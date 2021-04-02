Огонь по штаммам: почему Украина снова бьет рекорды по коронавирусу

00:07 04.04.2021 В больницах живые лежат вместе с мертвыми, врачи убегают в Польшу



Игорь Кармазин



Украину накрыла новая волна коронавируса. 2 апреля страна поставила новые антирекорды по числу умерших и заболевших за сутки. Все больше регионов объявляют тотальный карантин. В Киеве закрывают школы и детсады, в метро будут пускать только по спецпропускам, обсуждается введение комендантского часа. Министр здравоохранения Украины Максим Степанов говорит, что в ближайшие недели ситуация будет только ухудшаться. "Известия" разбирались в ситуации.



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В стране просто пожар



Украина бьет собственные антирекорды по коронавирусу. 2 апреля болезнь унесла жизни наибольшего за все время пандемии числа пациентов - 433. Количество зараженных увеличилось на 19,8 тыс. человек, что также стало антирекордом. Для сравнения: в России, население которой в три раза больше, за эти же сутки зафиксировали 400 летальных исходов и 8,7 тыс. заболевших.



Украинские медики при этом считают официальную статистику заниженной. По словам врача Ольги Голубовской, показатели можно умножать в 5–10 раз. "В стране уже просто пожар. Больные вповалку лежат, как на поле боя: и мертвые, и живые… Даже если сейчас грамотно ввести ограничительные меры, то все равно отделения интенсивной терапии недели три будут переполнены, будет ухудшаться состояние тех, кто только заболел. Другого нам не дано", - предупреждает она.



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На местах ситуация выглядит еще более драматической. Журналист Владимир Петров сделал фотографии в больнице города Коломыя Ивано-Франковской области. На одном снимке врач ухаживает за пациентом, в то время как за занавеской лежит труп умершего от ковида. На второй фотографии запечатлен мужчина, которого лечат третий месяц. Он так много времени провел в кислородной маске, что у него начал гнить нос.



В больницах многих регионов закончились свободные койки. "Так называемые опорные больницы загружены на 100%. Там кровати уже стоят в коридорах, и мы этого не скрываем", - говорит заммэра Киева Владимир Бондаренко. Журналист Олег Деренюга опубликовал фотографии из города Николаева, на снимках также видно, что койки с капельницами стоят в коридорах. Во Львове под ковидные госпитали начали оборудовать городские поликлиники. Нет мест в больницах Харькова, пациентов везут в районные больницы области за 150–200 км.



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Во многих больницах не хватает кислорода, пациенты задыхаются на глазах врачей. "В нашей реанимации размещается семь человек. Все крайне тяжелые. Каждый день кислород пропадает на 1–2 часа. Вчера у нас похоронили очередных двух пациентов из-за этих перебоев. Сидеть там и слышать, как больные умоляют дать им дышать, держать их за руку и смотреть на их муки просто невмоготу. Морально это очень убивает. Реанимация в эти моменты похожа на газовую камеру", - говорит врач ковидного отделения 5-й городской больницы Одессы.



Еще одна проблема - нехватка врачей. Медики на условиях анонимности жалуются, что не получают обещанных надбавок, многие уезжают из страны. "Недавно мы открыли ПЦР-лабораторию, обучили лаборантов. А сейчас два лаборанта уехали в Польшу. Там платят в два-три раза больше, рабочую визу, по слухам, оформляют за один день. Медсестры, кого не держат дети, семья, тоже уезжают. Не хватает реаниматологов, анестезиологов, которые могут подключать ИВЛ. Кто уколы завтра будет делать?!" - говорит мэр Одессы Геннадий Труханов.



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Все оттенки красного



В начале марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что общенациональный локдаун введут, если ситуация станет критической в большинстве регионов страны. Тогда в "красной" зоне находились три области, а значит, о всеобщем карантине речи не шло. Ситуация, однако, стремительно ухудшалась, и 27 марта в список регионов с наихудшей эпидемиологической обстановкой попали как раз 13 из 24 областей.



Кабинету министров предстояло принять жесткие, непопулярные меры. В правительстве, однако, поступили иначе. Буквально через несколько часов министерство здравоохранения опубликовало новую карту, где "красных" зон осталось лишь 10. При этом цифры по превышению госпитализаций и эпидпорога остались прежними, но в министерстве сменили цвет зонирования трех областей на оранжевый. Стало понятно, что правительство брать на себя ответственность не желает.



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После этого регионы стали бороться с коронавирусом самостоятельно. Первым локдаун объявил Львов. Мэрия города закрыла до 12 апреля школы, кинотеатры и музеи, кафе и рестораны вновь заработали только навынос и доставку, была ограничена работа парикмахерских и непродуктовых магазинов. С 5 апреля жесткие ограничения вводятся в Киеве. Закроются школы, детские сады и большинство магазинов, прекратят работу культурные учреждения. Общественный транспорт продолжит работать, но для поездок понадобится специальный пропуск. Обсуждается также введение в украинской столице комендантского часа.



Чиновники при этом прогнозируют дальнейшее ухудшение ситуации. "Еще две-три недели мы точно будем расти. В конечном случае, по нашим расчетам, мы можем выйти на 25 тыс. заболеваний в день", - говорит министр здравоохранения Максим Степанов. Иммунолог Андрей Волянский предупреждает, что пик заболеваемости еще впереди. "Самым тяжелым периодом станет апрель. Только в мае, когда большая часть населения переболеет новым штаммом, ковид начнет отступать", - говорит медик.



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Ушли в отказ



Улучшить ситуацию могла бы массовая вакцинация, но и здесь возникли проблемы. Прививаться украинцы начали только в конце февраля, когда страна получила первую партию индийского препарата Covishield (AstraZeneca). С самого начала доверия средство у украинцев не вызывало. Ситуация усугубилась в марте, когда выяснилось, что AstraZeneca спровоцировала тромботические осложнения у некоторых вакцинировавшихся. Десятки стран приостановили использование препарата.



Проблемы возникли и на Украине. Известно по меньшей мере о двух летальных исходах. Первым после прививки погиб 43-летний военнослужащий, вторым - провизор аптеки военного госпиталя. После этого от вакцинации стали массово отказываться украинские медики. Министр здравоохранения Максим Степанов жалуется, что Украина отстает от плана вакцинации почти в два раза.



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Эксперты считают, что ответственность за эпидемиологический кризис несет политическое руководство Украины. "Киев отказался от российской вакцины, но не получил качественного западного препарата. Пришлось брать индийскую поделку. В результате люди предпочитают вообще не прививаться. Стратегия делать все назло России в очередной раз обернулась против самой Украины", - говорит "Известиям" замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин.



Украинский политолог Александр Дудчак напоминает, что с 2014 года на Украине проводилась реформа здравоохранения. "Больницы, которые признавали нерентабельными, закрывали, отделения больниц объединяли и перетасовывали. Теперь система здравоохранения не справляется с нагрузкой. При этом центральная власть самоустранилась от решения проблем, перекладывает ответственность на регионы. Мы видим дальнейшую деградацию государства", - говорит эксперт. Источник - Известия

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