Несыгранность квартета, или Закат Европейской империи, - И.Левитас

00:34 04.04.2021 Несыгранность квартета, или Закат Европейской империи



Как там в Экклезиасте? "Что было, то и будет; и что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем". Сколько было всяких империй и союзов: и империя Цинь, империя Александра Македонского, Римская империя, Австро-Венгрия, Российская империя - сколько их еще было… Но все они распадались - кто раньше, кто позже. Причины были разные, но сложно жить множеству разных народов под одной властью.



Центробежные силы неизбежно возникают в таких конгломератах и разрывают их. Ныне в мире остались всего два подобных искусственных объединения - Соединенные Штаты Америки и Европейский союз. США развалятся не скоро. И тому есть две причины. Первая - все штаты, по большому счету, равны между собой, а вторая заключается в том, что в принципе во всех государствах-штатах живет один народ - американцы. Есть, правда, и третья причина: штатов очень много. И если часть из них собьются в какой-нибудь союз, то вероятность распада резко увеличится. Не так обстоит дело с союзом европейских государств.



Начнем с того, что, несмотря на ненависть к России, к СССР, ко всему русскому, Европейский союз умудрился создать практически точную копию СССР. Именно СССР, а не Российской империи. И дело не только в единой валюте, едином парламенте и прочем. В числе декларируемых "равных" стран/республик есть кто-то, кто равнее. В СССР это была Россия, в ЕС - Германия. Франция в какой-то мере - это советская Украина, тоже крупный и сильный член союза, но в полушаге после лидера. Понятно, что скандинавские страны играют роль прибалтийских советских республик. Ну а средиземноморские страны - это советский Кавказ. Конечно, все это условно, но подобие прослеживается слишком явно. Однако больших преференций лидер от этого не имеет. Да, его слово - решающее, да - он возглавляет все организационные работы, да - он определяет политику всего союза, но он и несет главную финансовую тяжесть и ответственность. По сути, спонсируя беднейших представителей союза или распределяя деньги других спонсоров.



И в СССР, и в ЕС такие нищие члены всегда существовали. Но если при образовании ЕС таковых было немного и благодаря этому ЕС (тогда еще ЕЭС - Европейское экономическое сообщество) представляло собой эффективное объединение. Даже присоединение к нему таких бедных стран, как Греция, Португалия и в какой-то мере Испания, не привело к каким-то серьезным потрясениям. Первым шагом к развалу ЕС, как ни странно, послужили развал прототипа - СССР и вступление в ЕС целой когорты нищих стран. Причин для принятия их в ЕС несколько - и экономических, и политических. Главная экономическая причина проста и направлена против жителей "старых" членов ЕС.



Возьмем для примера сельское хозяйство. Фермеры таких традиционно "сельскохозяйственных" стран, как Италия, Испания, Португалия, Греция, получили конкурентов с абсолютно демпинговыми закупочными ценами. Если кто не помнит, по этому поводу было много фермерских забастовок. Но их удачно подавили и… произошло разорение многих сельскохозяйственных угодий в Южной и Центральной Европе. То же самое получилось и с рыбном промыслом при вхождении в него прибалтийских республик. Единственная дилемма, которая стояла перед теми, кто принимал решение, - это насколько доход от этих действий превысит расходы, связанные с субсидированием нищих стран. Но тут простой выход - субсидируются только те отрасли и предприятия, которые не могут составить конкуренцию.



Политическая составляющая решения о принятии новых членов в ЕС еще более проста и лежит на поверхности. Точнее, составляющих две. Одна из них - это желание двух ведущих стран, Германии и Франции, всегда иметь под рукой горстку холопов, через которых, с одной стороны, озвучиваются непопулярные действия ЕС, а с другой - они в любом внутреннем европейском споре поддержат позицию хозяев. А вторая составляющая - это ослабление влияния России как основного соперника, конкурента, если даже хотите - стратегического противника ЕС. Кстати говоря, именно принятие в начале 2000-х в ЕС нищебродов Восточной Европы и есть рекрутирование ландскнехтов для борьбы с Россией. И именно они начали создавать проблемы внутри ЕС.



Между прочим, очень похоже на ошибку, допущенную Европой, в основном Великобританией и Францией, когда те разрешили практически свободный въезд в свои страны жителям бывших колоний из Африки и Азии. А ныне бессильно наблюдают, как христианская Европа становится мусульманским анклавом.



Европейские "старички" в начале нового тысячелетия получили более десятка стран с множеством проблем. И не только экономических. Межнациональные и религиозные конфликты внутри этих стран, бесконечные взаимные упреки и обвинения в надуманных территориальных проблемах, вечный комплекс неполноценности по отношению к более развитым членам ЕС, нежелание подчиняться решениям Союза - все это плюс вечное выклянчивание денег, подобно нищему на паперти, мягко говоря не способствует укреплению Евросоюза. Но обещание денег, запугивание Россией, наконец, железная рука фрау Меркель и ее умение "разруливать" ситуации продолжало как-то сдерживать центробежные силы в ЕС.



Однако пандемия изменила многое. И серьезно. Потому что пандемию можно сравнить только с войной. Такой серьезнейший удар по всему - по экономике, по обществу, вообще по государствам. Поэтому очень важна реакция каждой страны и всего Европейского союза в целом, ибо тогда становится понятным, какова будет реакция на военные действия. А судя по политике США, они подталкивают Европу именно к войне, пусть не глобальной, но реальной. Не виртуальной. И что же получается на самом деле? Евросоюз декларирует не только помощь каждой стране, он берет на себя ряд полномочий этих государств. Берет шаг за шагом, функцию за функцией, полномочия за полномочиями. И постепенно государства разучиваются принимать решения, действовать самостоятельно, думать самостоятельно.



И получается, что Союз властвует над народами всех стран, входящих в него. Но тогда, что естественно, он должен и принимать на себя ответственность за их судьбы. И, казалось, так оно и есть, так оно и будет. Во всяком случае, посол Олaф Скуг, глава делегации ЕС при ООН, заявлял почти год назад:



"Нашими действиями руководит решимость обеспечить защиту граждан стран, входящих в ЕС, содействовать укреплению здоровья населения и стараться избежать дальнейшего распространения вируса".



Это было сказано в мае 2020 года. Потом были долгие споры по поводу плана о выделении 750 млрд евро ($ 859 млрд) в виде грантов и возвратных займов в помощь экономике и гражданам 27 стран Союза. Под звуки фанфар и ликующие крики европейских чиновников план был одобрен. Глава Европейского совета Шарль Мишель сказал, что ЕС продемонстрировал коллективную ответственность и веру в общее будущее.



В декабре бюджет ЕС на 2021 год и входящие в него деньги были разблокированы, и, возможно, когда-нибудь страны получат обещанную помощь. Но ведь пандемия свирепствует почти полтора года. "Где деньги, Зин?" (а точнее, не Зина, а Урсула фон дер Ляйен, председатель Европейской комиссии). Но в ответ - молчание. Если бы бедные страны Европы ждали помощь от ЕС, то давно стали бы банкротами. Поэтому каждая страна пытается в одиночку придумать что-то, что может спасти их экономику. "Спасение утопающих - дело рук самих утопающих". Впрочем, сейчас всех интересуют вещи куда более прозаические - вакцинация населения. И вот тут-то как раз и выяснилось, чего стоят все лозунги Евросоюза о единстве и взаимопомощи.



Но для начала посмотрим, как обстоят дела с вакцинацией в Европе. Во-первых, темпы вакцинации явно недостаточны. Во-вторых, огромные проблемы с недопоставками заказанной вакцины. Например, британско-шведская AstraZeneca должна была в I квартале этого года поставить Евросоюзу 80?100 млн доз. В марте же она объявила, что сможет поставить только 30 млн - и, судя по самым последним данным, не дотягивает даже до этой цифры. При этом Британия, где в основном прививают именно AstraZeneca и где она производится на двух заводах (кроме них, вакцину делают на заводах в США, Бельгии, Нидерландах и по лицензии - в Индии), свою долю поставок получает исправно. В-третьих - недоиспользование уже поставленных доз. Страны Евросоюза получили, по данным Еврокомиссии, 88 млн доз - но сделали всего 62 млн прививок. Большая часть из оставшихся 26 млн приходится именно на AstraZeneca.



Ну а теперь - про единство. Когда Германия и Дания решили закупить дополнительные лекарства, ЕС ничего не смог сделать. И этот пример не единичен. Вот что пишет, в частности, ирландская газета Irish Examiner:



"Еврокомиссия с треском провалила задачу обеспечения стран ЕС вакцинами… Несмотря на это, фон дер Ляйен и на сей раз отказалась брать на себя личную ответственность за пробуксовки… Кроме того, она продолжает настаивать на том, что в ходе переговоров о закупке вакцин лучше выступать единым блоком. Однако реальность говорит об обратном: страны, которые провели закупки самостоятельно, сейчас находятся в куда более завидном положении. Примером тому - Соединенное Королевство, Израиль и даже крошечная Исландия".



А вот, что пишет по этому же поводу немецкая Frankfurter Allgemeine Zeitung:



"…в условиях пандемии - и в особенности на фоне последнего опыта - необходимости в этом [Евросоюзе], судя по всему, и вовсе нет… Конкуренции между странами и так удалось бы избежать, если бы Германия, Франция, Италия и Нидерланды, как и было запланировано, инициировали заказ вакцин для всей Европы… Ясно одно: в обозримом будущем в Евросоюзе не будет политического большинства, которое выступало бы за изменение договора, наделяющего Еврокомиссию полномочиями реального правительства. А посему и впредь сохранится необходимость в том, чтобы о положении дел в Европе пеклись и все страны - члены ЕС по отдельности, особенно в чрезвычайных ситуациях".



Ей вторит и французская Le Monde:



"ЕС весьма скверно подготовлен к чрезвычайным ситуациям подобного масштаба: неизбежно блуждание в потемках и совершение неминуемых ошибок. Жаль, что приоритет отдается политическим интересам и геополитическому соперничеству, но не вопросу, который нельзя упускать из внимания: сейчас необходимо вакцинировать как можно больше людей - в Европе и в мире".



Подытожить это можно только одним выводом: "Когда в товарищах согласья нет, / На лад их дело не пойдет/ И выйдет из него не дело, только мука". Но если у крыловского квартета проблема была лишь в музыке, то несыгранность европейского оркестра может привести совсем к другим последствиям. Тем более, все предпосылки к этому есть: Польша продолжает конфликтовать с ЕС, позиция Венгрии по многим вопросам вызывает раздражение Союза, работой Европейского союза недовольны и Италия (где активна "Лига Севера") и Испания, где все время тлеет конфликт с Каталонией. Кроме того, в отношении России нет никакого единства. Границы между странами закрыты, обещанных денег от Евросоюза нет, вакцины недостаточно.



Все это может привести только к одному - к развалу очередной империи. И предполагаю, что это может начаться уже в ближайшем десятилетии.



Игорь Левитас, Израиль Источник - eadaily.com

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