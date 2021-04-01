Белорусский демо-утырок атаковал бутылками с "коктейлем Молотова" Елисейский дворец в Париже

08:12 03.04.2021

Атаковавший Елисейский дворец с "коктейлем Молотова" белорус оказался акционистом Кузьмичем

Художник решил пойти по стопам Павленского



Мужчина, который 1 апреля пошел "на штурм" Елисейского дворца в Париже с бутылкой зажигательной смеси наперевес, оказался хорошо известным в определенных кругах белорусским художником Алексеем Кузьмичем. Он известен не столько своими художественными произведениями, сколько арт-акциями в стиле Петра Павленского.



Кузьмич также специализировался на демонстрации своей обнаженной натуры и прилюдном членовредительстве. В октябре 2019 года директор Национального центра современных искусств "Присутствие" Сергей Криштапович подал на художника заявление в милицию после того, как тот пришел на выставку в плаще, под которым ничего не было. Во время презентации он распахнул плащ, при этом 33-летний "деятель искусства" повесил на свой орган вывеску с надписью "Министерство культуры". Так, по его словам, он хотел выразить протест против запретов и цензуры. Впечатляющую акцию не оценили даже коллеги по цеху, назвав это "выходкой, которая вредит культуре и государству". Но Кузьмича тогда не привлекли даже к административной ответственности.



В феврале 2020 художник устроил прилюдное членовредительство. В знак протеста против вступивших в силу изменений к закону "О противодействии экстремизму" он сжег одну из своих инсталляций, снял рубашку и проколол себе грудь значком БСРМ (Белорусский союз молодежи).



А вот когда в день выборов президента Белоруссии в августе он вышел из кабинки для голосования в набедренной повязке с прикрепленной на грудь табличкой с изображением фаллоса и встал в позе креста, тогда он впервые и был задержан. Отсидев на Окрестина, 1 сентября 2020 года Алексей Кузьмич покинул страну. Для проживания выбрал Париж. Но и его, как когда-то Павленского, местные нравы устраивали недолго. Недавно в своих соцсетях он разместил письмо к Макрону, в котором сообщил, что "Франция скатывается к фашизму", а он пришел, "чтобы сделать революцию". 1 апреля с бутылкой и подожженным куском ткани он отправился к Елисейскому дворцу. Весь процесс снимала на видео парочка его друзей.



Всем троим французская полиция предъявила обвинения в умышленном насилии с применением оружия. Хотя полицейские уже признали, что жидкость в бутылке была безвредной.