В Бишкеке разломали инсталляцию "Я люблю Бишкек". Дичаем-с

00:23 04.04.2021

Сломана инсталляция "Я люблю Бишкек"



Н Крайнова



В Бишкеке у перекрестка улиц Ахунбаева и Байтик Баатыра неизвестные сломали инсталляцию "Я люблю Бишкек".



Надпись имеет серьезные повреждения.



В мэрии Бишкека пока не комментируют инцидент.