Первая леди Кыргызстана Айгуль Жапарова закопала елочку на субботнике

22:13 03.04.2021

Бегимай ЖАНЫБЕКОВА



Супруга президента Садыра Жапарова вышла на субботник. Айгуль Жапарова посетила республиканскую общеобразовательную школу-интернат для слабослышащих и позднооглохших детей.



Воспитанники интерната представили гостям мероприятия концертную программу и поблагодарили первую леди за внимание и заботу.



По словам директора школы-интерната Эркингуль Сатывалдиевой, сегодня планируется посадка 150 деревьев на территории образовательного учреждения.



"У нас обучаются более 300 детей. Сегодня они встретили первую леди и вышли вместе с ней на субботник. Айгуль Жапарова привезла нам продукты питания и саженцы елей", - рассказала Эркингуль Сатывалдиева.