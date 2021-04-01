Скончалась Народная артистка Кыргызстана Хадима Берикбаева

11:54 03.04.2021

На 75-м году жизни скончалась народная артистка Кыргызстана Хадима Берикбаева



На 75-м году жизни скончалась народная артистка Кыргызстана, артистка Государственного академического оркестра народных инструментов имени Карамолдо Орозова Национальной филармонии Хадима Берикбаева. Об этом сообщили в пресс-службе аппарата президента.



родилась 10 марта 1946 года в селе Арашан Аламединского района Чуйской области. В 1965-м окончила музыкальное училище имени Мураталы Куренкеева, отделение кыргызских народных инструментов.

Трудовую деятельность начала в оркестре народных инструментов под управлением известного дирижера Асанкана Жумакматова. Была талантливой ученицей великого кыл-кыякчи Саида Бекмуратова, одной из первых женщин - кыл-кыякчи и вместе с оркестром в качестве солистки разработала мелодии великой кыргызской музыки. Одновременно работала в коллективе комузистов имени Атая Огонбаева и ооз-комузистов имени Токтосуна Тыныбекова.



Долгие годы преподавала в двухлетней учебной студии Кыргызской национальной филармонии имени Токтогула Сатылганова. "Яркий образ Хадимы Берикбаевой навсегда останется в сердцах кыргызского народа. Выражаем глубокие соболезнования семье и близким покойной и разделяем боль и горечь утраты", - сказали в аппарате главы государства.



Редакция 24.kg также выражает глубокие соболезнование родным и близким Хадимы Берикбаевой.