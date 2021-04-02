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Группа неизвестных напала на лидера недавно созданной в Узбекистане оппозиционной партии профессора Аллакулова
19:18 03.04.2021

Группа неизвестных напала на лидера недавно созданной в Узбекистане оппозиционной партии в подъезде его дома (видео)

Группа неизвестных лиц перекрыла вход в квартиру лидера недавно созданной в Узбекистане социал-демократической партии "Хакикат ва Тараккиет" ("Справедливость и развитие"), профессора Хидирназара Аллакулова.

По словам Аллакулова, около двадцати неизвестных лиц, поджидавших профессора в подъезде его дома, потребовали от него прекратить заниматься политикой и освободить офис в 17-м квартале Юнусабадского района города Ташкента, арендованный для партии.

31 марта двое неизвестных лиц избили активистов "Хакикат ва Тараккиет" возле здания этого офиса и сломали мебель, купленную для офиса партии. Тогда несколько активистов получили телесные травмы.

Как говорит Хидирназар Аллакулов, несмотря на это, процесс сбора подписей для новой партии продолжается и руководство партии планирует 7 апреля сдать в Министерство юстиции все необходимые для регистрации документы.

По словам Хидирназара Аллакулова, 31 марта, приблизительно в 8 часов вечера, около двадцати неизвестных лиц пытались силой проникнуть в его квартиру.

– Около двадцати человек ворвались в подъезд многоэтажного дома, в котором я живу, на протяжении около 40 минут они кричали на меня, оскорбляли и говорили всякую клевету в мой адрес. Но я не пустил их в свою квартиру, – говорит Хидирназар Аллакулов в разговоре с журналистом "Озодлика".

Группа неизвестных лиц напала на лидера новой оппозиционной партии в Узбекистане



Кроме того, по словам Аллакулова, ворвавшиеся в подъезд его дома неизвестные лица потребовали от него освободить офис, арендованный для партии, и прекратить заниматься политикой.

Хидирназар Аллакулов говорит, что многие из этих лиц отказались называть свои имена, только один из них, представившийся владельцем здания, в котором находится арендованный для партии офис, потребовал от профессора освободить помещение.

– Согласно условиям заключенного договора, мы можем использовать офисное помещение еще 20 дней. Поэтому я сказал, что арендодатель может обратиться в суд. Сказал, что и мы в свою очередь обратимся в суд, – говорит Аллакулов.

Хидирназар Аллакулов сказал "Озодлику", что члены его семьи, пытавшиеся снять на видео происходящее в подъезде, подверглись нападению со стороны неизвестных женщин.

– Целых 40 минут эти люди не пускали меня в мою квартиру, они окружили меня со всех сторон, кричали и оскорбляли меня. Даже после того, как мне удалось войти в свою квартиру, они еще некоторые время оставались при входе в подъезд дома. Жаловались стоявшим на улице соседям на то, что недовольны моей политической деятельностью, – сказал Хидирназар Аллакулов.

Напомним, 31 марта двое неизвестных – мужчина и женщина – напали на нескольких активистов партии "Хакикат ва Тараккиет" возле здания, где расположен арендованный офис партии, и сломали мебель, купленную для офиса партии. Тогда несколько активистов получили телесные травмы.

Неизвестные напали на активистов партии "Хакикат ва Тараккиет"

30 марта активисты партии "Хакикат ва Тараккиет" сообщали "Озодлику" о том, что подверглись нападению со стороны группы женщин-цыганок (община люли). Тогда женщины-цыганки повредили автомобили нескольких активистов.

12 марта группа блогеров и неизвестных женщин сорвала собрание партии "Хакикат ва Тараккиет", на котором должны были обсудить сбор подписей сторонников партии для ее регистрации в Министерстве юстиции.

Хидирназар Аллакулов говорит, что, несмотря на произошедшие события, активисты продолжают собирать подписи для регистрации партии. Руководство партии "Хакикат ва Тараккиет" планирует 7 апреля сдать документы в Министерство юстиции.

Согласно закону "О политических партиях", принятого в 1996 году, для регистрации новой партии в Минюсте Узбекистана необходимо собрать двадцать тысяч подписей.

Кроме того, инициаторы создания политической партии в количестве не менее пятидесяти человек должны сформировать организационный комитет по подготовке учредительных документов партии, формированию ее членского состава и созыву учредительного съезда или конференции.

По словам Аллакулова, активисты партии в областях продолжают собирать подписи. Он уверен, что, несмотря на провокации со стороны властей, активистам партии "Хакикат ва Тараккиет" удастся до 7 апреля собрать указанное в законодательство необходимое количество подписей.

Профессор Хидирназар Аллакулов говорит "Озодлику", что действующее избирательное законодательство Узбекистана ставит ряд препятствий перед новыми партиями, пытающимися зарегистрироваться в Минюсте. В качестве примера он приводит вопрос с электронными подписями.

– Узбекские трудовые мигранты в России хотят присоединиться к нашей партии. Они готовы предоставить свои электронные подписи. Однако Министерство юстиции отказывает нам в этом, заявляя, что в принятом в 1996 году законе "О политических партиях" не указан вопрос о принятии электронных подписей. Нужно понимать, что действующий закон был принят в далеком 1996 году, тогда еще не было такого понятия как электронная подпись. Хотя сейчас в Узбекистане применение электронной подписи считается законным. Нужно было давно изменить закон, созданный во время прежнего тоталитарного режима!, – возмущается Хидирназар Аллакулов.

Совсем недавно Аллакулов намекнул, что он заинтересован в выдвижении на пост президента. Следующие президентские выборы в Узбекистане назначены на октябрь.

У партии "Хакикат ва Тараккиет" мало шансов на регистрацию, хотя, наверное, в действительности шансов у нее не было с самого начала, так как регистрация настоящей оппозиционной партии в Узбекистане – дело, обреченное на неуспех, считают эксперты.

В Узбекистане официально зарегистрированы пять политических партий. Все они являются проправительственными партиями.

Ранее президент Шавкат Мирзияев заявлял, что он не против наличия оппозиционных политических групп в Узбекистане. Но он объяснял, что нужно создавать среду, чтобы оппозиция появилась внутри страны. Однако за четыре года правления Мирзияева в стране не было зарегистрировано ни одной новой партии.

Источник - Радио Озодлик
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1617466680
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