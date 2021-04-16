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|В Бишкеке разломали инсталляцию "Я люблю Бишкек". Дичаем-с
00:23 04.04.2021
Сломана инсталляция "Я люблю Бишкек"
Н Крайнова
В Бишкеке у перекрестка улиц Ахунбаева и Байтик Баатыра неизвестные сломали инсталляцию "Я люблю Бишкек".
Надпись имеет серьезные повреждения.
В мэрии Бишкека пока не комментируют инцидент.