США создают блок против Северной Кореи и Китая, - А.Кошкин

00:25 04.04.2021

США создает блок против Северной Кореи и Китая



Встреча советника США по национальной безопасности Джейка Салливана с его японским и южнокорейским коллегами Сигэру Китамура и Сух Хун состоялась в то время, когда администрация президента США Джо Байдена находится на завершающей стадии выработки политики в отношении Северной Кореи.



АНАТОЛИЙ КОШКИН, 3 апреля 2021, 21:27 - REGNUM Комментируя итоги состоявшейся в академии ВМС США в Аннаполисе близ Вашингтона встречи советника США по национальной безопасности Джейка Салливана с его японским и южнокорейским коллегами Сигэру Китамура и Сух Хун, японское информационное агентство Киодо цусин акцентирует внимание на приверженности правительств США, Японии и Республики Корея "решению проблем Северной Кореи посредством согласованного трехстороннего сотрудничества в целях денуклеаризации".



Сообщается, что встреча состоялась в то время, когда администрация президента США Джо Байдена находится на завершающей стадии выработки политики в отношении Северной Кореи, проводимой в тесных консультациях с двумя ключевыми азиатскими союзниками. В заявлении по итогам встречи ее участники согласились с "настоятельной необходимостью полного выполнения" соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН о санкциях со стороны международного сообщества и сотрудничества в целях усиления сдерживания (КНДР) и поддержания мира и стабильности на Корейском полуострове".



Вместе с тем Япония, со своей стороны, заявила, что заручилась на встрече поддержкой Соединенных Штатов и Южной Кореи для быстрого решения проблемы похищения спецслужбами Северной Кореи в 70?80-е годы прошлого столетия японских граждан - вопроса, который Токио считает "главным приоритетом".



Согласно совместному заявлению, Япония и Южная Корея, отношения которых становятся все более напряженными из-за вопросов компенсации за период колониального владычества Страны восходящего солнца на Корейском полуострове и эксплуатации корейского населения во время войны, подчеркнули важность своих двусторонних связей и трехстороннего сотрудничества для безопасности региона. Администрация Байдена стремится к устранению противоречий и улучшению отношений между Токио и Сеулом, заявляя, что прочные рабочие отношения между ними отвечают интересам национальной безопасности Соединенных Штатов.



По мнению Киодо цусин, реализация политики в отношении Северной Кореи, похоже, стала насущной проблемой для администрации Байдена и в связи с тем, что Пхеньян после годичного перерыва возобновил испытания баллистических ракет.



"Администрации США давно стремились обуздать ядерные амбиции Северной Кореи: предшественник Байдена Дональд Трамп провел беспрецедентную дипломатию на саммите с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Но переговоры не привели к заметному прогрессу за четыре года пребывания Трампа в Белом доме. Две страны разошлись во мнениях по таким вопросам, как степень смягчения санкций, которые Пхеньян должен получить в отношении шагов по денуклеаризации", - пишет японское агентство.



Встреча продемонстрировала также стремление стран-участниц продолжать вовлечение Австралии и Индии в группу под общим названием QUAD, которая рассматривается как противовес растущему влиянию Китая.



Заявление представителей трех стран о совместных усилиях по борьбе с ядерным оружием КНДР было замечено в Пхеньяне, который ответил требованием от Японии компенсаций за совершенные в Корее в годы войны преступления. "Требования извинений и компенсаций за преступления, совершенные в колониальный период, выдвинула к Японии Северокорейская ассоциация жертв принудительной мобилизации и семей, потерявших близких", - сообщило информационное агентство YONHAP News.



"Мы никогда не забудем зверства Японии даже через несколько поколений, и мы вернем в тысячу раз больше крови, которую пролили", - говорится в заявлении ассоциации. По данным информационного агентства ЦТАК, в заявлении отмечается, что в годы японского владычества более восьми миллионов корейцев были принудительно мобилизованы для участия в работах, а 2 миллиона человек стали жертвами сексуального рабства. Ассоциация подвергла Токио критике за ее "враждебную политику" в отношении КНДР, ее представители считают, что власти Японии пытаются уклониться от ответственности.



Напомним, что между Японией и КНДР отсутствуют дипломатические и иные отношения, и Токио фактически не признает свою ответственность за бесчинства в отношении корейского народа. Примерами может служить отказ японского правительства компенсировать рабский труд насильно привезенных в годы войны в Японию корейцев для работы на японских предприятиях, а также нежелание Токио принести официальные извинения и выплатить компенсации за принуждение десятков тысяч корейских девочек и девушек "обслуживать" японских вояк в полевых солдатских борделях.