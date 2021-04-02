Как Баку инструментализирует ислам, - Le Monde

18:02 03.04.2021

2 апреля 2021 г.

Поль Тавиньо | Le Monde



"После победы в Нагорном Карабахе президент Азербайджана Ильхам Алиев стал все чаще прибегать к религиозной риторике", - пишет специальный корреспондент Le Monde в Баку Поль Тавиньо.



"Азербайджанский солдат с высоты недавно захваченной армянской часовни в Нагорном Карабахе провозглашает "Аллах велик!" Президент Азербайджана благодарит "Аллаха за то, что дал мне силы для освобождения наших земель от оккупантов" и проклинает "лидеров некоторых западных стран, разжигающих исламофобские настроения". Эти знаковые последовательности, похоже, логически сочетаются друг с другом и включают нарратив о войне в Нагорном Карабахе в общую "цивилизационную войну" между исламом и христианством, где воплощением последнего является побежденная Армения", - говорится в статье.



"Однако многие в Азербайджане вздрогнули, услышав новую исламскую риторику Ильхама Алиева. До сих пор режим превозносил свою модель мультикультурализма и мирного сосуществования мусульман (70% шиитов, 30% суннитов), христиан и евреев. Авторитарный президент, которого в 2003 году привел к власти его отец Гейдар Алиев, был известен не только своим вкусом к роскоши, но и тем, что он дистанцировался от религии", - отмечает автор статьи.



"По мнению эксперта по политическому исламу Алтая Гоюшова, речь идет о "символических жестах, продуктах продуманной государственной политики. Власти Азербайджана воспользовались возможностью, предоставленной войной, чтобы ускорить приручение ислама".



" (...) Исламистский и особенно шиитский активизм всегда находился в оппозиции к светскому авторитарному азербайджанскому режиму, который по природе своей не терпит независимой деятельности и стремится контролировать и направлять любые публичные дискуссии в стране, - анализирует Гоюшов. - Война предоставила власти возможность воспользоваться религиозным дискурсом исламистов в собственных целях".



"Такое приручение ислама можно увидеть невооруженным глазом на улицах Баку. В стране, которая долгое время оставалась под персидским влиянием, а затем пережила семьдесят лет коммунизма, плохо принимают нарочитую демонстрацию благочестия и салафитскую одежду", - говорится в статье. - (...) Еще более удивительно то, что антагонизм между шиитами и суннитами, похоже, смягчается. Шиит Эльшан, охранник мечети Эждер бей в Баку, молится бок о бок со своим другом и суннитом Зауром. В здании, которое может вместить до двух тысяч молящихся, они совершенно одни. Эльшан с гордостью объясняет Le Monde, что в Азербайджане "нет никаких различий между шиитами и суннитам, кроме нескольких ритуальных жестов". Такова "экуменическая" версия ислама, которую азербайджанские власти предписывают обществу".



"Такие усилия предпринимаются в основном через Управление мусульман Кавказа, этот орган находится в Баку и состоит из шиитских и суннитских религиозных деятелей, - описывает автор статьи. - Его пожизненный председатель ("шейх-уль-ислам") Аллахшукюр Пашазаде, приверженец шиитского направления, объясняет, что Азербайджан "сумел объединить два течения ислама" благодаря "атмосфере доверия, созданной Гейдаром Алиевым".



"(...) По мнению Гоюшова, основная функция Управления мусульман Кавказа состоит в том, чтобы контролировать мечети и назначать шиитских и суннитских имамов, дабы вытеснить всех радикалов. Страну не раз сотрясали беспорядки, явно вызванные радикальными шиитскими проповедями, такие как в Нардаране в 2015 году и в Гяндже в 2018 году. Что касается суннитов, то Азербайджан породил возник один из крупнейших контингентов джихадистов и отправил их воевать в Ирак и Сирию - 1477 джихадистов на население в 10 миллионов человек", - сообщает автор публикации.



"Опасаясь этого тлеющего вулкана, власти решили исключить из мечетей проповедников, прошедших подготовку за пределами страны, потому что они могут быть носителями политического ислама и иностранного влияния, - указывает Тавиньо. - (...) На данный момент Управление назначило около 600 имамов для 2200 мечетей страны, что подчеркивает нынешние ограничения государственного контроля. Постепенно внедряется система, напоминающая режим конкордата во Франции 1801 года, и утвержденным муллам и имамам выплачивается заработная плата в размере около 250 евро. Фактически они получают вознаграждение из Фонда пропаганды духовных ценностей, специально созданного для того, чтобы обойти Конституцию Азербайджана, которая предусматривает разделение религии и государства", - комментирует журналист.



"Однако не нужно долго искать, чтобы найти мусульман, которым не подходит эта одомашненная версия ислама. 34-летний Фуад и 51-летний Эльхан принимают Le Monde на своем рабочем месте в пригороде Баку. У них аккуратный магазинчик по продаже импортных товаров. "Я говорю только правду, и мне нечего бояться за свое спасение", - утверждает Эльхан. "Но не нужно называть наши имена или показывать наш магазин, иначе власти немедленно его закроют", - с сожалением говорит этот шиит. Его расстраивает "нетерпимость государства к благочестивым мусульманам". В России и Грузии, которые являются странами с христианским большинством, женщинам разрешают покрывать голову, а здесь - нет! Я не хочу, чтобы моя жена открывала лицо перед другими мужчинами или позировала так для фото на паспорте". Его друг Фуад недоволен духовенством Азербайджана и особенно Аллахшукюром Пашазаде. "Он никогда не защищает мусульман, когда их права нарушаются государством. Для меня он просто бизнесмен. У него нет никакого авторитета среди мусульман".



"А пока эйфория от победы в Карабахе и закрытие мечетей позволяют скрыть этот подпольный ислам, невосприимчивый к попыткам Ильхама Алиева приручить ислам во всех его проявлениях. Однако давление на мусульман сверху рискует разрушить показное единство, находящееся на линиях разлома между шиитами и суннитами, государством и фундаменталистами", - резюмирует Поль Тавиньо.



Источник: Le Monde