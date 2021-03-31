Ай, да Пушкина, ай да сучья... ЛГБТ-лобби в РосГосДуме, - А.Соколов

00:01 04.04.2021 Оксана Пушкина: ЛГБТ – это социальный прогресс

Кто в Госдуме лоббирует чуждые России "европейский ценности"



Андрей Соколов

31.03.2021



Оксана Пушкина: ЛГБТ – это социальный прогресс

ЛГБТ-активистка Татьяна Сухарева заявила на днях на пресс-конференции НСН, что на осенних выборах в Госдуму будет голосовать только за депутата Оксану Пушкину. Любопытно, что это произошло в момент, когда в Госдуме в ходе парламентских слушаний по проблемам демографии было предложено ужесточить ответственность за пропаганду "нетрадиционных отношений".



Депутаты предложили усилить ответственность за пропаганду ЛГБТ-связей. Сейчас штрафы варьируются от пяти тысяч до миллиона рублей.



Активисты ЛГБТ тут же бросились в контратаку, уповая на поддержку сторонников "европейских ценностей" во власти. Оказывается, они у них есть и в Госдуме. Именно поэтому Татьяна Сухарева так демонстративно и заявила, что готова голосовать за депутата Госдумы Оксану Пушкину.



"Во всех партиях есть и сексисты, и гомофобы. Я бы проголосовала за Оксану Пушкину", – объявила она, уточнив, что будет голосовать "за кандидата, который выступает против антиЛГБТ-пропаганды".



И действительно, если судить по последним заявлениям Оксаны Пушкиной, которая не просто депутат, а занимает важный пост заместителя председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, то она и в самом деле активно эти враждебные России "европейские ценности" пропагандирует.



Вот что, например, заявила Пушкина недавно в интервью газете "Новые Известия". "Политическую ситуацию в России сегодня контролируют консервативные силы. Под прикрытием защиты "традиционных ценностей" они выступают против социального прогресса, чтобы сохранить и расширять свой контроль над властью и капиталом", - открыто объявила политик, занимающий высокий пост в Государственной Думе.



А прогресс, уверена Оксана Пушкина, это - и поощрениеоднополых браков, и пропаганда ЛГБТ.



"В России, - недовольно морщится депутат, - превалирует традиционный подход, который заключается в том, что семья - это союз мужчины и женщины. Пока так действительно считает большинство людей… То есть, агрессивная гомофобия не так распространена, как принято считать. В будущем, возможно, ситуация изменится. Но для этого общество должно пройти большой путь, преодолеть свои страхи, а подобные процессы, к сожалению, происходят только со сменой поколений".



То есть она открыто сожалеет, что для пропаганды ЛГБТ у нас не распахивают немедленно все двери и придется подождать. Но надежду Пушкина не теряет.



"Я уверена, что когда-нибудь российская политика в отношении ЛГБТ будет намного гуманней, поскольку россияне всегда отличались великодушием и сердечностью. Я не верю в идеальное общество, но я верю в социальный прогресс", – с пафосом заявила Пушкина.



Словом, она признает, что общество в России– против подобных "европейских ценностей", но сама она – "за". И надеется, что "ситуация изменится" и ЛГБТ смогут активно в нашей стране эти "ценности" пропагандировать, что для депутата Госдумы и означает "социальный прогресс".



"Российский политический спектр раскололся на "либералов" и "консерваторов", хотя это чуждая нам, навязанная повестка, – считает Пушкина, с похвалой отзываясь о США. – Две подобные политические силы ведут ожесточенную борьбу в США, что не раз оборачивалось там погромами по всей стране. Но в Штатах демократы и республиканцы борются друг с другом полторы сотни лет, за это время сформировалась система сдержек и противовесов, которая не дает американской государственной машине пойти вразнос. Россия же – исторически центристская страна, для нас такой раскол во власти и обществе особенно опасен, он грозит гражданской войной!"



Вот ведь как! США – молодцы, геи там уже в армии, а трансгендер вообще недавно занял важный государственный пост. Так вот Пушкина и стращает, что если и в России не будет такого же, то у нас начнется "гражданская война"!



Позвольте, но как человек, проповедующий взгляды противоречащие нашим национальным традициям, оказался на столь важном посту в Госдуме?



Ее биография, впрочем, объясняет, "откуда ноги растут". Оксана Пушкина родилась в Петрозаводскe, в благополучной советской семье. Мать -успешный тележурналист, отец – тренер сборной страны по легкой атлетикe. В 1979 окончила ДЮСШ по художественной гимнастике, а потом общеобразовательную и музыкальную школы. Училась на факультете журналистики Ленинградского государственного университета, а затем работала в молодежной редакции Ленинградского телевидения. Но когда рухнул СССР, в 1993 году уехала на стажировку в Сан-Франциско. В те годы хлынувшая в нашу страну американская агентура активно заманивала за океан нашу молодежь, особенно тех, кто работал в СМИ и сфере пропаганды.



И там она, как видно, оправдала надежды. Не только прошла стажировку, но скоро стала работать корреспондентом и координатором на американском телеканале ABC, изучая менеджмент и маркетинг частных телевизионных станций.



В 1997 году, через четыре года, хорошо подготовленный американскими наставниками кадр вернулся в Россию, где карьера ее сразу круто пошла в гору. Ее тут же взяли на ОРТ, где она стала вести телепроект "Женские истории Оксаны Пушкиной", а затем, на канале НТВ, "Женский взгляд".



Ее напористость и навыки, приобретенные за океаном, позволили ей быстро сделать карьеру. В 2015 году она уже - политический деятель, заняла престижную должность уполномоченного по правам ребенка в Московской области. А вскоре оказалась уже в кресле депутата Госдумы.



И тут быстро выделилась. Стала одним из разработчиков спорного законопроекта "О профилактике семейно-бытового насилия в Российской Федерации", который общество в России восприняло крайне негативно. Она же лоббировала в Госдуме закон о гендерном равенстве, пресловутые бэби-боксы, заявила, что "самое опасное место на земле - это дом", а также говорила о том, что нужно изменить русский менталитет, и пыталась уравнять защитников семьи и традиционных ценностей с экстремистами.



Такие ее оригинальные для России взгляды на семью и семейные ценности, сложившиеся, как видно, во время обучения и работы в "демократических" США, сильно отличаются от тех, которые традиционно приняты в нашей стране и закреплены в Конституции РФ.



Кстати, за рубежом эту ее активность в пользу ЛГБТ высоко оценили. В 2020 году Пушкина была объявлена самым влиятельным человеком года в России по версии ВВС в одной компании со Светланой Тихановской. А в 2019 году на этом месте был Алексей Навальный. Неплохая компания для депутата Государственной Думы, не правда ли?



"Оксана Пушкина открыто выступила с откровенным и неприкрытым заявлением о необходимости легализации и государственной регистрации однополых союзов, - заявил недавно в интервью "Русской народной линии" руководитель православного медико-просветительского центра "Жизнь" протоиерей Максим Обухов. -Депутат страны, в которой граждане приняли поправки в Конституцию о недопустимости содомитских "браков", выступила против государственного устройства, сказав именно о необходимости легализации однополых союзов в России. Она дала посыл, что работает с молодежью и общественным мнением, намереваясь добиваться поставленной цели. И очевидно, что Пушкина выступает как классическое ЛГБТ-лобби", - констатировал Обухов.



Он обратил особое внимание на то, что она несколько лет жила в США. "Мы знаем, - сказал он, - что в США нельзя просто так прожить много лет по визе. Можно жить по трем документам: долгосрочная виза, грин-карта (наподобие российского вида на жительство) и гражданство. ... Грин-карта - это намерение получить гражданство США. Текст присяги на гражданство США очень интересен и доступен в открытых источниках. О каком занятии государственной должности может быть речь?"



"Мы уважаем выбор человека, - сделал вывод протоиерей. - В этом нет ничего позорного, если кто-то выбрал себе новую родину и новую жизнь, дал присягу другому правительству или хочет ее дать. Это личный выбор человека, но который не совместим с занятием государственной должности. В данном случае Пушкина имеет явные связи с другой страной и выполняет роль гей-лобби, проталкивая однополые союзы в пику государственному устройству России. В США ни один политик, переехавший на ПМЖ в Россию или Китай, не сделал бы карьеру, вернувшись назад".



Но вот Пушкина сделала, да еще прорвалась на руководящую должность в Государственную Думу РФ, где теперь, пользуясь своим положением, активно навязывает обществу чуждые России "европейские ценности".



И, судя по отношению к ЛГБТ, получается, что ее прозападная позиция не изменилась. А ведь о том, что именно защита традиционных ценностей - главная цель России не раз говорил президент РФ Владимир Путин.



"Пока я президент, у нас не будет родителя №1 или №2, будут папа и мама", - заявлял глава государства. Именно для того, чтобы эти ценности защитить, недавно были внесены соответствующие поправки в Конституцию. А Госдума рассматривает сейчас законы об ужесточении наказаний за ЛГБТ-пропаганду.



И в этой связи вопрос: как все это сочетается с той должностью, которую в ней сегодня занимает депутат Оксана Пушкина? Как вообще люди с такими взглядами оказываются у нас на ключевых постах в органах государственной власти? Источник - Столетие.ру

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