 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Попытка переворота в Киргизии будет привязана к референдуму по проекту новой Конституции 11 апреля, - В.Прохватилов
16:15 03.04.2021

ВЛАДИМИР ПРОХВАТИЛОВ | 03.04.2021

Давление США стало беспрецедентным

Киргизский политолог Марс Сариев в интервью StanRadar.com предупреждает о намерении Вашингтона и Лондона привести к власти в республике своих ставленников. Сариев отмечает, что если осенью прошлого года основную роль в дестабилизации ситуации играло посольство США и конкретно посол Дональд Лу, то сейчас оперативным планированием очередного переворота в Киргизии занят посол Великобритании Чарльз Эдмунд Гаррет, постоянно контактирующий с широким кругом журналистов, активистов, представителей НПО.

Гаррет и его цепные собачонки

О Чарльзе Гаррете известно мало, неизвестен даже его возраст. Предполагают, что это имеет целью скрыть его связи с британской разведкой. Со времен мастера тайной дипломатии сэра Эдуарда Грея, возглавлявшего британский МИД перед Первой мировой войной, быть британским дипломатом всегда означало быть и разведчиком.

В 2012 году Гаррет помогал тогдашнему замглавы МИ-6 Алексу Янгеру обеспечивать безопасность лондонской Олимпиады. В бытность послом в Северной Македонии (2014-2018) Гаррет выступил в роли "лидера общественного мнения", добился отстранения от власти правительства Николы Груевского и обеспечил победу на выборах западной марионетки Зорана Заева.

В прошлом году Лондон назначил Гаррета послом в Киргизии. В июле 2020 года Гаррет при поддержке посла США Дональда Лу организовал на базе американского диппредставительства в Бишкеке закрытые онлайн-консультации для активистов местных НПО с сотрудниками USAID, NED**, Центра зарубежной прессы (Госдеп). В консультациях участвовали также американская сетевая структура Internews, финансируемый Пентагоном портал "Караван-Сарай" и местный филиал радио "Свобода" – "Азаттык"**.

Под видом гуманитарной помощи, Гаррет организовал в Киргизии осенью прошлого года финансирование протестов.

Под видом гуманитарной помощи Гаррет организовал в Киргизии осенью прошлого года финансирование протестов. Помощь в организации антиправительственных митингов в Бишкеке Гаррету оказывали лидеры и активисты оппозиционных партий: "Бир-Бол" (А. Сулайманов), "Ата-Мекен" (Ж. Акаев), "Республика" (М. Жээнчороев), "Социал-демократы Кыргызстана" (С. Атамбаев), "Реформа" (К. Сооронкулова).

Сопредседатель Клуба региональных экспертов Киргизии "Пикир" Игорь Шестаков говорит, что британские посольские сотрудники обычно стараются вести агентурную работу незаметно, и то, что Гаррет вышел в начале 2021 года в публичное пространство, означает приближение решающих событий.

Гаррет наблюдает за выборами в Иссык-Куле

10 января 2021г. в день президентских выборов в Кыргызстане, Гаррет инспектировал избирательные участки. "Очень интересный день и важный процесс для любой демократии. Начинаю с Каракола, буду в Кен Суу, Тюп и Чолпон Ата", – писал он тогда в "Твиттере". Сейчас целью номер один для него стал предстоящий 11 апреля референдум. Финансируемый двумя десятками западных организаций киргизский портал "Институт Медиа Полиси" информирует жителей республики о недовольстве "свободного мира" происходящим на их родине и координирует выступления протеста:

"4 марта – Freedom House включил Кыргызстан в категорию несвободных стран из-за резкого ухудшения уровня свободы за последний год.

6 марта – Международная правозащитная организация Human Rights Watch предложила отозвать проект Конституции, он "подрывает нормы о правах человека и ослабляет баланс сдержек и противовесов, необходимый для предотвращения злоупотребления властью".

9 марта – Противники проекта новой Конституции вышли на акцию протеста. Требуют распустить парламент, который, по их мнению, нелегитимен, и отозвать проект Основного закона.

21 марта – Венецианская комиссия призвала пересмотреть проект Конституции и назначение референдума: власть окажется в руках одного человека".

31 марта Госдеп США опубликовал доклад по правам человека в Киргизии за 2020 год. В докладе сделан вывод об "откате в защите прав человека". Дональд Лу выразил надежду, что новое правительство республики примет меры, чтобы обратить эту тенденцию вспять: "Мы надеемся, что новое правительство объединит гражданское общество, правоохранительные органы, организации по правам человека и судебные органы, чтобы удвоить усилия по защите прав человека и привлечь нарушителей прав человека к ответственности".

"Сейчас давление США на Кыргызстан стало беспрецедентным. Подобных резких заявлений со стороны посольства в адрес руководства Кыргызстана ранее не звучало… Произошло сращивание структур Великобритании и США, работающих в Кыргызстане и пытающихся влиять на процессы в стране", – говорит Игорь Шестаков.

Венецианская комиссия Совета Европы и Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ выступили с "совместным заключением" по проекту новой Конституции Кыргызстана, не останавливаясь перед прямым вмешательством во внутренние дела республики.

К давлению на власти в Бишкеке присоединился Евросоюз. Венецианская комиссия Совета Европы и Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ выступили с "совместным заключением" по проекту новой Конституции Кыргызстана, не останавливаясь перед прямым вмешательством во внутренние дела республики. "Некоторые положения проекта новой Конституции угрожают необходимому балансу ветвей власти, а также защите личных свобод… В проекте новой Конституции следует принять во внимание совместное заключение Венецианской комиссии и БДИПЧ ОБСЕ, – говорится в документе. Британский министр по делам сотрудничества со странами Центральной Азии Венди Мортон призвала власти Киргизии "выполнить рекомендации" Евросоюза.

Британский министр по делам сотрудничества со странами Центральной Азии Венди Мортон призвала власти Киргизии "выполнить рекомендации" Евросоюза

Давление Запада вынуждает Сапара Жапарова идти на уступки, которые, на первый взгляд, могут показаться незначительными. Так, 27 марта Жапаров принял участие в церемонии высаживания деревьев на Аллее равных прав и возможностей для женщин совместно с Чарльзом Гарретом, послами Японии, Германии, Швейцарии и спецпредставителем ООН в Центральной Азии. 3 февраля Жапаров назначил своим советником англофила Аслана Койчиева, выпускника Школы востоковедения и Африки Лондонского университета, работавшего продюсером Киргизской редакции службы BBC. Койчиев известен как автор русофобской книги "Мисмилдирик", тенденциозно описывающей инспирированное британцами восстание 1916 года в Туркестане.

Если это заигрывание с Западом, то поможет ли оно президенту Киргизии?

Источник - fondsk.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1617455700
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