтра он сам захочет присоединиться, как это бывало в прошлом, и стать счастливым участником возрождения великого Китая.



Разумеется тянься была и остается утопией. Она "не работала" не только в Восточной Азии, но и в самом Китае, который на протяжении своей долгой истории постоянно сотрясался от междуусобных войн, вторжений, иностранного вмешательства и правления. Но она, тянься, была синоцентристским идеалом, этической моделью, которая внушалась населению и использовалась как политическая идеология для достижения внутреннего единства и оправдания господства над соседними странами и народами. Оставляя за рамками настоящей публикации вопрос: сможет ли модернизирванная тянься, поддерживающая идею мира как единой патерналистской и иерархической семьи встретить понимание в Таджикистане, сосредоточимся на другом. Правда ли то, что Таджикистан был частью Китая, и/или его данником в эпоху древности и раннего средневековья?



Был ли Западный край колонией Китая ханьского периода?



С Таджикистаном граничит не собственно исторический Китай, известный как Центральная равнина, расположенный в нижнем течении р. Янцзы, а его отдаленная северо-западная провинция, известная как Западный край (Сиюй), присоединенная к Китаю относительно недавно, в 1759 г., и получившая с тех пор название Синьцзянь. Горный пояс Памиро-Тяньшаня отделяет эту огромную территорию размером с Англию, Францию и Испанию вместе взятые, от западной Средней Азии или Вароруда (междуречья Амударьи и Сырдарьи).



Исторически, обе части Средней Азии – восточная (китайская) и западная (постсоветская Средняя Азия), а также северный Афганистан и восточный Иран (Хуросон) – единый регион с общей историей. Он имеет прямое отношение к этнической истории таджиков, поскольку именно там в различные периоды истории предки современных таджиков преобладали численно или доминировали в культуре.



По мнению американского синолога Джеймса Милларда (James Millward), культура Синьцзяня бронзового века была не местной, а импортированной из запада, а древнейшим населением были саки - пастухи, пришедшие в регион из Сибири и Причерноморья через территорию Памира в первом тысячелетии до н. э. Другим народом, населявшим древний Синьцзянь были тохары (упоминаемые китайцами как юэджи), первые сведения о которых датируются 645 г. до н. э. Во 2 веке до н. э. часть тохаров (юэджи) перекочевала в Вароруд и Бактрию, а потом в северную Индию, где они основали Кушанскую империю. Во втором веке н. э. кушанский царь Канишка с войском спустился с Памира в Таримский бассейн (юг Синьцзяня). Во время своего расцвета, со второй половины 1 века по конец 3 века н. э. кушаны доминировали в Тариме, и их политический вес был не меньше китайского. Вклад кушанов в развитие культуры Китая, в частности в распространение буддизма, введения харошти - древнего алфавита, использовавшегося для написания текстов на языках практит и санскрит, также не вызывает сомнения. Напомним, что юэджи, тохары, кушаны, согдийцы и сюнну, как и саки были одним народом, говорившем на восточно-иранских языках, отголоски которых сохранились в Бадахшане и Ягнобе (Таджикистан).



Американский ученый Даглас Хитч (Douglas A. Hitch), считает, что нет оснований полагать, что династия Хань (206 до н.э. - 220 н.э) владела этим регионом, и что в Тариме не было другой власти, кроме китайской. Что касается китайского следа в Западном крае, то китайские генералы просто не могли приводить сюда большие армии, и поэтому предпочитали действовать дипломатически, играя на противоречиях между местными князьями, натравливая одних "варваров" на других. Поэтому, считает Даглас Хитч, китайский контроль над Западным краем был "спорадическим и зависел от политической обстановки на местах, а не от силы императора". Он также считает, что утверждения китайских авторов о том, что все западные княжества без исключения были преданными данниками "Сына Неба", как и замалчивание влияния власти эюджи и кушан в Тариме, являются проявлениями синоцентристкой попытки выдавать желаемое за действительное. Хитч настаивает, что "полное подчинение (местных князей императору-К.А.) было скорее исключением, чем правилом". То, что князья Тарима посылали своих представителей с подарками в китайскую столицу, могло означать лишь то, что они искали собственную выгоду, а не просили пощады у сильного соперника.



Китайцы не только не владели этой землей, но и не играли никакой роли в этногенезе населяющих Западный край народов. Из иранского в преимущественно уйгурский, Западный край стал превращаться примерно в середине 9-го века, когда туда переселились уйгурские племена с берегов Орхона (Монголия), и перемешались с местными народами, известными юэджи, тохары, кушаны, эфталиты, жившими в городах-государствах Таримского бассейна. Напомним, что "Тохаристаном" называют Бактрию 1-го тысячелетия н. э. Сохранилась даже провинция Тахар в Афганистане и район Бохтар (Бактрия) в Таджикистане. Северная граница исторической Бактрии проходит аккурат через Душанбе – столицу Таджикистана. На север от нее простирается Согд. А столица юэджи, известная по китайским источниками как Ланьши, располагалась недалеко от Шахринау, 44 км. от Душанбе.



Таким образом, в эпоху правления династии Хань Китай не владел территорией Западного края, не говоря о территории междуречья Сырдарьи и Амударьи (Таджикистана). Воинственные кочевые племена успешно отражали попытки китайцев двигаться на северо-запад. При этом они представляли местную власть, устанавливая свой контроль над родственным ему оседлым населением восточно-иранского происхождения. Пришедшие им на смену тюрки, фактически переняли эту формулу власти, в которой кочевники устанавливают свое правление над оазисами, предлагая взамен гарантии безопасности и развития торговли.



Китай не мог владеть Синьцзянем еще и по природным причинам. Западный край географически тяготел к Вароруду, а не Китаю. Он был открытым для тех, кто двигался с запада – а именно для кушан, эфталитов (Согд, Бактрия,) и других народов, представляющих иранский мир. Передвигаясь верхом и на повозках, они без труда переправлялись через Памир и Гиндукуш в оазисы Таримской долины. С другой – восточной – стороны, транспортные и логистические трудности в незаселенных пустынях Гоби и Такла-Макан, сдерживали масштабное проникновение китайцев в западные земли. Для того чтобы добраться из центральных провинций в Западный край, нужно было еще пройти через узкий проход в провинции Ганьсу, контроль за которым находился в руках местного населения, враждебного китайцам.



Поэтому выход для китайцев был найден в эпизодических походах за Запад с целью силового подчинения, подкупа и субконтрактирования местных элит, а также путем установления небольших воинских гарнизонов и крепостей в оазисах Таримского бассейна. В тех случаях, когда насильственные действия имели место, то в исторических хрониках они обычно или замалчиваются, или трактуются как добровольное присоединение, вызванное признанием местными народами превосходства китайской культуры над собственной.



Попытки установить китайский контроль над восточной частью Средней Азии во времена эпохи Тан



С падением Ханьской династии в 220 г. н. э., китайская власть в Западном крае значительно ослабла, и регион 500 лет довольствовался относительной автономией. С начала 6 века в Центральной Азии в военном отношении начинают доминировать и соперничать две силы: монголы и тюрки. В 552 г. тюрки Монголии вытесняют монголов (жужаней) и основывают огромный Тюркский каганат от Манчжурии до Волги, который через 30 лет распадается на два дружественных государства – каганаты восточных и западных тюрков. Совместно с Сасанидами (Иран) тюрки громят государство ираноязычных эфталитов и делят его наследство. Бактрия достается Ирану, Согд- Тюркскому каганату. Тюрки доминировали в политике и военном деле, но в культуре были учениками завоеванного ими иранского населения. Тюрки выступали донорами, покровителями и защитниками торговли шелком, лошадьми, пряностями и парфюмом между Китаем и Византией. Сама же торговля находилась в руках расторопных согдийцев (а также евреев и норманнов). Поскольку торговля предполагает составление множества документов, квитанций, расписок, бухгалтерских книг и прочего, то язык купцов – согдийский - был одним из официальных языков Тюркского каганата. Каганат и Согд выступали единым фронтом соперничая с Сасанидским Ираном, которой также хотел иметь свою долю в поставке китайских товаров на европейский рынок. Тюркское владычество длилось недолго. В середине 7 века каганат уступает дорогу набирающей силу китайской династии Тан (618-907 гг.), устремившей свои взоры на Среднюю Азию.



Одновременно с походом арабов на Среднюю Азию, император династии Тан - Тайцзун начал завоевание Западного края, и с в 640 по 692 г.г захватил Кучу, Турфан, Кашгар, Хотан и Карашар и другие города-оазисы. В этом походе китайцы добрались до берегов Сырдарьи. При этом Китаю пришлось сражаться с еще одним соперником – буддистской Тибетской империей (7-9 вв. н. э.), продвигавшейся с юга на север, к Памиру и Бактрии.



Эпоха Тан знаменует собой вершину китайского могущества в Центральной Азии, включая прямое правление государств бассейна Тарима (южный Синьцзянь), Джунгарии (северный Синьцзянь), памирских вассальных княжеств, и установление прочного союза с Ферганой. Восточный Тохаристан и Хутталь (современный южный и центральный Таджикистан) сохранял фактическую независимость. Ташкент проявлял лояльность Китаю, но оставался автономным. Между 650 и 675 гг. Согд формально был китайским протекторатом, но также оставался независимым. Впрочем, зависимость от Китая не беспокоила местных правителей. Поскольку Чанъань (столица государства Тан) был далеко от Согда и Бактрии, сами китайцы не собирались колонизировать регион, то мелкие цари и князья городов-государств Средней Азии предпочитали не ссориться, а развивать торговлю, отправлять посольства в Китай, получая взамен высокопарные, но ничего не значащие титулы от императоров.



Конец первой части. Вторая часть будет опубликована на сайте в ближайшие дни.



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Был ли Таджикистан провинцией Китая? Часть 2



Камолуддин Абдуллаев, историк



В первой части вкратце были рассмотрены некоторые проблемы древней истории Западного края (Синьцзяня), влияния местной династии Кушан и китайской династии Хань (206 до н. э. -220 н.э.) в этом регионе, а также попытки династии Тан установить китайский контроль над всей Средней Азией.



Согдийцы в Китае



Императоры Тан хоть и были связаны с предыдущей ханьской династией, но этнически были и культурно были близки к народам Центральной Азии, включая тюрков и предков таджиков – согдийцев. Тан явила собой самую космополитическую династию Китая. Французский ученый Этьен де ла Весьер (Etienne de La Vaissiere) даже назвал северный Китай эпохи Тан "тюрко-согдийским пространством". По словам итальянского ученого Матео Компарети (Matteo Compareti), о согдийцах - об этом во многом загадочном народе - мир узнал, главным образом из источников, открытых европейцами в начале 20 века в Западном Китае (Турфан).



Между 4 и 10 веками согдийцы основали колонии от Кашгара до восточного Китая. Они говорили на языке, родиной которого были Самарканд, Пенджикент, Бухара, Фергана и Худжанд, и который к 10 веку вышел из употребления и был заменен на новоперсидский - современный язык таджиков. (Вероятно, быстрое и почти полное изчезновение согдийского из обихода было обусловлено тем, что на нем было написано много доисламских текстов - буддийских, манихейских и христианских). Почти шесть столетий согдийский был не только языком иммигрантских общин в Китае, но и лингва франка всего торгового пути от границ Европы до Китая.



Кроме согдийцев, а нем говорили и тюрки и уйгуры. Писались письма, работала почта, которая связывала купцов в Китае с их "головным офисом" в Самарканде. У танского правительства даже было специальное Управление по делам согдийцев-вождей караванов, для того чтобы извлекать максимальную прибыль от торговли с Западом.



В Китае, согдийцы - эти ираноязычные путешественники-космополиты становились не только купцами, но и крестьянами, солдатами, ремесленниками, дипломатами, переводчиками. Они участвовали во всех сферах социальной, культурной, экономической и политической жизни больших городов Северного Китая с 4 по 8 века. Китайские источники писали, что согдийцы – мобильная нация и прирожденные торговцы. Достигнув 20-летия, они отправляются в дальние страны включая Китай, Индию и Юго-Восточную Азию, чтобы найти применение своим талантам. Чтобы легализоваться и успешнее вести дела, согдийцы брали китайские фамилии (в династических записях они также известны как "девять семейств").



В Китае, бухарцев называли "Ан", самаркандцев "Канг", жителей верховьев Зерафшана "Ми", персов Сасанидского Ирана "Хе". Вскоре они начали занимать важные должности в армии, администрации и судах. Благодаря согдийцам, Китай открывал для себя Запад. Деление недели на семь дней пришло в Китай от них. Музыканты и танцоры из Средней Азии были популярны как в Чанъане, так и в других городах. В картинах, масках, статуях и театральных представлениях появились персонажи иностранцев с большими носами, выпуклыми глазами и густыми бородами. В моде были круговые движения танцовщиц на пышных банкетах с употреблением согдийского вина. Богачи Китая влюблялись в куртизанок-иранок.



Китайские модницы перенимали макияж, модный на Западе, шили платья из ткани с "западными мотивами", сотканными в Сычуане, в цехах Хе Чоу (зерафшанца), а китайские мужчины-всадники оборачивались в ткани с леопардовым принтом, на манер восточных иранцев. Лучшие кони в Китае были из Средней Азии. У иранцев китайцы переняли спортивную игру в конное поло, которой увлекались даже женщины.



Согдийцы сыграли большую роль в истории уйгуров. В 744 г. этот народ, объединившись в тюрками-карлюками разгромил Восточный Тюркский каганат и создал свое государство со столицей в Монголии.



Интересно, что вся политическая и культурная структура государства уйгуров была заимствована не у соседей-китайцев, а у согдийцев



Однако через сто лет уйгуры были вынуждены бежать из разваливающегося под ударами свирепых енисейских кыргызов на юго-запад, в оазисы Таримского бассейна, чтобы смешаться там с местными тохарами и согдийцами. В результате, была сформирована современная уйгурская этничность, в которой сочетаются монголидные и иранские физические черты.



Интересно, что вся политическая и культурная структура государства уйгуров была заимствована не у соседей-китайцев, а у согдийцев. Каганы предпочитали сводить свои отношения с китайцами лишь к торговле, в остальном полагаясь только на согдийцев. Их государство – согдийское по своей культуре - практиковавшее буддизм, манихеизм и христианство - просуществовало с 850–1250 гг., оказывая большое цивилизирующее влияние на соседей, монголов, прежде всего. Именно в этот период уйгуры приняли согдийское письмо, с тем, чтобы потом передать этот алфавит монголам. Он до сих пор используется в Автономной китайской провинции Внутренняя Монголия.



Таласская битва как апогей и закат китайской власти в Средней Азии



В середине 7 века на Среднюю Азию надвигалась новая угроза- арабы. Мусульманские армии перешли Амударью в начале 8 века и встретили ожесточенное сопротивление со стороны согдийской аристократии, союзной с турками. Два евразийских титана: империя Тан и Аббасидский халифат находились на пике своей зрелости и двигались навстречу друг другу. Столкновение было неизбежно.



В июле 751 г. большой отряд под командованием танского генерала Гао Сяньчжи (корейца), который незадолго до этого отбил Памир у тибетцев, под предлогом помощи ферганцам, конкурировавшим с ташкентцами (позвавшими на помощь арабов), продвинулся до реки Талас на границе современной Киргизии и Казахстана. Именно там произошла самая большая и единственная битва между армиями китайцев и арабов. Арабы под командованием Зияд ибн-Салиха, поддержанные тюрками-карлуками, которые вначале были с китайцами, но в ходе битвы перешли на сторону мусульман, разгромили врага наголову, положив конец китайскому правлению в Средней Азии.



В той, одной из важнейших битв в истории Средней Азии, было убито около 50 тысяч солдат китайской армии. Они погибли защищая имперские интересы, вдали от родины, в чужой и бессмысленной войне, которая лишь приблизила конец эпохи Тан.



Через четыре года, китайцы собрали новую армию, чтобы взять реванш и противостоять влиянию Аббасидов в регионе. Наступление однако, было прервано восстанием китайского генерала согдийского и тюркского происхождения Ань Лушаня (с китайского: Равшана Бухарского). Восстание было подавлено армией Уйгурского государства и китайцами. Этьен де ла Весьер и Кристофер Бэквит (Christopher Beckwith) считают, что восстание Ан Лушаня было заговором, "согдийским движением, поддержанным согдийскими купцами", направленным на захват императорского трона.



После этих событий власть династии Тан так и не восстановилась должным образом, чтобы предпринять еще одну экспедицию за Запад. Китайцы вывели свои гарнизоны из Тибета и Средней Азии, а Вахан и Шугнан снова присягнули на верность тибетцам. Так, Ань Лушань вольно или невольно предотвратил захват своей исторической родины китайцами и способствовал дальнейшей исламизации Средней Азии. В 763 г. тибетцы, уйгуры и тюрки взяли под свой контроль почти весь Западный край, окончательно отрезав китайцев от Средней Азии. Вскоре Тибет также терпит поражение, уступая лидерство уйгурам, которые, потеснив заодно тюрок, становятся главными партнерами Китая в Западном крае. Впрочем, и при них, согдийцы продолжают держать торговлю в своих руках почти до прихода монголов Чингиз Хана.



Посткитайская Средняя Азия



Год 751-й символизирует собой максимальное расширение на восток первой волны исламизации Евразии. Он также очертил самые дальние западные границы китайской империи Тан. После Таласа арабы начали терять способность удерживать свои отдаленные восточные регионы. В борьбе с китайцами они победили, но у них не было сил и мотивов идти дальше.



Ослабление Аббасидов из-за войны с Китаем пошло на пользу таджикам, так оно привело к возникновению на востоке халифата империи Саманидов, фактически независимой от Багдада. Это была последняя иранская династия Средней Азии, создавшая современную таджикскую этно-культурную идентичность. Саманиды со своим ядром на землях Согда, явились наследниками многовековой культурной традиции восточного Ирана, которая в 9-10 вв. преуспела в примирении доисламских иранских традиций с исламом. Этот культурный синтез не потерял своей значимости и после завершения "золотого века" таджиков, знаменовашимся падением Саманидов в 999 г. Пришедшие на их смену Караханиды со столицей в Кашгаре приняли ислам и покончили с буддизмом в Хотане в 1006 г. С падением Саманидов начинается стремительная тюркизация Средней Азии, которая впрочем не означала прерывания ведущей роли иранской традиции в обществе и культуре Средней Азии.



После китайцев, мусульмане уверенно контролировали Среднюю Азию в течение четырехсот лет, пока не пришли монголы Чингиз Хана, которые также были и императорами Китая. Впрочем, разгромив мусульман, монголы Моверанахра (Вароруда) вскоре отуречились, приняли ислам и стали ярыми поклонниками и защитниками ислама и исламо-персидской культуры оазисов Средней Азии и Ирана.



Заключение



Говорить о том, что Китай эпохи Тан абсолютно доминировал в Западном крае, и тем более в Средней Азии, не приходится. Китайский контроль был фрагментарным и неполным. Императоры были заняты не включением в состав империи земель таджиков и тюрков, а расширением контактов с населением оазисов и вовлечением его в лоно китайской культуры. Следы этих плодотворных контактов предков таджиков и китацев со временем обнаружились в культуре Средней Азии. В частности, китайское влияние в персидско-таджикских книжных миниатюрах заметно по типажу лиц и одежды. А также в росписях потолков разноцветными масляными красками по резному дереву в домах и чайханах Исфары, Худжанда и Канибадама. Восстание Ан Лушаня и падение династии Тан обрушили весь этот культурный синтез Китая и Средней Азии, породили в Китае ксенофобию, вызвали погромы иранского населения и ограничение их прав.



Как признает Джеймс Миллвард (James A. Millward), более или менее полный контроль Тан над Западным краем длился всего 100 лет из общих 300. Это столетие можно поделить на два эпизода из-за атак тюрков и тибетцев, прерывавших китайскую власть, в частности на Памире. Империя Тан контролировала пограничную Казахстану Джунгарию всего 20 лет. В эту эпоху в крае не было сколько-нибудь значительных поселений этнических китайцев. Местные элиты продолжали править, а танские гарнизоны состояли из тюркских воинов, которыми командовали также некитайцы (тюрки, согдийцы, корейцы).



Империя Тан, хоть и превосходила Хань по своему влянию и мощи, не была такой уж сильной, как она сама себя предствляет. Она так и не смогла серьезно повлиять на ход событий в центральной Евразии на протяжении своего пика в 8 веке. В конце-концов, гордым китайцам пришлось смириться с тем, что они обладают потенциалом, в лучшем случае сопоставимым с их соседями на на севере и западе. Они также поняли, что не следует вступать в прямой конфликт с мусульманами, и лучше придерживаться изоляционисткой политики в отношении Средней Азии.



После падения империи Тан, Китаю понадобится еще тысяча лет, чтобы возвратиться в Таримский бассейн. В 1759 г. разгромив Джунгарское (монгольское) ханство и подчинив себе территории Джунгарии и Восточного Туркестана, Цинские императоры образуют китайскую провинцию Синьцзянь (что означает "новоприбавленная"). В то время, доля тюркоязычных народов (главным образом казахов и уйгуров), а также таджиков, составляла более 90% населения края. Вплоть до 1930-х гг. некоторым районам провинции было разрешено сохранять полуавтономию, наподобие владений раджей в Британской Индии.



Трагический отказ Пекина от политики терпимости к исламу и косвенного контроля в пользу прямой и агрессивной китайско-ханьской колонизации произошел во времена Китайской республики (1912-1949), в 1930 г., после смерти Максуд Шаха – хана Кумульского (уйгурского) ханства, которого прозывали "Властелином Гоби". Он был лояльным императору династии Цин данником, чингизидом-потомком правителей Чагатайского улуса. И последним независимым ханом Средней Азии. Источник - Радио Озоди

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1617374520

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