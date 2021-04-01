Кремль заигрался с арм-премьером Пашиняном в безвыходную партию, - "МК"

09:14 03.04.2021

Почему Россия спасает премьера Армении: Пашинян в объятиях Кремля

Лидер, проигравший войну, может еще подзадержаться у власти



Лидер Армении Никол Пашинян ушел на самоизоляцию ради скорой встречи с Путиным. Этот обязательный пока даже для высших должностных лиц иностранных государств ритуал может считаться символом эволюции отношений между ереванским "революционным премьером" и Россией. Мечты Пашиняна переориентировать внешнюю политику Армении с Москвы на "более продвинутые и просвещенные" западные государства разбиты вдребезги. Но и Кремлю приходится наступить на горло своим инстинктам и протянуть руку помощи глубоко чуждому ему по духу политику. Общая логика развития ситуации оказывается сильнее таких мотиваторов как "хочу- не хочу", "нравиться - не нравиться". А еще эта общая логика может запросто привести к абсолютно парадоксальному итогу досрочных парламентских выборов в Армении в июне. Лидер, который привел страну к сокрушительному поражению в жизненно важной для нее войне, имеет вполне реальные шансы остаться у власти.



Когда недавно руководство вооруженных сил Армении фактически вынесло премьеру Николу Пашиняну публичный вотум недоверия, многим это показалось прелюдией к военному перевороту. Не берусь сказать, насколько реалистичным был подобный сценарий. Тогдашний начальник генерального штаба Оник Гаспарян известен как человек, не склонный к авантюрам и привыкший "играть по правилам". Но, если у кого-то из армянской военной верхушки и было желание отстранить от власти гражданских, оно начисто пропало после получения сигнала из Москвы. Согласно информации осведомленного источника, Россия в очень деликатной, но в то же время настойчивой форме рекомендовала ереванскому военному руководству не менять насильственным способом систему управления страной.



Почему Москва протянула руку помощи лидеру с ярко выраженными прозападными симпатиями и устремлениями? В период активной фазы недавнего вооруженного конфликта между Арменией и Азербайджаном Путин и Пашинян были вынуждены очень хорошо узнать друг друга. Иногда лидеры двух стран общались по телефону по пять-шесть раз в день. Как говорят, общее количество их разговоров за этот период исчисляется сотнями. Но дело, конечно, не во внезапном возникновении взаимных симпатий между двумя лидерами. Как я уже сказал выше, искать "зарытую собаку", следует, анализируя общую логику развития политической ситуации.



Сразу после унизительного для Еревана окончания военной фазы его конфликта с Баку в этом году я предсказал скорый крах политической карьеры Никола Пашиняна. Я по-прежнему уверен в том, что его политическая жизнь не может не закончиться очень плохо. Но вот слово "скорый" я из своего прогноза краха хотел бы убрать. После провала американской специальной операции по свержению режима Фиделя Кастро на Кубе в 1961 году президент США Джон Кеннеди произнес ставшую знаменитой фразу: " У победы тысяча отцов, а поражение всегда сирота". Очень точное объяснение - не только вечных свойств человеческой натуры, но и того обстоятельству, что среди серьезных людей в ереванской политической элите сейчас достаточно мало желающих занять место Пашиняна.



Нынешний премьер Армении - уже по факту "отец поражения". Любой сменщик Пашиняна в обозримом будущем тоже по факту станет "отцом поражения". Если исключить экстремальные и самоубийственные для Еревана сценарии, то у Армении сейчас полностью отсутствует свобода маневра. Она вынуждена идти вперед по узкому коридору, предусмотренному крайне болезненными для нее условиями замирения с Азербайджаном. Это объективно повышает шансы Пашиняна досрочных парламентских выборах. Когда уютное, комфортное и полное манящих возможностей руководящее кресло вдруг превращается в терновый венец ( простите мне размах моей фантазии), степень его привлекательности резко снижается.



Но это не единственный неожиданный политический феномен, чьим "бенефициаром" сейчас оказывается Никол Пашинян. Имидж политика, который не слишком любит Россию, сейчас резко повышает степень привлекательности нынешнего премьера Армении в глазах Кремля. Как такое может быть? А вот как. Откровенно пророссийской политик у власти в Ереване делает Москву частично ответственной за национальную катастрофу, которая случилось с республикой. Естественно, брать на себя подобную ответственность Москве ни к чему. Ее вполне устраивает Пашинян - политик, который попытался по максимуму дистанцироваться от России и "вернулся в строй" лишь тогда, когда Армения оказалась в отчаянной ситуации.



Вот такие парадоксы иногда случаются в политике. Насколько именно они продлят руководящую карьеру Никола Пашиняна - вопрос другой. Но пока он если не "в седле", то уж точно не "под мертвой лошадью".



Мих.Ростовский