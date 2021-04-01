Атабек Назиров стал главой Фонда прямых инвестиций Узбекистана. Знаково - с 1 апреля...

20:23 02.04.2021

Атабек Назиров, возглавлявший Агентство по развитию рынка капитала, назначен советником министра инвестиций и внешней торговли - генеральным директором Фонда прямых инвестиций.



Атабек Анварович Назиров 31 марта назначен советником министра инвестиций и внешней торговли - генеральным директором Фонда прямых инвестиций Узбекистана, сообщила пресс-служба МИВТ.



С января 2019 года, Атабек Назиров работал директором Агентства по развитию рынка капитала.



Родился в 1975 году, окончил Университет штата Нью-Йорк в США, получив специальность макроэкономиста. Работал в таких финансовых и инвестиционных компаниях, как Goldman Sachs Group, The Avascent Group, JPMorgan Chase в США и "Тройка Диалог" и МДМ-Банк в России. Занимал должность старшего регионального банкира отдела сопровождения инвестиций в промышленный сектор в Европейском банке реконструкции и развития.



В Узбекистане начал работу в 2018 году в должности заместителя министра инновационного развития, затем - в качестве заместителя министра народного образования.



Фонда прямых инвестиций создан для инвестиций в конкурентоспособные отечественные компании, а также формирования долгосрочных взаимовыгодных партнерских отношений с частными национальными и иностранными соинвесторами.



Учредителем Фонда является Фонд реконструкции и развития, а координация его деятельности осуществляется Министерством инвестиций и внешней торговли.