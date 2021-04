AstraZeneca расколола Европу, а винят в этом "Спутник V"

Британский таблоид The Sun усмехнулся над недавним решением федерального правительства Германии ограничить применение препарата AstraZeneca и не использовать его для вакцинации лиц младше 60 лет. Статья с критикой решения Ангелы Меркель вышла под саркастичным заголовком "Merk your mind up" (каламбур с выражением "Make your mind up", в переводе - "определитесь уже").



В Брюсселе решение федерального правительства Германии, основывающееся на заключении и рекомендациях Постоянного комитета по вакцинации Института Роберта Коха, вызвало аналогичное непонимание и осуждение.



"Мы примем решение официального Берлина к сведению. Данный шаг руководства ФРГ может в еще большей степени осложнить применение и принятие вакцины шведско-британского производства. Мы доверяем Европейскому комитету лекарственных средств (ЕМА)", - заявила пресс-секретарь Европейской комиссии.

Речь идет об опубликованном в среду заключении ЕМА, в соответствии с которым вакцинация препаратом AstraZeneca, носящего с этой недели название Vaxzevria, не вызывает дополнительные риски у отдельных возрастных групп. Пол, по мнению Европейского комитета лекарственных средств, также не выступает фактором большего риска. При этом ранее сообщалось о случаях образования тромбоза на фоне вакцинации преимущественно у женщин младше 55 лет.



Заключение ЕМА вызвало негативную реакцию в правительственных кругах ФРГ.



"Данные выводы бросают тень на деятельность Европейского комитета лекарственных средств, которому следует принимать политически независимые и сугубо научные решения", - заявил депутат Европейской народной партии в Европарламенте Петер Лизе. "Я более не могу доверять EMA", - добавил он.

Ранее немецкий политик уже направлял запросы председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен и председателю EMA, в которых настаивал на необходимости поиска и предложении альтернативной вакцины европейским женщинам младше 55 лет.



Имидж вакцины безвозвратно утерян: ранее в ФРГ препарат AstraZeneca мог использоваться лишь для вакцинации молодых граждан мужского пола, теперь же им будут прививать только пожилых людей. Аналогичные меры были предприняты и во Франции. В Норвегии его использование приостановлено в полной мере.



Существующие ограничения на использование теоретически могли бы поспособствовать частичному урегулированию другой существующей проблемы, вызванной все той же шведско-британской вакциной. Корни данной проблемы уходят в январь 2021 года, когда лидеры ЕС договорились о том, что поставки вакцин должны производиться одновременно во все страны, а объемы поставок должны быть пропорциональны численности населения. Несмотря на выработанный механизм, темпы вакцинации в разных государствах ЕС отличаются друг от друга. Отставание отдельных стран объясняется разными подходами к закупке вакцин. Сравнительно бедные члены ЕС сделали ставку на более дешевый препарат AstraZeneca, ограничившись малыми заказами на более дорогие разработки компаний Moderna и BioNTech/Pfizer. После того как объемы поставок препарата AstraZeneca стали отставать от графика, замедлились темпы вакцинации в странах, сделавших ставку на шведско-британскую разработку. Логичным в данном случае могло бы показаться решение "более богатых государств" сократить на фоне имиджевых потерь и существующих ограничений поставки вакцины AstraZeneca в пользу тех, кто первоначально делал основную ставку на данный препарат. Подобная стратегия общеевропейской вакцинации была бы еще более оправданной в свете недавних угроз со стороны Австрии заблокировать предстоящую крупную поставку от BioNTech/Pfizer, в случае если Австрия не будет включена ни в одну из групп, по отношению к которой будет использован новый механизм распределения.



Однако, как заметило руководство ФРГ, правительствам Болгарии, Хорватии или Чехии не следует ожидать того, что на фоне решений об ограничении применения AstraZeneca при вакцинации граждан старше 60 лет Германия снизит поставки препарата. Что касается Австрии, то ей ожидать уже не придется: государство намерено закупать с 1 апреля российскую вакцину "Спутник V". Использование последней вызывает в Европе все более ожесточенные споры. Однако, перед тем как в следующий раз осуждать решения австрийского канцлера Себастьяна Курца или ограничения, налагаемые Германией, Европейской комиссии следовало бы в большей степени задуматься о том, проблемы с какой вакциной побудили ряд государств обратиться к российской разработке.



