СНГ сдох... От некогда братских республик в Содружестве не осталось даже пустого места, - Е.Черненко

21:25 02.04.2021

В СНГ стало больше варшавского, чем украинского

От некогда братской республики в Содружестве не осталось даже пустого места



Министры иностранных дел стран Содружества независимых государств (СНГ) в пятницу впервые за год встретились очно. Однако до российской столицы добрались главы МИДов не всех 11 стран, входящих в это объединение. Молдавия направила в Москву государственного секретаря. Украина встречу проигнорировала. В СНГ, судя по всему, на полноценное участие украинцев уже и не надеются: корреспондент "Ъ" Елена Черненко впервые не обнаружила на мероприятии по линии Содружества никакой украинской символики.



Заседание министров иностранных дел стран-членов СНГ открывает череду очных мероприятий по линии курируемых Москвой интеграционных структур. В ближайшие недели в российской столице и других городах России пройдут встречи разного уровня в рамках СНГ, Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Из-за эпидемии коронавируса в прошлом году большинство международных мероприятий пришлось либо отменить, либо перевести в онлайн-формат, но сейчас ситуация с COVID-19 стабилизируется, что позволяет властям вновь зазывать гостей из-за рубежа.



Министры иностранных дел стран СНГ явно соскучились по очному общению друг с другом. В узком составе (то есть без делегаций) они проговорили гораздо дольше отведенного времени. И даже когда министры вышли к остальным, чтобы попозировать для общего фото, отдельные группки все еще продолжали что-то бурно обсуждать и никак не могли наговориться.



Само мероприятие прошло в необычном месте - Международном военном центре Минобороны РФ на Ленинградском проспекте. Сейчас там среди прочего расположен Объединенный штаб ОДКБ, а в годы холодной войны был штаб Организации Варшавского договора (ОВД) - военного союза европейских социалистических государств. Здание было недавно полностью отреставрировано, однако сохранилась часть исторических интерьеров, в том числе эмблема ОВД с указанием на год основания этого объединения (1955) и девизом "Союз мира и социализма".



Было что-то символическое в том, что почти 70 лет спустя дипломаты в этих стенах вновь говорят о противостоянии Западу.

Так, глава МИД РФ Сергей Лавров напомнил, что 18 марта министры иностранных дел стран СНГ приняли заявление об укреплении роли международного права. "Мы считаем его весьма актуальным в ситуации, когда некоторые западные страны пытаются размыть международное право и подменить его неким "порядком, основанным на правилах"",- отметил он.



В свою очередь, глава МИДа ныне председательствующей в Содружестве Белоруссии Владимир Макей отметил важность "сплоченного взаимодействия в СНГ" и заявил о необходимости "извлечения уроков из тех событий", которые происходят в его стране и в регионе. Речь явно шла о массовых протестах в Белоруссии, которые, как утверждают власти республики, во многом инспирированы извне.



У России и Белоруссии, да еще и у Туркмении, из всех государств постсоветского пространства, пожалуй, наиболее напряженные отношения с США и Евросоюзом. Еще два участника Содружества, наоборот, стремятся к сближению с Западом. Молдавия, которая была представлена на встрече в Москве лишь государственным секретарем Министерства иностранных дел и европейской интеграции. И Украина, которая с 2014 года, по сути, лишь формально остается участницей СНГ, но реально в его деятельности не участвует.



При этом, как пояснил "Ъ" источник, близкий к Исполкому СНГ, официальное уведомление о выходе из организации украинские власти пока тоже не направляли.

Поэтому в Киев продолжают исправно слать рабочую документацию и приглашения на встречи в рамках Содружества. Адресат их игнорирует.



Между тем на предыдущих заседаниях министров иностранных дел стран СНГ Украина присутствовала хотя бы в виде символики: ее стяг устанавливали в фойе наряду с другими, а в зале переговоров на столе стояли и сине-желтый флажок, и папка с документами, и даже бутылочка с водой. И хоть у украинского флага никто не фотографировался, а места делегации из Киева за столом переговоров оставались пустыми, такая забота создавала ощущение, что Украину в СНГ все еще ждут.



На сей же раз один из российских диписточников "Ъ" выразил мнение, что "раз Киев отвернулся от СНГ, то остальным участникам пора отказаться от формализма и перестать делать вид, будто украинцы вышли на минуту и вот-вот вернутся". А другой собеседник напомнил, что Украина большинство внешнеполитических инициатив, продвигаемых на международных площадках от имени СНГ, либо игнорировала, либо саботировала. Среди прочего только она вместе с США уже который год голосует в ООН против российской резолюции по борьбе с героизацией нацизма. Вместе с тем глава Исполкома СНГ Сергей Лебедев в пятницу перечислил этот документ среди наиболее важных для Содружества.



Координация внешнеполитической деятельности стала одной из ключевых тем встречи министров.

СНГ в этом плане остается важной для России организацией: в других объединениях на постсоветском пространстве нет Азербайджана, Туркмении и Узбекистана, а Москве важно интегрировать и их в свои проекты. Когда пару лет назад Казахстан поставил вопрос о целесообразности упразднения СНГ на фоне более динамичного развития ЕАЭС и ОДКБ, Россия встала на защиту Содружества. В итоге его структуры лишь сделали чуть более компактными.



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Помимо внешней политики министры обсудили меры по углублению сотрудничества в правоохранительной, военной и гуманитарной сферах. Коснулись они и перспектив возобновления авиасообщения, до сих пор не полностью восстановившегося после введенных в прошлом году ограничений. Представители стран Центральной Азии подняли вопрос о создании условий для свободного передвижения рабочей силы на пространстве Содружества. Однако конкретных решений по последним двум вопросам принято не было.



Следующее заседание глав МИДов, как ожидается, состоится в октябре в Минске. Сергей Лебедев выразил надежду на то, что оно тоже пройдет в очном формате.



Елена Черненко