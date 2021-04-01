 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 03.04.2021
12:43  Почему так важно знать историю своих предков
12:29  "Воевать нельзя капитулировать". Чем и когда закончится война на Донбассе, - Игорь Стрелков
11:54  Скончалась Народная артистка Кыргызстана Хадима Берикбаева
10:11  Средняя Азия: становление и развитие, - Семен Резниченко
09:14  Кремль заигрался с арм-премьером Пашиняном в безвыходную партию, - "МК"
09:09  УзбМВД обвинило недотраханную польскую журналистку Пикулицку в "публикации ложной информации"
09:05  Негр-террорист из "Нации ислама" атаковал американский Капитолий - 1 полицай убит, 1 - тяжело ранен, нападавший также застрелен

08:12  Белорусский демо-утырок атаковал бутылками с "коктейлем Молотова" Елисейский дворец в Париже
00:43  Ловушка Фукидида для Китая и США - хватит ли мудрости не начать войну? - А.Филиппов
00:37  Альянс на четверть века: ось Пекин - Тегеран подрывает американские санкции, - О.Поляков
00:20  Этничность или духовность? О приоритетах национального будущего казахов. Ч. 1, - Н.Даутбеккызы
00:06  Талибам не хватает полевых командиров для весеннего наступления, - А.Серенко
Пятница, 02.04.2021
21:25  СНГ сдох... От некогда братских республик в Содружестве не осталось даже пустого места, - Е.Черненко
20:26  В сфере здравоохранения расхищено более 30 млрд сумов, - Мирзиеев удивлен и расстроен
20:23  Атабек Назиров стал главой Фонда прямых инвестиций Узбекистана. Знаково - с 1 апреля...
19:58  Как нам переименовать Бишкек? - "ВечБишкек"
19:52  Недотравленный заморит себя голодом? Спасем Навала клизмой, - "СП"
17:42  Был ли Таджикистан провинцией Китая? - К.Абдуллаев
16:44  Пекин навязывает Центральной Азии цифровой авторитаризм? - Н.Белухин
16:06  Россию скоро накроет миграционное цунами. Путин чешет репу, - "СП"
13:26  10- лет "Арабской весны". Прогресс уехал мимо.., - Акмарал Баталова
13:22  КазВласти аккуратно прессуют "синьцзянских" казахо-активистов
13:19  В Британском Блэкберне построят величественную мечеть (фото проекта)
13:16  Опасный симптом: крах хедж-фонда Archegos Capital в США напомнил о двух великих кризисах
13:13  Будет ли война между Японией и Китаем? - А.Кошкин
13:07  Колбаса из свинины и таджикский пикап: какие ролики снимают пранкеры Таджикистана
13:05  Дело Узбблогера Саттори: коррупционные схемы владельцев рынка в Шерабаде
12:10  Замдиректора консульского департамента МИД Киргизии умер сразу после вакцинации китайским SinoPfarm
12:08  Медленная вакцинация от COVID-19 задержит восстановление экономики Кыргызстана, - 24.kg
11:10  The Insider: Золотая силуаночка. Сожительница главы РосМинфина участвует в миллиардных бюджетных проектах
10:12  Подмосковный имам посоветовал Маниже поменять песню для Евровидения: вокал хороший, песня - говно
09:56  Решительность Китая может затронуть партнеров России, - Геворг Мирзаян
09:50  Умер дубайский шей Хамдан - старинный корефан Елбасы
09:24  "Похоронить прошлое": Индия и Пакистан идут на мировую, - Л.Арутюнян
09:19  На маленьком плоту... Готов ли Казахстан к большой воде?
08:34  Маньяки живут рядом. Зверское убийство студентки Аяжан всколыхнуло казсоцсети
08:27  В Тайваньском туннеле "Дациншуй" поезд налетел на ремонтную технику - 40 погибших
08:16  Д.Ашимбаев: Запас людей в Казвласти, чьи команды могут работать, крайне мал
08:05  Украинцы, таджики и казахстанцы чаще остальных получают гражданство России
07:52  Таджикские священнослужители призвали верующих вакцинироваться от коронавируса
07:49  В Таджикистане уволили замглавы Минздрава, который перепутал Южную Корею с Северной
07:46  Мир, труд, качай. ОПЕК+ с мая ослабит ограничения на добычу нефти, - "Къ"
00:18  "Китайская Украина" и "российский Тайвань" - США идут на военную эскалацию, - В.Павленко
00:17  Дарига Назарбаева вляпалась в "евротранзитный" скандал
Четверг, 01.04.2021
22:09  Протесты докатились до Туркменистана. Оппозиция говорит президенту Бердымухамедову: "Уходи!", - В.Панфилова
21:38  Иран начал обогащать уран на центрифугах нового поколения
21:30  Страны ОПЕК+ договорились о постепенном росте добычи с мая
20:47  Почему Гонконг проиграл Сянгану? - А.Кортунов
19:29  Даже Токаев начал едва ли не матом костерить КазМинздрав
19:26  Токаев предложил создать образовательный фонд "Великие тюрки"
19:08  Ювенальная "демократия". У "русской" семьи из Киргизии в Германии полиция силой отобрала троих детей
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Кыргызстан   |   КАДРЫ   | 
Скончалась Народная артистка Кыргызстана Хадима Берикбаева
11:54 03.04.2021

На 75-м году жизни скончалась народная артистка Кыргызстана Хадима Берикбаева

На 75-м году жизни скончалась народная артистка Кыргызстана, артистка Государственного академического оркестра народных инструментов имени Карамолдо Орозова Национальной филармонии Хадима Берикбаева. Об этом сообщили в пресс-службе аппарата президента.

родилась 10 марта 1946 года в селе Арашан Аламединского района Чуйской области. В 1965-м окончила музыкальное училище имени Мураталы Куренкеева, отделение кыргызских народных инструментов.
Трудовую деятельность начала в оркестре народных инструментов под управлением известного дирижера Асанкана Жумакматова. Была талантливой ученицей великого кыл-кыякчи Саида Бекмуратова, одной из первых женщин - кыл-кыякчи и вместе с оркестром в качестве солистки разработала мелодии великой кыргызской музыки. Одновременно работала в коллективе комузистов имени Атая Огонбаева и ооз-комузистов имени Токтосуна Тыныбекова.

Долгие годы преподавала в двухлетней учебной студии Кыргызской национальной филармонии имени Токтогула Сатылганова. "Яркий образ Хадимы Берикбаевой навсегда останется в сердцах кыргызского народа. Выражаем глубокие соболезнования семье и близким покойной и разделяем боль и горечь утраты", - сказали в аппарате главы государства.

Редакция 24.kg также выражает глубокие соболезнование родным и близким Хадимы Берикбаевой.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - 24.kg
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1617440040
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Сенат принял Закон по свободному обращению драгметаллов на территории ЕАЭС
- Нурлан Нигматулин принял посла Германии в Казахстане
- Ашимбаев: Запас людей во власти, чьи команды могут работать, крайне мал
- Обзор финансового сектора в феврале 2021 года
- В Правительстве обсудили вопросы электронной торговли и новую стратегию ЕАБР
- Кадровые перестановки
- Готов ли Казахстан к большой воде?
- Казахстан продолжит увеличение добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+
- Об особенностях издания общественно значимой литературы
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  