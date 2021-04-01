Скончалась Народная артистка Кыргызстана Хадима Берикбаева

|21:25 СНГ сдох... От некогда братских республик в Содружестве не осталось даже пустого места, - Е.Черненко
20:26 В сфере здравоохранения расхищено более 30 млрд сумов, - Мирзиеев удивлен и расстроен
20:23 Атабек Назиров стал главой Фонда прямых инвестиций Узбекистана. Знаково - с 1 апреля...
19:58 Как нам переименовать Бишкек? - "ВечБишкек"
19:52 Недотравленный заморит себя голодом? Спасем Навала клизмой, - "СП"
17:42 Был ли Таджикистан провинцией Китая? - К.Абдуллаев
16:44 Пекин навязывает Центральной Азии цифровой авторитаризм? - Н.Белухин
16:06 Россию скоро накроет миграционное цунами. Путин чешет репу, - "СП"
13:26 10- лет "Арабской весны". Прогресс уехал мимо.., - Акмарал Баталова
13:22 КазВласти аккуратно прессуют "синьцзянских" казахо-активистов
13:19 В Британском Блэкберне построят величественную мечеть (фото проекта)
13:16 Опасный симптом: крах хедж-фонда Archegos Capital в США напомнил о двух великих кризисах
13:13 Будет ли война между Японией и Китаем? - А.Кошкин
13:07 Колбаса из свинины и таджикский пикап: какие ролики снимают пранкеры Таджикистана
13:05 Дело Узбблогера Саттори: коррупционные схемы владельцев рынка в Шерабаде
12:10 Замдиректора консульского департамента МИД Киргизии умер сразу после вакцинации китайским SinoPfarm
12:08 Медленная вакцинация от COVID-19 задержит восстановление экономики Кыргызстана, - 24.kg
11:10 The Insider: Золотая силуаночка. Сожительница главы РосМинфина участвует в миллиардных бюджетных проектах
10:12 Подмосковный имам посоветовал Маниже поменять песню для Евровидения: вокал хороший, песня - говно
09:56 Решительность Китая может затронуть партнеров России, - Геворг Мирзаян
09:50 Умер дубайский шей Хамдан - старинный корефан Елбасы
09:24 "Похоронить прошлое": Индия и Пакистан идут на мировую, - Л.Арутюнян
09:19 На маленьком плоту... Готов ли Казахстан к большой воде?
08:34 Маньяки живут рядом. Зверское убийство студентки Аяжан всколыхнуло казсоцсети
08:27 В Тайваньском туннеле "Дациншуй" поезд налетел на ремонтную технику - 40 погибших
08:16 Д.Ашимбаев: Запас людей в Казвласти, чьи команды могут работать, крайне мал
08:05 Украинцы, таджики и казахстанцы чаще остальных получают гражданство России
07:52 Таджикские священнослужители призвали верующих вакцинироваться от коронавируса
07:49 В Таджикистане уволили замглавы Минздрава, который перепутал Южную Корею с Северной
07:46 Мир, труд, качай. ОПЕК+ с мая ослабит ограничения на добычу нефти, - "Къ"
00:18 "Китайская Украина" и "российский Тайвань" - США идут на военную эскалацию, - В.Павленко
00:17 Дарига Назарбаева вляпалась в "евротранзитный" скандал
|Скончалась Народная артистка Кыргызстана Хадима Берикбаева
11:54 03.04.2021
На 75-м году жизни скончалась народная артистка Кыргызстана Хадима Берикбаева
На 75-м году жизни скончалась народная артистка Кыргызстана, артистка Государственного академического оркестра народных инструментов имени Карамолдо Орозова Национальной филармонии Хадима Берикбаева. Об этом сообщили в пресс-службе аппарата президента.
родилась 10 марта 1946 года в селе Арашан Аламединского района Чуйской области. В 1965-м окончила музыкальное училище имени Мураталы Куренкеева, отделение кыргызских народных инструментов.
Трудовую деятельность начала в оркестре народных инструментов под управлением известного дирижера Асанкана Жумакматова. Была талантливой ученицей великого кыл-кыякчи Саида Бекмуратова, одной из первых женщин - кыл-кыякчи и вместе с оркестром в качестве солистки разработала мелодии великой кыргызской музыки. Одновременно работала в коллективе комузистов имени Атая Огонбаева и ооз-комузистов имени Токтосуна Тыныбекова.
Долгие годы преподавала в двухлетней учебной студии Кыргызской национальной филармонии имени Токтогула Сатылганова. "Яркий образ Хадимы Берикбаевой навсегда останется в сердцах кыргызского народа. Выражаем глубокие соболезнования семье и близким покойной и разделяем боль и горечь утраты", - сказали в аппарате главы государства.
Редакция 24.kg также выражает глубокие соболезнование родным и близким Хадимы Берикбаевой.