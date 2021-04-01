Какие потери несут мировые бренды из-за бойкота хлопка из Синьцзяня, - "РГ"

16:42 03.04.2021

В последние несколько дней видеоролик о работе хлопкоуборочного комбайнера на хлопковом поле в Синьцзян-Уйгурском автономном районе стал настоящим хитом в интернете. Эти кадры стали свидетельством недостоверной информации о существовании "принудительного труда" в хлопковой индустрии в Синьцзяне, сообщает информационная служба мобильного приложения "Россия-Китай: главное".

В этом контексте стоит предостеречь некоторые мировые бренды, которые объявили бойкот синьцзянскому хлопку, от близорукости и поспешных решений, ведь настаивая на своих решениях, они могут превратиться в политический инструмент антикитайских сил на Западе.



Урожайность хлопка в Синьцзяне сегодня очень высока, в глобальном масштабе это 20 процентов. Синьцзянский хлопок - устойчивое звено мировой производственной цепи, найти ему замену будет очень непросто. С января этого года, когда США объявили бойкот синьцзянскому хлопку и всей производной продукции, многие мировые бренды оказались под угрозой, ведь начинать сотрудничество с новыми поставщиками означает рост себестоимости сырья и, конечно, конечной продукции.



Синьцзянский хлопок благодаря своему качеству всегда пользовался большим спросом на глобальном и внутреннем рынке. Что касается ряда мировых брендов, объявивших бойкот синьцзянскому хлопку, их действия нанесли огромный удар по собственной репутации в Китае, а это повлечет за собой самые серьезные последствия для их бизнеса в долгосрочной перспективе.



Например, американский спортивный бренд Nike работает на китайском рынке с 1981 года. В 2020 финансовом году выручка компании в Китае выросла на 8 процентов. Nike написал в своем финансовом отчете: "В четвертом финансовом квартале показатели региона Большой Китай помогли Nike компенсировать некоторые издержки в глобальном масштабе (из-за эпидемии COVID-19)".



Шведский бренд масс-маркета H&M, который находится в центре скандала о синьцзянском хлопке, также нуждается в китайском рынке. Китай является одним из пяти целевых рынков компании. В 2020 году на китайский рынок пришлось 5,2 процента общемировых продаж компании.



Китайский рынок открыт для иностранных предприятий и брендов. Страна приветствует иностранных инвесторов и бизнесменов, создает и совершенствует условия для деятельности компаний со всего мира. Однако Китай не желает, чтобы иностранные компании, с одной стороны, зарабатывали деньги в Китае, а с другой - нападали на страну.



Что важнее: настаивать на некорректном подходе или отменить решение об отказе от синьцзянского хлопка - именно на этот вопрос должны ответить иностранные предприятия, ведь бизнес дороже сиюминутных политических манипуляций.