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УзбМВД обвинило недотраханную польскую журналистку Пикулицку в "публикации ложной информации"
09:09 03.04.2021

МВД обвинило зарубежную журналистку в публикации ложной информации
МВД Узбекистана заявило, что журналистка Агнешка Пикулицка необъективно освещает последние события и публикует информацию, дискредитирующую правоохранительные органы.

Пресс-служба Министерства внутренних дел Узбекистана 1 апреля опубликовала заявление, в котором обвинила журналистку из Польши Агнешку Пикулицку в необъективном освещении событий вокруг блогера Миразиза Базарова, избитого в воскресенье, и освещении в Твиттере "вовсе не происходящих на самом деле событий".

Заявление МВД озаглавлено "Может ли иностранный журналист не соблюдать национальное законодательство?"

"Хотим представить вашему вниманию корреспондента международного СМИ „Аль Джазира" Агнешку Пикулицку (Agnieszka Pikulicka), которая, пройдя аккредитацию в Министерстве иностранных дел Республики Узбекистан, работает в нашей стране с февраля 2021 года. Журналистка, необъективно подходит к событиям, происходящим начиная с 29 марта вокруг Миразиза Базарова, на своей страничке социальной сети „Твиттер" освещает вовсе не происходящие на самом деле события", - говорится в заявлении.

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МВД приводит перевод нескольких твитов журналистки. В одном из последних, от 29 марта, сообщается:

"Моего парня сейчас допрашивают специальные службы (он не журналист или активист, но был со мной вчера в больнице [куда был госпитализирован Базаров]). Это довольно неудачный ход. Уважаемые спецслужбы, лучше преследуйте радикалов, угрожающих людям убийством".

"Спецслужбы сейчас активно разыскивают геев. Показывая фотографии людей, которых они подозревают в том, что они геи, и оказывая сильное давление на людей, чтобы они выдали информацию о сообществе ЛБГТ… Это новый Узбекистан", - пишет она в другом твите, который приводит МВД.

"Меня не вызвали на допрос только потому, что я иностранка. Поверьте, это охота на ведьм", - говорится еще в одном твите.

"Я знаю о его (Миразиза Базарова - ред.) провокациях. Однако это не повод, чтобы ломать ему ногу. Теперь все люди, которые навещали его в больнице - а, поверьте мне, у большинства из нас есть сомнения по поводу того, что он говорит, - допрашиваются о ЛГБТ-сообществе. Мой парень вернулся сломленным", - пишет журналистка в очередном сообщении (30 марта).

В твите от 31 марта Агнешка Пикулицка приводит скриншот с угрозами в ее адрес:

"Угрозы начали приходить и мне. Очень жаль, что официальная политика правительства в эти дни заключается в поддержке таких людей… Как только эти люди выйдут из-под контроля, это будет ваша вина. И ваша ответственность".

"Выражающая свою замаскированную неприязнь и чувства личного характера журналистка распространила в ряде зарубежных СМИ информацию в качестве „негативной информации" якобы происходящих событий в Узбекистане", - говорится далее в заявлении МВД.

"Но данная информация абсолютно не соответствует действительности и является примером того, что направлена на дискредитацию правоохранительных органов нашей страны", - отмечает пресс-служба министерства.

"Корреспондент Агнешка Пикулицка неверно истолковала и фальсифицировала информацию, забыв о своей обязанности проверять точность или ложность подготовленных ею материалов и предоставлять объективную информацию. Помимо этого, злоупотреблены возможности свободы средств массовой информации", - заявили в МВД.

"Своими действиями иностранной журналисткой были проигнорированы требования статьи 6 Закона Республики Узбекистан „О защите профессиональной деятельности журналиста", статьи 7 Закона Республики Узбекистан „О принципах и гарантиях свободы информации", а также статьи 6 Закона Республики Узбекистан „О средствах массовой информации"", - отмечается в заявлении.

"В чем резон для этой женщины в распространении информации, не имеющей правдивую основу, вызывающую неприязнь к государственным органам, негативной, необъективной информации в иностранных средствах массовой информации о нашей стране? Мы еще вернемся к данному вопросу", - заключает МВД.

Дополнено: реакция журналистки
В пятницу Агнешка Пикулицка написала в Twitter: "Вчерашняя атака в отношении меня Министерства внутренних дел Узбекистана является попыткой дискредитировать меня как журналиста. Если моя работа действительно нарушила три статьи закона о СМИ, я хочу, чтобы меня судили. В противном случае я требую от министерства публичных извинений".

Работы Агнешки Пикулицки публикуют Al Jazeera, The Guardian, Eurasianet, The Diplomat и другие англоязычные и польские СМИ. Она также является преподавателем в американском Университете Вебстера в Ташкенте. Некоторые из ее последних работ были написаны для Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев и посвящены людям, которые после многих лет проживания в Узбекистане, наконец, получили гражданство страны.

В феврале Агнешка Пикулицка заявила о домогательстве со стороны сотрудника МИД Узбекистана и давлении при попытке получить аккредитацию. В МИДе принесли извинения и заявили об увольнении сотрудника. Вскоре ей была выдана аккредитация в качестве корреспондента Al Jazeera.

Председатель Сената Танзила Нарбаева тогда заявила, что произошедший случай домогательства "абсолютно неприемлем как в Узбекистане, так и в любой другой стране". С Агнешкой Пикулицкой для обсуждения инцидента также встретился председатель попечительского совета Общественного фонда поддержки и развития масс-медиа Комил Алламжонов.

Источник - gazeta.uz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1617430140
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