Москва по-тихому депортирует таджикских инсургентов на родину

07:38 04.04.2021

Сколько стоят политические активисты или российский паспорт как неоправданная надежда



Приобретенное российское гражданство для политических и гражданских активистов не является гарантом защиты, отмечают российские эксперты.



За прошедшую неделю два уроженца Таджикистана пополнили список лиц, лишенных российского гражданства и депортированных на историческую родину. Священнослужитель Саиднуриддин Розиков, которого власти Таджикистана обвиняют в связях с запрещенным религиозным течением "Салафия" и адвоката и правозащитника Иззата Амона, который обвиняется властями Таджикистана в мошенничестве, а властями России в "нарушении правил пребывания" и "незаконном получении российского гражданства. Согласно официальной информации, решение Тверского суда было принято 4 марта и вступило в силу 16 марта.



По словам родственников депортированных граждан, российские паспорта они получили в конце девяностых и начале нулевых и все это время на законных основания пользовались правами и обязанностями гражданина Российской Федерации. Однако, вероятно, для натурализованных граждан России паспорт этой страны обеспечивает далеко не все права.



Активность под запретом?

Иззат Амон помимо помощи трудовым мигрантам довольно резко критиковал политику таджикских властей. В сентябре 2019 года он объявил о создании партии таджикских мигрантов "Изменение, реформы и развитие" объявив ее целью участие мигрантов в политической жизни Таджикистана. Но позже отказался от этой идеи, указав на давление и препятствие его деятельности.



Ранее такая же участь настигла другого таджикского правозащитника покойного Каромата Шарипова, который был лишен российского паспорта в декабре 2016 года и был выдворен в Таджикистан, где скончался в мае 2020 года.



По словам Шарипова, он никогда не был гражданином Таджикистан и получил российский паспорт сразу же после сдачи паспорта СССР, когда служил офицером 201-й мотострелковой дивизии России в Таджикистане.



В 2015 году из Москвы исчез другой таджикский активист лидер созданной в России молодежной организации "Молодежь за возрождение Таджикистана" Максуд Ибрагимов. Через некоторое время он оказался в Душанбе обвинен в экстремизме и приговорен к 13 годам лишения свободы. Ибрагимов таким же образом был лишен российского гражданства, хотя, по его же утверждению, он официально отказался от таджикского паспорта.



"Незаконные действия"

Российская правозащитница, председатель комитета "Гражданское содействие" Светлана Ганнушкина говорит, что как только кто-нибудь становится неугодным властям Таджикистан, то российские власти тут же им идут на встречу.



"Основания для лишения гражданства бывают совершенно невероятными. Был случай, когда человека задним числом развели с его женой, чтобы лишить его российского паспорта, хотя супруги не подавали на развод. Кроме того, в законе о гражданстве появились разные возможности лишения гражданства. Например, за то, что гражданин сообщил заведомо ложные факты, когда он обещал соблюдать законы и конституцию, но потом это нарушил. Это довольно странно", - отмечает Ганнушкина.



Такие решения, по ее словам, принимаются довольно быстро и рассчитаны на то, чтобы человек не успел их обжаловать.



Вопрос о гражданстве регулируется Всеобщей декларацией прав человека, принятой в 1948 году Генеральной ассамблеей ООН. Пункт 15-й этого документа гласит: "Никто не может быть произвольно лишен своего гражданства".



В настоящее время в России действует закон, согласно которому лишать гражданства можно осужденных по террористическим и экстремистским статьям, в том случае, если оно досталось им не по праву рождения. На тех, кто получил гражданство по рождению на территории РФ, этот закон не распространяется, и ни в каком другом случае эту категорию лишить гражданства нельзя.



Во многих европейских странах практика лишения гражданства применяется только в случае, если человек в результате не становится лицом без гражданства.



Депутат Государственной думы РФ Виталий Милонов в короткой телефонной беседе с Радио Озоди отметил, что условия принятия в гражданства и отмены гражданства прописаны в законе и лишение гражданства является естественным процессом.



"Чиновники бояться сплоченности"

Российская журналистка Надежда Кеворкова говорит, что активисты воспринимаются чиновничеством в России с определенной опаской.



"Любое организованное сообщество пугает чиновника. Им это вредит. Поэтому никакая общественно-политическая деятельность им здесь не нужна. Такая же деятельность, например, французов и американцев им тоже не нужна, просто они инстинктивно бояться условного Запада. И, если для задержания американца они десять раз спросят свое начальство, то здесь они знают, что им за это ничего не будет", - отмечает журналистка.



Но уроженцы Таджикистана не единственные, которых легко сдает Москва. В 2019 году из следственного изолятора в России был похищен лидер талышского национального движения Фахриддин Абосзода, который вскоре оказался в Азербайджане, где его приговорили к 16 годам тюрьмы. В 2020 году при загадочных обстоятельства политик умер в тюрьме.



Москва считается с властью, а не гражданами

Российский адвокат Иван Миронов отмечает несколько аспектов проблем с российским паспортом:



- Первое то, что существует много случаев, когда российское гражданство выдается со множествами нарушений. Идут на встречу выходцам из ближнего зарубежья, видимо для улучшения демографии и привлечения рабочей силы. И очень много таких паспортов, которые уязвимы, с точки зрения закона. Обнулить гражданство в подобных ситуациях ничего не стоит.



Второе, то, что сегодня суды и правоохранительные органы легко прогибаются под интересы местных царьков, правящих азиатскими республиками. Думаю, существуют неформальные договоренности о том, что по неофициальным запросам предпринимать попытки, чтобы нежелательные граждане максимально скоро оказывались у себя на родине.



По его словам, любые запросы из стран несмотря на уровень их демократичности воспринимаются в России как государственные запросы, и из-за отдельных лиц занимающихся оппозиционной деятельностью, российские власти не желают ссориться со своими партнерами.



По данным переписи 2010 года, в России получили российское гражданство 250 тыс таджикистанцев. За последнее десятилетие этот процесс активизировался и только в 2019 году гражданство России получили 44,7 тыс таджикских граждан.



Таджикистан и Россия подписали в 1995 году соглашение о двойном гражданстве, но Россия в 2004 году, а Таджикистан в 2017 году ввели ограничения для лиц с двойным гражданством занимать государственные должности, а также запрет на работу в органах безопасности или других правоохранительных структурах.



Хурсанд Хуррамов

1 апр. 21