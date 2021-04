Негр-террорист из "Нации ислама" атаковал американский Капитолий - 1 полицай убит, 1 - тяжело ранен, нападавший также застрелен

09:05 03.04.2021

Мужчина сбил на автомобиле двух полицейских на Капитолийском холме в центре Вашингтона.



После этого он вышел из машины с ножом в руке и двинулся к сотрудникам правоохранительных органов, игнорируя их команды бросить оружие. Мужчина был застрелен стражами порядка. Двое полицейских получили ранения и были госпитализированы, один из них впоследствии умер.



Виновником нападения у зданий Конгресса считают жителя штата Индиана Ноа Грина. Как сообщает телеканал MSNBC, подозреваемый может разделять цели движения "Нация ислама".



Согласно сообщению, Грину было 25 лет. На своей странице в Facebook он якобы выражал поддержку движению "Нация ислама".



Район Капитолия был заблокирован из-за угрозы безопасности. Полиция перекрыла улицы, прилегающие к Капитолию США и офисные здания Конгресса. Также был запрещен вход или выход из любого здания в комплексе Капитолия.



После заявления шефа столичной полиции Роберта Конти, ограничения были сняты.



В связи с сообщением о гибели полицейского, спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси приказала приспустить флаги у Капитолия.



Looks like it got spicy earlier today at the Capitol building. Developing....#USCapitol pic.twitter.com/6HbFRlloKL



- Mrgunsngear (@Mrgunsngear) April 2, 2021