Клоун-Бом. 34-летний сын профессора и племяш депутата Джумабеков возглавил ГКНБ Бишкека

19:41 03.04.2021

3 апреля 2021, Бишкек - 24.kg, Руслан ХАРИЗОВ

Салмоорбек Джумабеков возглавил Бишкекское управление ГКНБ



Салмоорбек Джумабеков возглавил Бишкекское управление ГКНБ. Об этом 24.kg сообщили источники в правоохранительных органах.



Салмоорбеку Джумабекову 34 года. Он окончил Академию ФСБ Российской Федерации. До назначения служил замначальника одного из управлений Антикоррупционной службы ГКНБ и начальником первого управления АКС.



Известно, что Салмоорбек Джумабеков - сын профессора и главы Бишкекского научно-исследовательского центра травматологии и ортопедии Сабырбека Джумабекова, родного брата экс-спикера Жогорку Кенеша Дастана Джумабекова.



ГКНБ пока не комментирует назначение Салмоорбека Джумабекова.