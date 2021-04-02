 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 03.04.2021
18:02  Как Баку инструментализирует ислам, - Le Monde
17:57  Кишлаки в заложниках: как образовались и как живут анклавы в Центральной Азии
16:42  Какие потери несут мировые бренды из-за бойкота хлопка из Синьцзяня, - "РГ"
16:15  Попытка переворота в Киргизии будет привязана к референдуму по проекту новой Конституции 11 апреля, - В.Прохватилов
12:43  Почему так важно знать историю своих предков
12:29  "Воевать нельзя капитулировать". Чем и когда закончится война на Донбассе, - Игорь Стрелков
11:54  Скончалась Народная артистка Кыргызстана Хадима Берикбаева

10:11  Средняя Азия: становление и развитие, - Семен Резниченко
09:14  Кремль заигрался с арм-премьером Пашиняном в безвыходную партию, - "МК"
09:09  УзбМВД обвинило недотраханную польскую журналистку Пикулицку в "публикации ложной информации"
09:05  Негр-террорист из "Нации ислама" атаковал американский Капитолий - 1 полицай убит, 1 - тяжело ранен, нападавший также застрелен
08:12  Белорусский демо-утырок атаковал бутылками с "коктейлем Молотова" Елисейский дворец в Париже
00:43  Ловушка Фукидида для Китая и США - хватит ли мудрости не начать войну? - А.Филиппов
00:37  Альянс на четверть века: ось Пекин - Тегеран подрывает американские санкции, - О.Поляков
00:20  Этничность или духовность? О приоритетах национального будущего казахов. Ч. 1, - Н.Даутбеккызы
00:06  Талибам не хватает полевых командиров для весеннего наступления, - А.Серенко
Пятница, 02.04.2021
21:25  СНГ сдох... От некогда братских республик в Содружестве не осталось даже пустого места, - Е.Черненко
20:26  В сфере здравоохранения расхищено более 30 млрд сумов, - Мирзиеев удивлен и расстроен
20:23  Атабек Назиров стал главой Фонда прямых инвестиций Узбекистана. Знаково - с 1 апреля...
19:58  Как нам переименовать Бишкек? - "ВечБишкек"
19:52  Недотравленный заморит себя голодом? Спасем Навала клизмой, - "СП"
17:42  Был ли Таджикистан провинцией Китая? - К.Абдуллаев
16:44  Пекин навязывает Центральной Азии цифровой авторитаризм? - Н.Белухин
16:06  Россию скоро накроет миграционное цунами. Путин чешет репу, - "СП"
13:26  10- лет "Арабской весны". Прогресс уехал мимо.., - Акмарал Баталова
13:22  КазВласти аккуратно прессуют "синьцзянских" казахо-активистов
13:19  В Британском Блэкберне построят величественную мечеть (фото проекта)
13:16  Опасный симптом: крах хедж-фонда Archegos Capital в США напомнил о двух великих кризисах
13:13  Будет ли война между Японией и Китаем? - А.Кошкин
13:07  Колбаса из свинины и таджикский пикап: какие ролики снимают пранкеры Таджикистана
13:05  Дело Узбблогера Саттори: коррупционные схемы владельцев рынка в Шерабаде
12:10  Замдиректора консульского департамента МИД Киргизии умер сразу после вакцинации китайским SinoPfarm
12:08  Медленная вакцинация от COVID-19 задержит восстановление экономики Кыргызстана, - 24.kg
11:10  The Insider: Золотая силуаночка. Сожительница главы РосМинфина участвует в миллиардных бюджетных проектах
10:12  Подмосковный имам посоветовал Маниже поменять песню для Евровидения: вокал хороший, песня - говно
09:56  Решительность Китая может затронуть партнеров России, - Геворг Мирзаян
09:50  Умер дубайский шей Хамдан - старинный корефан Елбасы
09:24  "Похоронить прошлое": Индия и Пакистан идут на мировую, - Л.Арутюнян
09:19  На маленьком плоту... Готов ли Казахстан к большой воде?
08:34  Маньяки живут рядом. Зверское убийство студентки Аяжан всколыхнуло казсоцсети
08:27  В Тайваньском туннеле "Дациншуй" поезд налетел на ремонтную технику - 40 погибших
08:16  Д.Ашимбаев: Запас людей в Казвласти, чьи команды могут работать, крайне мал
08:05  Украинцы, таджики и казахстанцы чаще остальных получают гражданство России
07:52  Таджикские священнослужители призвали верующих вакцинироваться от коронавируса
07:49  В Таджикистане уволили замглавы Минздрава, который перепутал Южную Корею с Северной
07:46  Мир, труд, качай. ОПЕК+ с мая ослабит ограничения на добычу нефти, - "Къ"
00:18  "Китайская Украина" и "российский Тайвань" - США идут на военную эскалацию, - В.Павленко
00:17  Дарига Назарбаева вляпалась в "евротранзитный" скандал
Четверг, 01.04.2021
22:09  Протесты докатились до Туркменистана. Оппозиция говорит президенту Бердымухамедову: "Уходи!", - В.Панфилова
21:38  Иран начал обогащать уран на центрифугах нового поколения
21:30  Страны ОПЕК+ договорились о постепенном росте добычи с мая
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Как Баку инструментализирует ислам, - Le Monde
18:02 03.04.2021

2 апреля 2021 г.
Поль Тавиньо | Le Monde

"После победы в Нагорном Карабахе президент Азербайджана Ильхам Алиев стал все чаще прибегать к религиозной риторике", - пишет специальный корреспондент Le Monde в Баку Поль Тавиньо.

"Азербайджанский солдат с высоты недавно захваченной армянской часовни в Нагорном Карабахе провозглашает "Аллах велик!" Президент Азербайджана благодарит "Аллаха за то, что дал мне силы для освобождения наших земель от оккупантов" и проклинает "лидеров некоторых западных стран, разжигающих исламофобские настроения". Эти знаковые последовательности, похоже, логически сочетаются друг с другом и включают нарратив о войне в Нагорном Карабахе в общую "цивилизационную войну" между исламом и христианством, где воплощением последнего является побежденная Армения", - говорится в статье.

"Однако многие в Азербайджане вздрогнули, услышав новую исламскую риторику Ильхама Алиева. До сих пор режим превозносил свою модель мультикультурализма и мирного сосуществования мусульман (70% шиитов, 30% суннитов), христиан и евреев. Авторитарный президент, которого в 2003 году привел к власти его отец Гейдар Алиев, был известен не только своим вкусом к роскоши, но и тем, что он дистанцировался от религии", - отмечает автор статьи.

"По мнению эксперта по политическому исламу Алтая Гоюшова, речь идет о "символических жестах, продуктах продуманной государственной политики. Власти Азербайджана воспользовались возможностью, предоставленной войной, чтобы ускорить приручение ислама".

" (...) Исламистский и особенно шиитский активизм всегда находился в оппозиции к светскому авторитарному азербайджанскому режиму, который по природе своей не терпит независимой деятельности и стремится контролировать и направлять любые публичные дискуссии в стране, - анализирует Гоюшов. - Война предоставила власти возможность воспользоваться религиозным дискурсом исламистов в собственных целях".

"Такое приручение ислама можно увидеть невооруженным глазом на улицах Баку. В стране, которая долгое время оставалась под персидским влиянием, а затем пережила семьдесят лет коммунизма, плохо принимают нарочитую демонстрацию благочестия и салафитскую одежду", - говорится в статье. - (...) Еще более удивительно то, что антагонизм между шиитами и суннитами, похоже, смягчается. Шиит Эльшан, охранник мечети Эждер бей в Баку, молится бок о бок со своим другом и суннитом Зауром. В здании, которое может вместить до двух тысяч молящихся, они совершенно одни. Эльшан с гордостью объясняет Le Monde, что в Азербайджане "нет никаких различий между шиитами и суннитам, кроме нескольких ритуальных жестов". Такова "экуменическая" версия ислама, которую азербайджанские власти предписывают обществу".

"Такие усилия предпринимаются в основном через Управление мусульман Кавказа, этот орган находится в Баку и состоит из шиитских и суннитских религиозных деятелей, - описывает автор статьи. - Его пожизненный председатель ("шейх-уль-ислам") Аллахшукюр Пашазаде, приверженец шиитского направления, объясняет, что Азербайджан "сумел объединить два течения ислама" благодаря "атмосфере доверия, созданной Гейдаром Алиевым".

"(...) По мнению Гоюшова, основная функция Управления мусульман Кавказа состоит в том, чтобы контролировать мечети и назначать шиитских и суннитских имамов, дабы вытеснить всех радикалов. Страну не раз сотрясали беспорядки, явно вызванные радикальными шиитскими проповедями, такие как в Нардаране в 2015 году и в Гяндже в 2018 году. Что касается суннитов, то Азербайджан породил возник один из крупнейших контингентов джихадистов и отправил их воевать в Ирак и Сирию - 1477 джихадистов на население в 10 миллионов человек", - сообщает автор публикации.

"Опасаясь этого тлеющего вулкана, власти решили исключить из мечетей проповедников, прошедших подготовку за пределами страны, потому что они могут быть носителями политического ислама и иностранного влияния, - указывает Тавиньо. - (...) На данный момент Управление назначило около 600 имамов для 2200 мечетей страны, что подчеркивает нынешние ограничения государственного контроля. Постепенно внедряется система, напоминающая режим конкордата во Франции 1801 года, и утвержденным муллам и имамам выплачивается заработная плата в размере около 250 евро. Фактически они получают вознаграждение из Фонда пропаганды духовных ценностей, специально созданного для того, чтобы обойти Конституцию Азербайджана, которая предусматривает разделение религии и государства", - комментирует журналист.

"Однако не нужно долго искать, чтобы найти мусульман, которым не подходит эта одомашненная версия ислама. 34-летний Фуад и 51-летний Эльхан принимают Le Monde на своем рабочем месте в пригороде Баку. У них аккуратный магазинчик по продаже импортных товаров. "Я говорю только правду, и мне нечего бояться за свое спасение", - утверждает Эльхан. "Но не нужно называть наши имена или показывать наш магазин, иначе власти немедленно его закроют", - с сожалением говорит этот шиит. Его расстраивает "нетерпимость государства к благочестивым мусульманам". В России и Грузии, которые являются странами с христианским большинством, женщинам разрешают покрывать голову, а здесь - нет! Я не хочу, чтобы моя жена открывала лицо перед другими мужчинами или позировала так для фото на паспорте". Его друг Фуад недоволен духовенством Азербайджана и особенно Аллахшукюром Пашазаде. "Он никогда не защищает мусульман, когда их права нарушаются государством. Для меня он просто бизнесмен. У него нет никакого авторитета среди мусульман".

"А пока эйфория от победы в Карабахе и закрытие мечетей позволяют скрыть этот подпольный ислам, невосприимчивый к попыткам Ильхама Алиева приручить ислам во всех его проявлениях. Однако давление на мусульман сверху рискует разрушить показное единство, находящееся на линиях разлома между шиитами и суннитами, государством и фундаменталистами", - резюмирует Поль Тавиньо.

Источник: Le Monde

Источник - Инопресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1617462120
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Сенат принял Закон по свободному обращению драгметаллов на территории ЕАЭС
- Нурлан Нигматулин принял посла Германии в Казахстане
- Ашимбаев: Запас людей во власти, чьи команды могут работать, крайне мал
- Обзор финансового сектора в феврале 2021 года
- В Правительстве обсудили вопросы электронной торговли и новую стратегию ЕАБР
- Кадровые перестановки
- Готов ли Казахстан к большой воде?
- Казахстан продолжит увеличение добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+
- Об особенностях издания общественно значимой литературы
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  