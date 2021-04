Недотравленный заморит себя голодом? Спасем Навала клизмой, - "СП"

19:52 02.04.2021 Навальный в тюрьме объявил войну Системе и здравому смыслу

Дмитрий Родионов

Материал комментируют:

Андрей Коряковцев Андрей Милюк Сергей Удальцов



Оппозиционный блогер Алексей Навальный в колонии объявил голодовку. Об этом он написал на своей странице в Instagram. По его словам, он отказывается принимать пищу, пока к нему не пригласят врача. "Я имею право пригласить врача и получить лекарства. Ни того ни другого мне тупо не дают. Боль в спине перешла в ногу. Участки правой, а теперь и левой ноги потеряли чувствительность. Шутки шутками, но это уже напрягает", - заявил он.

По словам Навального, вместо предоставления медицинской помощи его продолжают будить по ночам, а администрация колонии "подговаривает зэков-активистов запугивать рядовых зэков, чтобы те не убирались вокруг его кровати".



"Те так и говорят: "Леша, извини, но мы тупо боимся. Это же Владимирская область. Жизнь зэка стоит меньше пачки сигарет", - рассказал блогер.



Напомним, на прошлой неделе Навальный подал две жалобы на имя генерального прокурора Игоря Краснова и директора ФСИН Александра Калашникова. Он утверждал, что ему отказывают в медицинской помощи и не сообщают результатов обследования.



На сильные боли в спине Навальный пожаловался в конце марта. Кроме того, он рассказал, что его нога "потеряла чувствительность".



Ранее адвокат Ольга Михайлова сообщила, что оппозиционер страдает от сильных болей в спине и правой ноге. По ее словам, у него "голень отнимается, нога практически недееспособна". Самочувствие заключенного она назвала "крайне неблагополучным". "Вчера его возили в гражданскую больницу и провели МРТ, диагноз не сообщили и не сказали, какое лечение применять", - рассказала она.



- Голодовка - это известный способ борьбы арестантов за свои права, поэтому в данном случае все нормально, человек имеет такое право, - поясняет координатор "Левого фронта Сергей Удальцов. - Здесь мы опять же должны разделять политическую позицию и самого человека. Понятно, что политические представители левых сил не поддерживают Навального как политика, но как человек, попавший в условия изоляции, он имеет право использовать весь арсенал методов борьбы за свои права.



Да, это в том числе и способ привлечь к себе внимание и "подогреть" своих сторонников - тем более, мы знаем, что планируются новые акции в поддержку Навального. Здесь нет ничего криминального, независимо от того, поддерживаем мы Навального или нет. Голодовка - это одна из форм индивидуальной борьбы, оценивать со стороны, не зная всех подробностей, насколько там администрация действительно ущемляет его права, очень сложно. У каждого своя правда.



Мы тут, конечно, не будем занимать сторону администрации, безотносительно нашего отношения к политической линии Навального. В любом случае эта борьба в принципе вызывает уважение



Со стороны властей, конечно, будет разумно предоставить максимальную медицинскую помощь, чтобы снять все эти вопросы. С другой стороны - мы помним ситуацию и с Надеждой Савченко, и голодовку Сенцова, которые ни к чему не привели…



"СП": - Долго, по-вашему, Навальный сможет выдержать голодовку?



- Голодовку можно держать довольно долго, тем более, если потом врачи начинают делать уколы глюкозы. Да, это уже не полноценная голодовка, но для широких масс в принципе это все равно воспринимается как голодовка. Здесь, я думаю, это вполне такая скоординированная линия поведения - к Навальному приезжают адвокаты, о нем пишут СМИ, о нем таким образом не забывают. Гадать, сколько на этой голодовке он продержится, мы не будем - многое зависит от здоровья человека, от его психики и многих факторов. Тут еще надо понимать, что, если он требует предоставить врачей и их ему предоставят, то формальные основания для голодовки отпадут. Если он просто объявит бессрочную голодовку, требуя своего освобождения, тут действительно можно голодать до бесконечности, впрочем, умереть ему там не дадут - в таких случаях применяют принудительное кормление.



В любом случае пока рано судить - это только начало процесса. Но с точки зрения властей, чем более внимательно они будут относиться к нему, не допускать каких-либо нарушений и произвола, тем меньше будет, что называется, шума и наоборот. Я сам был в местах изоляции, тоже сталкивался с тем, что порой сложно получить медицинскую помощь, мне также выносили выговоры за сомнительные нарушение распорядка и закрывали в штрафной изолятор, мне тоже приходилось объявлять голодовки. Потому довольно быстро там можно найти компромисс с администрацией. Так что, посмотрим, как будут развиваться события. Но повторю, голодовка - это право каждого заключенного, это известный метод, поэтому отказывать в данном случае Навальному в таком праве нет никаких оснований.



- Если в современной культуре возможна героизировать животных (и порой заслуженно), то почему бы не попытаться героизировать вождя компрадорской оппозиции? - считает доцент кафедры философии, социологии и культурологии Уральского государственного педагогического университета Андрей Коряковцев. - Политическая деятельность Навального в целом не блещет смыслами, тем более не надо искать их в деталях. Помещая Навального в тюрьму, российское государство взяло ответственность за его жизнь, к которой приковано внимание иностранных недоброжелателей России. Это открывает перед Навальным широкие возможности для манипуляции, одну из которых мы сейчас и видим. Гипотетически можно себе представить, что есть силы, желающие убрать Навального. Но если они это не сделали, пока он был на свободе, тем сложнее это будет сделать, когда он сидит в тюрьме.



Цель этих манипуляций - информационная. И эта цель будет достигнута. Однако она будет достигнута только в среде сторонников Навального, которые и так о нем знают все наперед. Очень сомнительно, что его фигура станет популярной за время его заточения в более широких кругах. Как раз подобные информационные вбросы и компенсируют отсутствие подобной популярности.



"СП": - Долго ли Навальный по-вашему продержится?



- Навальный продержится ровно столько, сколько необходимо для достижения выше обозначенной цели. Он должен сохранить свое драгоценное здоровье для новой информации о себе. Show must go on.



Тюремная жизнь - это диалектическое единство регламентации и произвола. Это дает Навальному большой материал для манипуляций. Пожелаем ему здоровья и долгих лет жизни.



Пока Навальный находится в неволе, он находится вне пространства политической критики. Поэтому необходимо говорить о его голодовке с позиций правозащиты.



- Навальный - заключенный с особым к нему отношением со стороны администрации колонии, - уверен член политсовета партии "Другая Россия Э.В. Лимонова" Андрей Милюк. - "Политические" и раньше пользовались некоторыми негласными привилегиями благодаря своему общественному статусу: против них не творили совсем уж откровенный беспредел, "статусным" политзекам могли делать небольшие поблажки в условиях содержания. Но никто из них даже мечтать не мог о тех условиях, в которых содержится Навальный.



Он имеет открытый канал связи с волей (вести инстаграм из колонии в обычных условиях - дело немыслимое), он получает совершенно недоступную для обычных зеков медицинскую помощь, и самое главное - он имеет возможность критиковать начальство колонии и установленные там правила: для этого требуется на порядок больше привилегий, чем на критику из-за решетки Путина и политической системы в целом.



Зная скотское отношение к людям со стороны ФСИН, можно только порадоваться, что Навальный своими постоянными требованиями доставляет этой службе бесконечные хлопоты. Пусть "шатает режим" - это будет на пользу будущим зекам, немного расширит для них пространство возможного. Хотя бы в пределах конкретной колонии. Конечно, жизнь простых заключенных сильно усложнилась с появлением в их рядах публичной политической фигуры - администрация колонии заставляет сейчас всех "ходить по струнке". С другой стороны, присутствие в колонии Навального убережет зеков от насилия со стороны сотрудников колонии и "активистов", а это гораздо важнее.



К сожалению, Навальный до сих пор не усвоил, что эгоцентризм - качество, абсолютно неприемлемое в местах лишения свободы. Хотелось бы, чтобы он использовал свой статус в том числе и для улучшения условий содержания других заключенных. Это давняя традиция поведения всех "политических" - у нацболов она представлена наиболее ярко, для левых политзеков это норма поведения, и даже довольно бестолковые Pussy Riot в этом отношении выигрывают у Навального.



Второй важный момент: публичный статус Навального налагает на него ответственность. Любые его действия будут иметь последствия для будущих политических заключенных и обычных заключенных. На воле либеральная оппозиция в последние годы профанировала голодовку как форму протеста - голодали сутки (одни), голодали месяцами без видимого ухудшения здоровья. Начисто отбили у общественности понимание того, что голодовка - это способ медленного самоубийства, и из нее возможны только два выхода: удовлетворение требований голодающего либо его смерть. Надеюсь, администрация колонии удовлетворит все требования Алексея раньше, чем он снова начнет есть.



Не хотелось бы, чтобы Навальный растрачивал себя раньше времени. Нет вообще никаких гарантий, что он выйдет на свободу до выборов 2024 года. Способов протеста за решеткой не так много, чтобы разбрасываться ими в первые же месяцы заключения. Источник - свободная пресса

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1617382320

Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Сенат принял Закон по свободному обращению драгметаллов на территории ЕАЭС

- Нурлан Нигматулин принял посла Германии в Казахстане

- Ашимбаев: Запас людей во власти, чьи команды могут работать, крайне мал

- Обзор финансового сектора в феврале 2021 года

- В Правительстве обсудили вопросы электронной торговли и новую стратегию ЕАБР

- Кадровые перестановки

- Готов ли Казахстан к большой воде?

- Казахстан продолжит увеличение добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+

- Об особенностях издания общественно значимой литературы