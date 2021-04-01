В сфере здравоохранения расхищено более 30 млрд сумов, - Мирзиеев удивлен и расстроен

20:26 02.04.2021

В сфере здравоохранения расхищено более 30 млрд сумов - президент

В 2020 году в системе здравоохранения было расхищено более 30 млрд сумов. Так, в Ташкентском филиале центра онкологии расхищено 828 млн сумов, в клинике Ташкентского педиатрического института - 423 млн сумов, сообщил президент. На первого замгенпрокурора возложена ответственность за обеспечение "верховенства закона и неотвратимости наказания" в сфере.



Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на видеоселекторном совещании 1 апреля затронул вопрос коррупции в сфере здравоохранения, сообщает корреспондент "Газеты.uz".



По его словам, в прошлом году в системе здравоохранения было расхищено более 30 млрд сумов. В частности, в Ташкентском филиале Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра онкологии и радиологии расхищено 828 млн сумов (ранее прокуратура возбудила уголовное дело по данному факту), в клинике Ташкентского педиатрического института - 423 млн сумов.



Кроме того, президент сообщил, что глава медицинского объединения Жондорского района незаконно растратил свыше 1 млрд сумов. "Таких примеров много в разрезе каждой области, районов и городов", - отметил он.



На первого заместителя генерального прокурора Бахриддина Валиева возложена ответственность за эффективный надзор за обеспечением "верховенства закона и неотвратимости наказания" в сфере здравоохранения.



Реклама на Газета.uz

Шавкат Мирзиеев также дал указание установить действенный контроль за движением выделяемых средств, прозрачностью закупок лекарств и медицинского оборудования, целевым использованием поступлений от платных услуг.



"У людей ненависть в глазах. Они недовольны тем, что государственные органы не могут организовать качественное бесплатное лечение", - сказал глава государства.



Ранее президент подчеркнул, что жители областей должны иметь возможность получать специализированную медицинскую помощь в регионах, чтобы не приезжать в столицу. Специализированные медцентры намечено закрепить за сельскими врачебными пунктами. Минздрав определит случаи, когда лечиться можно в Ташкенте.