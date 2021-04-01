Как нам переименовать Бишкек? - "ВечБишкек"

19:58 02.04.2021

2 апреля 2021 - Александр Тузов



Как нам переименовать Бишкек?



Опять разгорелись споры насчет названия столицы. Заодно ученые и общественные деятели спорят и о том, какое имя будет на памятнике легендарному основателю столицы. Предлагается начертать на монументе и пояснительную надпись "Основатель столицы Бишкек–баатыр", но...



Очередной топонимический скандал начался с того, что известный гос– и общественный деятель Эмильбек Каптагаев выступил против появления этой надписи на памятнике. Бишкек баатыр, по мнению Каптагаева, фигура слишком уж мифическая. Ведь писательница Нурия Шагапова не так давно призналась, что где–то в начале 90–х сочинила детскую сказку о Бишкеке баатыре по просьбе историка Владимира Плоских.



Эмильбек Каптагаев не стал вдаваться в то, что задолго до появления шагаповской сказки историки Сабыр Аттокуров, Владимир Галицкий, Валентина Горячева и другие упоминали Бишкека (Пишкека) баатыра как реальную личность. Как и в то, что Бишкек баатыр фигурирует в Национальной Энциклопедии "Кыргызстан". Не взирая на все это, Каптагаев предложил переименовать столицу в Манас. Такие предложения бывали и на много десятилетий раньше, новации здесь нет.



В соцсетях предложение Каптагаева о переименовании столицы поддержки не получило. Люди выступают за то, чтобы денежные ресурсы расходовались на борьбу со смогом, вообще на благоустройство столицы, а не на ее переименование.



Что же касается надписи об основателе города на возводимом у пересечения проспектов Чуйский и Эркиндик памятнике Бишкеку баатыру, то специалисты Бишкекглавархитектуры высказались так. На утвержденном проекте памятника такой надписи не предусматривалось. Поэтому главному архитектору проекта памятника и общественному объединению "Бишкек баатыр" рекомендовано ее, надпись, не делать!



И вот новый поворот темы. Завкафедрой истории Кыргызстана и зарубежного Востока БГУ имени Карасаева профессор Доолотбек Сапаралиев на днях выпустил в свет свою книгу "Бишкек и Пишбек Баатыр: исторические документы и предания".



Главные тезисы таковы. Город Бишкек и могучего баатыра правильнее называть, соответственно, Пишбеком и Пишбеком баатыром. Годы жизни этого баатыра из племени солто профессор определил так: 1758 -1845. Как доказывает Сапаралиев, "Пишбек (в русской орфографии "Пишпек") баатыр Кенен уулу был удачливым предпринимателем, занялся торговлей и построил коргон (крепость), где оказывал услуги гостеприимства проходящим торговым караванам. Он должен считаться основателем города Пишбек (Пишпек)", - доказывает Сапаралиев.



Впрочем, сам профессор Сапаралиев нашел множество исторических документов и публикаций XIX - XX веков, в которых и название города и крепости, и имя баатыра - однозначно "Пишпек", а не Пишбек. И у кыргызских, и у русских авторов!



"Пишбек", за каковое написание выступает Сапаралиев, встречается в исторических документах редко. Но профессор настаивает: "Да восторжествует историческая справедливость! Именно Пишбек баатыр Кенен уулу - достойный сын кыргызского народа!".



Разыскал профессор Сапаралиев и немало потомков Пишбека (Пишпек) баатыра.



- Они в целях увековечения памяти славного имени своего предка впервые в истории этого края пошли на беспрецедентный уникальный шаг: согласованно перешли на наследственную переходящую из поколения в поколение фамильную самоидентификацию как у большинства народов мира и в первую очередь у русского народа! - доказывает Сапаралиев.



В обнаруженных им архивных документах фамилию "Пишпеков" имели в 1913–1915 годах, например, такие лица. Это волостной старшина Восточно–Сокулукской волости Пишпекского уезда правнук Пишбек баатыра Шамбет Кочокбай уулу; его брат десятидворный начальник в Джангарачевской волости Айбаш Кочокбай уулу.



По сведениям Сапаралиева, один из потомков Пишбека баатыра в советское время в 1940–х годах был председателем колхоза "Туз" Сокулукского района и гордо носил фамилию предка - Пишбеков.



А вот свежая мини–находка "ВБ". В списке избирателей села Чон–Джар Сокулукского района, зарегистрированных для участия в нынешнем референдуме 11 апреля, нашлись ПИШПЕКОВ Руслан Мелисович и ПИШПЕКОВА Елиза Мелисовна.



- Обязательно съезжу с ними познакомиться, - отреагировал Сапаралиев.



Экс–торага ЖК, профессор, доктор исторических наук Зайнидин Курманов стал самым первым рецензентом новой книги Сапаралиева и поддержал переименование Бишкека в Пишбек, однако напомнил и про вариант "Пишпек".



- Известный историк профессор Сапаралиев издал интересную монографию о Пишбеке баатыре, который стал основателем нашего города. Когда переименовывали Фрунзе в Пишпек - так мы предлагали с доцентом Субакуном Бегалиевым в 1990 году переименовать нашу столицу - вдруг, откуда ни возьмись, выплыл вариант с кумысной палочкой. И город назвали "Бишкек", что не соответствует исторической истине. Так что городу надо вернуть исконное название - Пишбек. Если не сейчас, то позже. Когда появится возможность. А властям нашим скажу: прислушивайтесь ко мнению ученых–историков и не придумывайте всякую чепуху. Себе дороже выходит! - предостерегает экс–торага Курманов.



Услышат ли его наши власти?