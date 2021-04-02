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Талибам не хватает полевых командиров для весеннего наступления, - А.Серенко
00:06 03.04.2021

Террористы надеются на помощь США в возвращении своих командных кадров на поле боя

Андрей Серенко
Собственный корреспондент "НГ"
2.04.21

Генерал Хушал Садат может помешать "Талибану" решить проблему командных кадров /
"Талибан" (организация запрещена в РФ) испытывает серьезную нехватку полевых командиров. В преддверии очередного весеннего наступления лидеры боевиков вынуждены перебрасывать командиров низшего и среднего звена из других афганских провинций на приоритетные направления, в частности, под Кандагар. Главари "Талибана" надеются, что кадровую проблему им помогут решить американцы, которые должны потребовать от афганского правительства освобождения из тюрем нескольких тысяч пленных талибов, среди которых значительную часть составляют полевые командиры.

В среду, 30 марта, в кандагарском уезде Аргандаб афганский спецназ при поддержке авиации уничтожил отряд талибов под командованием Нисара Ахмада. Вместе с талибским главарем были убиты не менее 13 боевиков. Как установила афганская разведка, отряд Нисара Ахмада постоянно базировался в юго-западной провинции Гельманд и был переброшен в южную провинцию Кандагар в качестве подкрепления для участия в боях с Афганской национальной армией (АНА) в уезде Аргандаб.

Очевидно, что необходимость в дополнительных резервах возникла у талибов из-за ожесточенных боев на кандагарском направлении, которые практически без перерыва ведутся с осени 2020 года. Эпицентром боевых действий стали уезды Аргандаб, Панджваи и Жирай: теракты и боестолкновения в них происходят практически ежедневно. Только за последние десять дней, по неполным подсчетам "НГ", в провинции Кандагар были убиты более 200 талибов, среди которых оказалось немало полевых командиров низшего и среднего звена.

Интенсивные боевые действия, в ходе которых афганская армия активно использует боевую авиацию и артиллерию, эффективная работа афганской разведки по выявлению мест нахождения талибских командиров и их полевых штабов, вызвали у талибов серьезный дефицит командных кадров. Эта проблема выглядит еще более острой в преддверии традиционного весеннего наступления "Талибана" и приоритетности "кандагарского фронта" для лидеров боевиков.

Например, в том же уезде Аргандаб, который располагается примерно в десяти километрах от города Кандагара, талибы не менее трех месяцев пытаются перехватить инициативу у афганских силовиков. Для этого в район неутихающих боевых действий постоянно подтягиваются резервы не только из числа талибских группировок из других провинций Афганистана, но и иностранные боевики из Пакистана, республик Центральной Азии и российского Северного Кавказа. Примечательно, что в середине марта именно в уезде Аргандаб в ходе боевого столкновения была убита первая женщина-боевик "Талибана": она с оружием в руках, наравне с террористами-мужчинами, противостояла афганским спецназовцам. По словам афганских силовиков, которые провели отдельное расследование этого эпизода, до сих пор им не приходилось сталкиваться с талибскими "боевичками" на поле боя.

Лишившись значительной части полевых командиров в осенне-зимних и мартовских боях в Аргандабе, Жирае и Панджваи, лидеры талибов начали переброску на "кандагарский фронт" командиров из Гельманда и некоторых других провинций. Пока трудно сказать, насколько это позволит главарям террористов снять остроту кадровой проблемы. Скорее всего, таких мер окажется недостаточно, тем более, что афганская армия довольно быстро выводит из строя резервных командных специалистов: как показал эпизод с Нисаром Ахмадом, это может произойти еще до того, как иногородний "полком" успеет разобраться в новой для него ситуации в незнакомом районе боевых действий.

Судя по некоторым сигналам талибов, лидеры боевиков рассчитывают укрепить свой фронтовой командный состав с помощью американцев: взамен на перенос с 1 мая на более поздний срок даты вывода сил США и НАТО из Афганистана, "яростные муллы" намереваются потребовать освобождения из тюрем до 7 тыс. своих сторонников – боевиков и полевых командиров. Если правительство президента Мохаммада Ашрафа Гани будет вынуждено подчиниться давлению "Талибана" и Вашингтона и выпустит на свободу пленных террористов, то это неизбежно приведет к резкой активизации боевых действий не только под Кандагаром, но и по всей стране. Причем, качество террористических операций и, соответственно, потери от них заметно возрастут, ведь проводить их будут не только мотивированные жаждой мести бывшие заключенные правительственных тюрем, но и имеющие серьезный боевой опыт полевые командиры.

Еще одним резервом командных кадров "Талибана" в преддверии весеннего наступления могут стать инструкторы из числа военнослужащих и офицеров спецслужб Пакистана. По данным компетентных афганских источников, старшие офицеры-"отпускники" из пакистанской армии и Межведомственной разведки (ISI) ранее неоднократно принимали участие в планировании и проведении крупных операций "Талибана" на афганской территории.

Очевидно, афганская армия может ответить на все эти возможные варианты решения талибами своей "командно-кадровой проблемы" лишь еще более эффективными спецоперациями "коммандос", воздушными ударами и качественной работой агентурной разведки, которая позволяет своевременно выявлять местонахождение главарей террористов. Судя по некоторым признакам, правительство Ашрафа Гани, поддерживая романтические надежды мирового сообщества на скорое прекращение войны в Афганистане, одновременно реалистично смотрит на ситуацию и готовится к худшему.

Именно прагматичным реализмом можно объяснить недавнее назначение начальника Генштаба АНА генерала Мохаммада Зия Ясина на пост главы Минобороны, а генерала Хушала Садата – на должность заместителя начальника афганской разведки, курирующего проведение спецопераций. Оба генерала известны своей непримиримой позицией в отношении "Талибана" и стоящей за ним пакистанской военно-политической верхушки. Кстати, в свое время генерал Садат – легендарный командир афганских "коммандос" - отдал приказ своим подчиненным не брать в плен талибов: это было сделано в ответ на зверства террористов в отношении пленных афганских силовиков. Сегодня некоторые эксперты не без оснований говорят, что если бы приказ Хушала Садата был выполнен до конца, то теперь бы не пришлось идти на поводу у американских друзей и освобождать пленных талибов, которые все равно через несколько дней вернутся на поле боя и снова начнут убивать афганцев.

Источник - ng.ru
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